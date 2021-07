Ook covid is op reis in Europa: waar kunt u nog veilig op vakantie?

Net nu de vakantie begint, rukt in tal van toeristische bestemmingen het coronavirus weer op. Naar waar kunt u nog veilig op reis gaan?

Het oprukken van de deltavariant baart tal van Europese regeringsleiders en virologen zorgen, zeker nu door het vele reizen de onderlinge contacten fors toenemen. De Europese gezondheidsdienst ECDC verwacht dat de deltavariant halverwege augustus een aandeel van 90 procent in het aantal nieuwe besmettingen in de Europese Unie zal hebben.

Momenteel kleurt het gros van van de Europese landen op de kaart van het ECDC nog groen. De lidstaten van de EU hebben een kleurcode afgesproken om regio’s in te kleuren op basis van de incidentie (het aantal besmettingen per 100.000 inwoners in de laatste 14 dagen) en de positiviteitsratio (het percentage positieve tests op het totaal aantal uitgevoerde tests).

FRANKRIJK

La douce France kleurt vooralsnog volledig groen. Maar de nervositeit neemt toe. De Franse minister van Volksgezondheid, Olivier Véran, waarschuwt dat het land op weg kan zijn naar een vierde coronagolf door de zeer besmettelijke deltavariant. De Franse politie controleert streng of toeristen voldoen aan de voorwaarden om het land te betreden.

PORTUGAL

Het gaat niet goed met de coronacijfers in Portugal. De curves stijgen zo sterk dat de Portugese overheid genoodzaakt is om een aantal restricties in te voeren, waaronder een avondklok in Lissabon en een vervroegde sluiting van de horeca in de badplaats Albufeira. In de Algarve ligt het reproductiegetal inmiddels op 1,34. De regering wil haast maken met het vaccineren van jongeren.

Toeristen genieten van de zon in de Algarve. Beeld Getty Images

SPANJE

De coronasituatie in Spanje is de voorbije dagen stevig achteruitgegaan. Vooral onder jongeren is er sprake van een duidelijke stijging van het aantal besmettingen. Meerdere regio’s overwegen om opnieuw strengere maatregelen in te voeren. Met name het nachtleven wordt aan banden gelegd. Vorige week werden bij een grote uitbraak op de Balearen ten minste 1.824 besmettingen vastgesteld, nadat honderden jongeren naar Mallorca waren getrokken om te feesten.

ITALIË

Italië werd vorig jaar zwaar getroffen door het coronavirus en was een tijd het epicentrum van de uitbraak in Europa. Nu er almaar minder mensen besmet raken, zijn veel coronamaatregelen geschrapt. De regering overweegt ook een einde te maken aan de mondmaskerplicht in de buitenlucht. Voorlopig blijven de cijfers er aan de goede kant.

GRIEKENLAND

Het vasteland van Griekenland kleurt groen, al rukt ook daar de deltavariant sterk op. Verwacht wordt dat deze versie van het virus halverwege augustus de dominante variant zal zijn. Momenteel zijn enkel het schiereiland Attica en de Zuid-Egeïsche eilanden oranje.

Een toerist probeert een hoedje uit in Athene. Beeld EPA

CYPRUS

De coronasituatie wordt op Cyprus als alarmerend omschreven: er is een voortdurende stijging van het aantal gevallen. De hele regio kleurt rood en hoewel het aantal ziekenhuisopnames momenteel nog laag is, wordt gevreesd voor een sterke toename in de komende dagen. Om het ergste scenario te voorkomen roept de overheid burgers en met name jongeren op om zich te laten vaccineren.

KROATIË

Zonaanbidders in Kroatië kunnen vooralsnog vrij ademhalen. Het land kleurt groen, maar de vrees voor een toeristische virusinvasie leeft wel. De vaccinatiegraad ligt er laag. De Kroaten vragen van wie het land binnenkomt een negatieve PCR-test niet ouder dan 72 uur of een antigeentest niet ouder dan 48 uur. Een bewijs van inenting is uiteraard ook goed.