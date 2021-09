Ook Brussel krijgt mega-terreurproces: tien verdachten doorverwezen naar assisen

De Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling verwees de tien door op betichting van moord en poging tot moord in een terroristische context. Het gaat om Salah Abdeslam, Mohamed Abrini, Sofien Ayari, Osama Krayem, Ali El Haddad Asufi, Bilal El Makhoukhi, Hervé Bayingana Muhirwa, de broers Smail en Ibrahim Farisi en Oussama Atar. Het federaal parket laat weten dat het proces “naar verwachting in september 2022 zal beginnen”. Het zal plaatsvinden in de vroegere hoofdzetel van de NAVO in Evere.

De overleden Atar staat momenteel virtueel terecht op het terreurproces in Parijs, net als Abdeslam, Abrini, Krayem, Ayari en El Haddad Asufi. De doorverwijzing van de broers Farisi is verrassend. Smail Farisi verhuurde een studio aan de latere kamikaze Ibrahim El Bakraoui, maar houdt al jaren vol dat hij niks afwist van de terreurcel. Het federaal parket wou de broers apart voor de correctionele rechtbank, de twee verkozen zelf een 12-koppige volksjury. Het Brusselse terreurproces zal net als het Parijse negen maanden duren.