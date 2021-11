Ook België krijgt na jaren vertraging zicht op supersnel mobiel internet

Al in 25 Europese landen is 5G voor commerciële toepassingen beschikbaar. Dat is supersnel mobiel internet van de vijfde generatie, 100 tot 200 maal sneller dan de huidige standaard. België trappelt al jarenlang ter plaatse met alleen lokale proefprojecten, al dan niet met ‘lichte’ 5G. Maar nu begeeft ook ons land zich in het nieuwe tijdperk van mobiele communicatie.

Aan het wachten op de federale spectrumveiling, waarbij telecomoperatoren de toelating kunnen kopen om 5G aan te bieden, komt weldra een einde. Een overlegcomité heeft de laatste obstakels uit de weg geruimd. Telecomregulator BIPT zal de licenties normaal gezien in het tweede kwartaal van volgend jaar veilen, stelt het kabinet van federaal minister van Telecom Petra De Sutter (Groen). De minister zelf heeft het over een grote doorbraak.

Hoofdreden voor de vertraging: onenigheid tussen de gewesten over de verdeling van de opbrengst van de veiling voor de overheid. Die wordt geschat op een kleine 800 miljoen euro, plus jaarlijkse inkomsten. In afwachting van een akkoord werd beslist de opbrengst op een geblokkeerde rekening te plaatsen. Om 5G technisch mogelijk te maken verhoogt het Brussels gewest ook zijn stralingsnormen.

Het Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, reageert tevreden maar voert aan dat het nog zeker een jaar wachten is vooraleer particulieren en ondernemingen gebruik kunnen maken van het netwerk. Bedrijven wachten vol ongeduld om concrete 5G-toepassingen te ontwikkelen en grote stappen te zetten in de digitale transformatie, aldus het Voka. “We lopen al meer dan twee jaar achter op onze buurlanden. Verdere vertraging kunnen we ons niet veroorloven”, zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens.

Zelfrijdende auto’s

De toekomstmogelijkheden van 5G zijn met een sneller, stabieler en veiliger netwerk onbeperkt. In de transport en logistiek zijn onder meer intelligente systemen mogelijk die verkeerslichten beïnvloeden en aan automatisch stockbeheer doen. Ook de zelfrijdende auto is met 5G echt geen sciencefiction meer. In de industrie vergroot 5G de toepassingen op basis van artificiële intelligentie en augmented reality. Hulpdiensten zouden mensen, voertuigen en drones van camera’s kunnen voorzien voor het automatisch signaleren van incidenten via het netwerk.

Aan de veiling is de eventuele komst van een vierde netwerkoperator verbonden. Extra concurrentie voor Telenet, Proximus en Orange dus. Die extra speler zou de hoge abonnementsprijzen voor (mobiele) communicatie op de consumentenmarkt in ons land kunnen drukken. Tot nu toe heeft enkel het Belgische Citymesh, onderdeel van de Limburgse IT-groep Cegeka, zich publiekelijk aangediend met ambities om die vierde speler te worden.