Ook artsensyndicaten vragen opschorting coronamaatregelen voor min 12-jarigen

Concreet vragen de kinderartsen in een open brief dat kinderen jonger dan twaalf alleen worden getest als de behandelend arts dat nuttig acht. In het geval van één of meer gevallen van Covid-19 in de klas moet volgens hen hetzelfde principe gelden: alleen zieke kinderen worden getest en alleen indien de behandelend arts het nuttig vindt.

“Zelfs als blijkt dat deze afschaffing een risico inhoudt, pleiten wij voor een verstrenging van de maatregelen voor de volwassenen in de maatschappij ten voordele van een normalisering van het onderwijs voor onze min 12-jarige kinderen”, aldus het overkoepelend orgaan. Ook de BVAS schaart zich nu dus achter dit pleidooi.

Besmette kinderen onder de twaalf worden weinig of niet ziek en ouders en leerkrachten hebben de mogelijkheid gehad om zich te laten vaccineren, staat er nog in de brief.

Volgens de Belgische Academie voor Kindergeneeskunde en de BVAS gaat het testen van kinderen, de mondmaskerplicht en de quarantaine overigens in tegen het principe van ‘primum non nocere’ (ten eerste geen kwaad doen, red.), dat in de eed van Hippocrates staat.

“Deze ingrijpende handelingen berokkenen op korte en lange termijn veel meer schade aan de kinderen dan het doormaken van de infectie zelf”, luidt de redenering.