Ook de door coronavaccin aangemaakte antistoffen zijn, een beetje, besmettelijk

Het is een ontdekking waarvan de wenkbrauwen toch even omhoog gaan. Kinderen van ouders die zijn gevaccineerd, hebben in hun neus aantoonbare hoeveelheden antistoffen tegen het coronavirus – terwijl ze zelf geen vaccinatie hebben gehad.

Het studieresultaat duidt erop dat antistoffen tegen corona, net als het virus zelf, overdraagbaar zijn, schrijven onderzoekers onder leiding van immunoloog Ross Kedl van de Universiteit van Colorado in een voorpublicatie van hun onderzoek. Kennelijk geven ouders antistoffen aan hun kinderen door via de lucht.

Daarmee is overigens beslist niet gezegd dat kinderen dan ook beschermd zijn tegen het virus. Enkele ‘binnengewaaide’ antistoffen zijn nog heel wat anders dan immuniteit. “Daarvoor zouden bijvoorbeeld ook T-cellen moeten worden overgedragen”, legt de Schotse moleculair wetenschapper Wolfram Meier-Augenstein uit, in reactie op de studie.

Kedl wijst op eerdere studies die laten zien dat kinderen van gevaccineerde ouders minder vaak corona krijgen dan kinderen van ongevaccineerde ouders. “Het is verleidelijk om te speculeren dat de overdracht van antistoffen daar wellicht aan heeft bijgedragen”, schrijft de hoogleraar immunologie in zorgvuldig gekozen woorden. “Het lijkt redelijk om aan te nemen dat, als alle andere omstandigheden gelijk blijven, elke vorm van antistofoverdracht nuttig is voor de ontvanger.”

De bevinding prikkelt in elk geval de fantasie. Misschien moet de regering handen schudden verplicht stellen, of wordt het tijd voor feestjes waar gevaccineerden en ongevaccineerden samenkomen, zo gaan de grappen al rond. Bij gestaalde vaccintegenstanders leidt de vondst juist tot enige consternatie. “Als antistoffen besmettelijk zijn, zijn vaccins dan eigenlijk niet een biologisch wapen?”, vraagt een van hen zich af.

Lees ook Brits viroloog brengt lastige waarheid: ‘We zijn niet aan het leven met covid, we zijn covid aan het negeren’

Kedl kwam de antistoffen op het spoor nadat hij mondkapjes van gevaccineerde medewerkers onderzocht op antistoffen tegen corona. De kapjes zaten vol met de verdedigingsstoffen, ontdekte hij. Niet verwonderlijk, want wie gevaccineerd is, maakt kort daarna in zijn luchtwegen veel antistoffen aan tegen het virus.

Daarna nam Kedls groep de proef op de som bij kinderen van gevaccineerde ouders. Hoe meer antistoffen de ouders in de keel hadden, des te meer er ook in de keel-neusholte van hun kinderen aanwezig waren. Duidelijk bewijs dat de ouders de antistoffen aan hun kinderen doorgeven, aldus de groep.

Best provocatief

Overigens kan het haast niet anders of de bescherming, zo die al aanwezig is, is van korte duur. De kinderen beschikken immers niet over de geheugencellen die gaan over de aanmaak van antistoffen: die ontstaan pas na vaccinatie. Ook is zeer de vraag in hoeverre antistoffen die ‘los’ op het slijmvlies van de neus en keel liggen in staat zijn om virusdeeltjes weg te vangen – hun hoofdtaak bij het afslaan van een aanval.

Het idee is dan ook best ‘provocatief’, erkent Kedl, al houdt hij de mogelijkheid open dat hij een belangrijke ontdekking heeft gedaan: “Onze data leveren bewijs voor een nieuw mechanisme waarlangs groepsimmuniteit zich kan manifesteren.”