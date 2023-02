Ook Canada schiet een vliegend voorwerp neer: drie ‘ufo’s’ in een week tijd

Het ingrijpen van de VS en Canada volgt op het neerschieten van de verdachte, Chinese ballon boven Amerikaanse wateren. Dat gebeurde vorig weekeinde. Sindsdien neemt de Amerikaanse president Joe Biden geen enkel risico met vliegende voorwerpen, mogelijk ook in reactie op de kritiek als zou hij te laat hebben ingegrepen bij het neerhalen van de eerste ballon, die een week lang door het Amerikaanse luchtruim had getrokken.

Vrijdagavond schoten straaljagers bij Alaska een eerste voorwerp uit de lucht, zaterdagavond volgde een tweede, boven de Canadese Yukon-regio. Dit meldde de Canadese president Justin Trudeau. Hij had zaterdag telefonisch contact gehad met zijn collega Biden om de jongste actie gezamenlijk goed te keuren. De ufo’s vormden volgens Amerikaanse zegslieden een bedreiging voor de burgerluchtvaart.

In de loop van zaterdagavond en zondagochtend kwamen langzaam wat details over de ufo’s naar buiten. De Canadese minister van Defensie Anita Anand zei dat het zaterdag neergeschoten voorwerp “een klein cilindrisch voorwerp was, kleiner dan dat wat was neergehaald voor de kust van Zuid-Carolina”. Daarmee doelde ze op de eerste, Chinese ballon.

Ballon

Ook de Amerikaanse generaal Wayne Eyre, chefstaf van defensie van de VS, zei dat het opnieuw om een ballon ging: “Wie het ding het eerste en het beste in het vizier kreeg, had goedkeuring de ballon uit te schakelen”. Pentagon-woordvoerder generaal Patrick Ryder sprak over een ufo “ter grootte van een kleine auto”, wat later werd gespecificeerd als een “Volkswagen Kever”.

Onduidelijk is nog wat voor technologie er in de neergeschoten objecten zat. Niemand wil daarom speculeren over de herkomst en de bedoeling ervan. De brokstukken van de neergehaalde ufo’s worden eerst geborgen en geanalyseerd.

Zoekteams hebben al delen van de Chinese ballon uit het water bij Zuid-Carolina gevist en zoeken met duikers en onbemande onderzeeërs naar elektronische brokstukken die naar de bodem zijn gezonken. De weersomstandigheden bemoeilijken het zoeken in Yukon en bij Alaska. De temperatuur in die noordelijke gebieden kan dalen tot 40 graden onder nul en er is nauwelijks daglicht.

Vragen over het luchtruim

Het neerhalen van drie ‘ufo’s’ in een week tijd roept vragen op over wat er allemaal in de lucht boven Amerika vliegt. Van de Chinese ballon die vorige week als eerste uit de lucht werd geschoten, is volgens The Washington Post vast komen te staan dat die elektronische observatie-apparatuur bevatte en kon worden gebruikt voor spionage.

Volgens het Pentagon zou de ballon deel uitmaken van een ‘omvangrijk observatieprogramma’. In het kader van dit programma zouden al jaren Chinese ballonnen over tientallen landen op vijf werelddelen hebben gevlogen.

Zwarte lijst

Als reactie op de ballon-affaire hebben de Verenigde Staten zes Chinese bedrijven op een zwarte lijst gezet. De bedrijven zouden volgens het Amerikaanse ministerie van Handel betrokken zijn bij de ontwikkeling van spionageballonnen. Plaatsing op de speciale lijst maakt het voor de bedrijven veel moeilijker technologie uit de Verenigde Staten te kopen.

China ontkent in alle toonaarden dat er spionage in het spel is, en houdt vol dat het om een uit de koers gewaaide, civiele onderzoeksballon gaat. Het neerschieten is volgens China “een duidelijke overreactie” van de VS “en een ernstige schending van de Internationale praktijk”.

12 kilometer hoogte

Het ‘ding’ dat zaterdag met een Sidewinder-raket uit de lucht werd geschoten, verscheen vrijdag al op de Canadese en Amerikaanse radars. Het voorwerp vloog op ruim 12 kilometer hoogte. Gevechtsvliegtuigen werden de lucht in gestuurd en vlogen een tijdje naast de ufo. Nadat ze hadden geconcludeerd dat er geen mensen aan boord waren, schoten ze het vliegende voorwerp neer.

Dit weekend werd ook nog een ‘anomalie’ op de radarschermen gemeld boven Montana. Het luchtruim boven de staat werd na de melding een uur gesloten, gevechtsvliegtuigen stegen op, maar er werd niets gevonden. Volgens The Washington Post, die zich beroept op anonieme Amerikaanse functionarissen, worden radargegevens sinds de ontdekking van de Chinese ballon uitgebreider geanalyseerd. Dat zou de reden zijn waarom er boven de VS ineens meer ufo’s worden ontdekt.