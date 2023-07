Ook Belgen kunnen chatbot Bard nu gebruiken: wat zijn de verschillen met concurrent ChatGPT?

Google moest een robbertje vechten met de Europese privacywaakhond, maar nu staan de seinen op groen en mag Google zijn gratis chatbot Bard ook bij ons aanbieden. We deden een korte praktijktest, en gaven drie opdrachten aan zowel Bard, als ChatGPT, als Bing Chat (Microsoft).

Zelf noemt Google het zijn “grootste Bard-uitbreiding tot nu toe”. AI-chatbot Bard is sinds donderdag te gebruiken in bijna de hele wereld, inclusief Europa, en in veertig verschillende talen waaronder het Nederlands. Het programma is vergelijkbaar met ChatGPT, maar heeft een belangrijke troef in handen: het gebruik is gratis, ook voor wie naar actuele informatie op zoek is.

Het moet een pijnlijke gewaarwording voor Google zijn geweest: terwijl de concurrentie de wereld veroverde met AI-chatbots, zat de techgigant in Europa in de wachtkamer.

Vorige maand nog werd Google gedwongen de introductie uit te stellen. De Ierse datawaakhond DPC trapte op de rem: Google had onvoldoende informatie gegeven over hoe het bedrijf de Europese privacyregels zou respecteren. Die hobbels zijn nu gladgestreken, verzekerde Bard-baas Jack Krawczyk dinsdag tegenover de uitgenodigde pers: ‘We zitten op één lijn.’

Details over die gesprekken wil Krawczyk niet kwijt, maar hij benadrukt dat Google er alles aan doet om zo transparant mogelijk te zijn. Een nieuw opgetuigde ‘Bard Privacy Help Hub’ laat gebruikers zien welke persoonlijke gegevens Google gebruikt voor Bard. Verder kan iedereen instellen hoelang Bard gegevens bewaart. Standaard is dat maximaal 18 maanden, maar dat kan worden aangepast of helemaal uitgeschakeld.

Hoe zit het met auteursrechten?

Een ander heikel punt is nog niet opgelost. Om ChatGPT en Bard hun werk te laten doen, zijn de taalmodellen achter deze programma’s (bij Bard het Pathways Language Model, PaLM), getraind met grote hoeveelheden teksten die op internet staan. Dat kunnen Wikipedia-lemma’s zijn, maar ook berichten uit fora, nieuwsberichten of e-books.

Google ziet daar zelf geen probleem in en stelt bijvoorbeeld in zijn onlangs geactualiseerde privacy-voorwaarden dat het “openbaar beschikbare informatie” gebruikt om zijn AI-modellen te trainen en om producten zoals Google Translate en Bard te bouwen. Consumenten en krantenuitgevers zien dat anders. Deze week werd nog bekend dat een groep consumenten een rechtszaak start tegen Google vanwege het gebruik van onlinemateriaal zonder toestemming. De advocaten achter die zaak beschuldigden OpenAI eerder al van hetzelfde.

Groot verschil met ChatGPT

Google legt logischerwijs de nadruk op de voordelen voor de consument: “Bard kan helpen met het opstellen van een vegetarisch maaltijdplan, het uitwerken van een ondernemingsplan of het schrijven van een roman.” Tegelijkertijd benadrukt Google dat Bard zich “in een experimentele fase” bevindt en dus ook nog fouten kan maken.

Dat iedereen met een Google-account Bard gratis kan gebruiken, is op het eerste gezicht het grootste verschil met concurrent ChatGPT. Die chatbot heeft weliswaar ook een gratis versie, maar die kent een flink aantal beperkingen. De belangrijkste is dat ChatGPT niet actueel is: de laatste informatie is van 2021. Wie 20 euro per maand betaalt, kan ChatGPT wel naar recente feiten vragen.

Een ander verschil is dat Bard ook een stem heeft; wie dat wil, kan Bard laten praten, ook in het Nederlands. Vanuit Bard verwijst Google door naar zijn zoekdienst, andersom nog niet. Het ligt voor de hand dat Google in een later stadium Bard in zijn producten zal integreren, zoals Gmail of tekstverwerker Docs.

Hoe werken Bard, Bing Chat en ChatGPT in de praktijk?

Naast Bard en ChatGPT van OpenAI is er ook nog Bing Chat van Microsoft, en daarbij ligt de drempel wat hoger. Microsoft heeft ervoor gekozen om zijn chatbot alleen te laten werken in de eigen webbrowser Edge. Net als Bard is ook Bing Chat geheel gratis, ook voor actuele informatie. Op de achtergrond werkt Bing Chat overigens met een aangepaste versie van het taalmodel dat ook ChatGPT aandrijft.

Wat direct al opvalt is dat Bing nadrukkelijker dan zijn concurrentie leunt op informatie elders op het web en zelf minder creatief is. We namen de proef op de som met een korte praktijktest in de vorm van vier opdrachten.

1. Geef een recept voor een vegan chocoladecake met sinaasappel

Zowel Bard als ChatGPT komt met een mooie lijst ingrediënten en een heldere bereidingswijze. Bing blijft in gebreke: ‘Hmm… laten we een ander onderwerp proberen. Sorry daarvoor’.

Winnaar: Bard/ChatGPT.

2. Schrijf een sonnet over een astronaut

Een sonnet moet aan een aantal strenge regels op het gebied van rijm en metrum voldoen. Eerst Bing maar, dat een dappere poging doet, maar hopeloos faalt: ‘De astronaut zweeft in de ruimte / Zijn pak is wit en strak om zijn lijf / Hij kijkt naar de aarde en ziet de prachtige blauwe kleur / Hij voelt zich vrij en licht als een veertje.

Bard brengt het er niet veel beter van af. ChatGPT doet het een stuk beter: ‘Ginds in het hemelrijk, zo ver en wijd / Gaat eenzaamheid gepaard met pure pracht / Verheft een astronaut zich in de nacht / Verlaat de Aarde, zoekt de oneindigheid.

Winnaar: ChatGPT.

ChatGPT maakte het mooiste sonnet. Beeld ChatGPT

3. Bedenk een nieuwe aflevering van Black Mirror over oude Grieken die een geavanceerde AI hebben bedacht

Het is al bijna geen verrassing meer: Bing vindt het een leuk idee, maar kan hier geen informatie over vinden. ChatGPT gaat helemaal los en komt met een script over ‘de Pythagoreïsche sfeer’, inclusief interessante plottwist. Ook Bard bedenkt een (wat saaier) script.

Winnaar: ChatGPT.