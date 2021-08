Ook Britten bellen straks niet langer via vaste lijn

De eerste werkende telefoon werd uitgevonden door Alexander Graham Bell, die in 1876 een patent indiende voor zijn ontwerp. Twee jaar later voerde Bell het eerste interlokale gesprek in het Verenigd Koninkrijk, tijdens een demonstratie aan koningin Victoria. In de daaropvolgende honderd jaar werden geleidelijk overal in het Verenigd Koninkrijk – en elders in de wereld – telefoonkabels aangelegd waardoor mensen elkaar konden bellen.

Maar dat tijdperk loopt op zijn eind. De technologie die de vaste telefoons in het Verenigd Koninkrijk verbindt zal tegen 2025 worden uitgeschakeld. De huidige huistelefoons zullen worden overgeschakeld op een internetverbinding in plaats van een traditionele koperdraadlijn. Zodra de oude telefoontechnologie volledig is uitgeschakeld, zullen mensen niet meer met een vaste telefoonlijn kunnen bellen zonder internetverbinding. Wie in het VK nog geen internetverbinding bezit, moet volgens de Britse omroepregulator Ofcom een eenvoudige internetverbinding krijgen om alleen te kunnen bellen in plaats van te moeten betalen voor snelle diensten.

Betrouwbaarder

Sinds de invoering van het internet zijn meer en meer mensen overgeschakeld op glasvezelkabels, die volgens de telecombedrijven betrouwbaarder en goedkoper zijn dan de oude koperkabels. In verscheidene Europese landen, zoals Frankrijk of Nederland, is die omschakeling volop aan de gang of zelfs al achter de rug. Ook in ons land heeft Proximus zijn klassieke lijn al gemoderniseerd. De voorbije jaren werd het analoge netwerk geüpgraded naar het zogeheten internet protocol (IP). “Die operatie is quasi volledig afgerond”, zegt Fabrice Gansbeke van Proximus.

Bij Telenet, dat sowieso al een kabelbedrijf is, is een vaste telefoonlijn automatisch inbegrepen in alle bundels. Je krijgt dan in één pakket internetverbinding, digitale tv en telefoondiensten. Die vaste telefoon wordt verbazend genoeg nog frequent gebruikt. “De vaste telefoon blijft zowel thuis als in de bedrijfswereld een kostbare en standvastige rol spelen”, klinkt het bij MediaMarkt.