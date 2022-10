Ook bijen trappen graag een balletje

Dezelfde onderzoekers toonden eerder al aan dat bijen kunnen leren om een balletje in een doel te rollen als ze daarvoor een suikeroplossing als beloning krijgen. Ze stelden toen vast dat sommige hommels ook balletjes verrolden zonder dat daar een aanwijsbare reden voor was.

Om dat verder te onderzoeken zetten de wetenschappers een nieuw experiment op. Om zich van hun nest naar een voederplaats te verplaatsen, moesten de hommels door een ‘recreatiezaal’, met daarin kleine houten balletjes aan beide zijden.

Hoewel de hommels op weg naar het buffet perfect in een gang tussen de balletjes konden lopen, kozen ze er toch vaak voor om ze te verplaatsen. Sommige maar één of een paar keer, andere tot ruim veertig keer op een dag. Die herhaling wijst er volgens de onderzoekers op dat de diertjes er op een of andere manier van genieten.

Beloning

De wetenschappers leerden de hommels in een tweede proef de link te leggen tussen de aanwezigheid van de balletjes en een bepaalde kleur, door ze enkel aan te bieden in een gele of blauwe recreatiezaal. Vervolgens kregen de diertjes de keuze tussen twee wegen naar de eetzaal, in beide kleuren en beide zonder balletjes. Toch kozen meer dieren voor de kleur die met ze met balletjes hadden leren associëren. Ook dat doet vermoeden dat ze de balletjes als een soort beloning zien.

Beeld NurPhoto via Getty Images

De bal ging bij jonge bijen vaker aan het rollen dan bij oude, zoals ook jonge zoogdieren en vogels vaker spelen dan volwassen dieren. Maar spelen de hommels echt? Bijen zijn propere beestjes, die afval en dode soortgenoten uit het nest verwijderen. Volgens sommige biologen is het niet uitgesloten dat de balletjes dat schoonmaakgedrag triggeren en moet verder onderzoek daar meer duidelijkheid over verschaffen. Evenmin is duidelijk of de insecten ook in het wild spelen en of hen dat enig voordeel oplevert, zoals een betere hersenontwikkeling.

Volgens de onderzoekers voldoet het gedrag wel aan alle criteria die we gebruiken om bij vogels en zoogdieren over spel te spreken. Eerder onderzoek toonde al aan dat bijen kunnen tellen, leren door soortgenoten te observeren, werktuigen gebruiken en misschien ook pijn ervaren. Dat de insecten nu ook lijken te spelen, is volgens de wetenschappers extra bewijs dat bijen voelende wezens zijn, in staat om iets ‘emotieachtigs’ te ervaren. “Het is verbluffend om bijen zoiets te zien doen”, zegt onderzoeker Samadi Galpayage (Queen Mary University London). “Het toont nog maar eens aan dat deze dieren ondanks hun kleine brein geen simpele robotjes zijn.”