Ook btw op gas naar 6 procent

De federale regering had al een btw-verlaging ingevoerd op elektriciteit vanaf 1 maart. De verlaging geldt zowel op gas als op elektriciteit minstens tot 30 september. De regering nam de maatregel omdat de energieprijzen fors gestegen zijn.

De btw-verlaging op elektriciteit zal pas in april zichtbaar worden op de energiefacturen. De leveranciers hadden tijd nodig om de maatregel te implementeren. De korting voor het verbruik in maart wordt dan verrekend in de eindfactuur, zo verzekerde sectorfederatie Febeg.

Voor gas zal het afhangen van leverancier tot leverancier wanneer de korting in de voorschotfacturen wordt verrekend, zegt Febeg. Vermoedelijk zullen de meeste leveranciers nog 21 procent aanrekenen in april, maar vanaf het verbruik van mei zou het overal 6 procent moeten zijn.

Er worden vanaf 1 april ook nieuwe sociale tarieven toegepast, die gelden tot eind juni. De tarieven stijgen, maar de lagere btw maakt dat de eindprijs inclusief btw lager uitkomt dan in het vorige kwartaal. Voor elektriciteit bedraagt het nieuwe enkelvoudig tarief 22,907 eurocent per kWh, in plaats van 24,236 eurocent per kWh. Voor aardgas bedraagt het nieuwe sociaal tarief 2,846 eurocent per kWh. Vorig kwartaal was dat 2,961 eurocent.