Ook Conner Rousseau krijgt nu politiebescherming: ‘Ik laat me niet opsluiten in mijn huis’

Wat is er precies aan de hand?

“De politie heeft me deze week laten weten dat bij DPG Media (moederbedrijf boven onder andere VTM, Het Laatste Nieuws en De Morgen, PD) een dreigbrief is afgeleverd waarin concrete bedreigingen aan mijn adres worden geuit. Omdat we net dit weekend onze nieuwjaarsreceptie op de agenda hadden staan, een evenement waarop toch 2.500 mensen aanwezig zijn, vonden de veiligheidsdiensten het beter om hun voorzorgen te nemen. Er wordt rond mijn woning gepatrouilleerd, ik krijg politiebegeleiding op straat en op de receptie zelf waren er ook extra agenten aanwezig.”

Wat moeten we ons bij die concrete bedreigingen voorstellen?

“Dat weet ik zelf niet. Ik heb er bewust voor gekozen om daar niet naar te vragen. Hoe meer info je krijgt, hoe meer dat in je hoofd gaat spoken. En dat wil ik niet. Ik wil mijn werk blijven doen. Mensen zien, op straat komen. Dat lukt niet als je je zorgen maakt.”

U hebt dus geen schrik?

“Neen, op dit moment niet. Ik laat de politiediensten hun werk doen en volg de veiligheidsprotocollen zo goed als mogelijk op. Er is me bijvoorbeeld afgeraden om alleen op straat te wandelen. Ook in het donker kom ik beter niet buiten en op massa-evenementen ziet de politie me liever niet. Ik hou daar rekening mee, maar het moet ook leefbaar blijven. Ik laat me niet opsluiten in mijn huis.”

Hebt u enig idee uit welke hoek de dreigementen komen?

“In dit specifieke geval moet dat nog onderzocht worden. Maar ik ben in het verleden al vaker bedreigd geweest en toen kwamen de dreigementen bijna uitsluitend vanuit het extreemrechtse kamp. Toen ik me deze zomer uitsprak tegen het festival Frontnacht heb ik vanuit die hoek van alles over me heen gekregen.

“Maar dat mag je als politicus niet tegenhouden om duidelijke standpunten in te nemen. Ik vond het niet kunnen dat we in ons land neonazi’s en veroordeelde extremisten een podium zouden geven. Dan vind ik het mijn plicht om dat ook met zoveel woorden te zeggen. Trouwens, dat die bedreigingen vooral uit extreemrechtse hoek komen kun je ook als een positief signaal zien. Blijkbaar maakt wat we met Vooruit doen hen almaar zenuwachtiger.”

De politie moest tijdens uw speech een man uit de zaal te verwijderen. Had hij iets met de dreigbrief te maken?

“Nee, dat incident stond daar los van. De man was wel overduidelijk geen fan van mij. Toen ik begon te speechen, stormde hij plots luid roepend naar voren. Dat alarmeerde de aanwezige politieagenten en die hebben hem meegenomen.”

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) krijgt al maanden politiebescherming, haar collega van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) moest al twee keer onderduiken in een safehouse. Is het bedreigen van politici een kwalijke trend aan het worden?

“Zotten zijn van alle tijden. Maar we zien de polarisatie wel steeds toenemen. En hoe meer extremisten je in je samenleving toelaat, hoe groter de kans op dit soort toestanden wordt. Het komt er nu vooral op aan om niet toe te geven aan dat krapuul.”

Online verwijten, bedreigingen, nu zelfs politiebescherming. Gaat u uw keuze voor de politiek niet in vraag stellen?

“Ikzelf ga daardoor niet twijfelen aan de keuze die ik heb gemaakt. Wat me wel zorgen baart, is dat dit alweer een factor is die de politiek minder aantrekkelijk maakt. Als zou blijken dat je dit soort dingen er in de toekomst als politicus maar gewoon moet bijnemen, dan dreigt het moeilijk te worden om nieuwe mensen warm te maken om aan politiek te doen.”