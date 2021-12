Ook 75-jarige vrouw die verkracht werd door Bakelmans opgeroepen als getuige: ‘Ik ben niet meer bang van hem’

De nu 75-jarige Monique is door de rechtbank van Antwerpen opgeroepen om donderdag te komen getuigen, nadat ze in maart 2004 door Bakelmans werd verkracht. Monique probeerde de toen 23-jarige te helpen toen ze hem op de grond zag zitten voor het station van Antwerpen. “Ik weet nog dat ik dacht: amai, zo’n jonge gast nog. Ik stapte op hem af en vroeg wat hij daar deed. Hij zei dat hij van miserie in en rond het station woonde”, vertelt de vrouw in Het Laatste Nieuws.

Monique gaf Bakelmans haar gsm-nummer omdat ze hem wilde helpen zijn papieren opnieuw in orde te krijgen, zodat hij bij het OCWM kon aankloppen of een opleiding kon volgen. Enkele uren later al stond hij aan haar studio. Monique smeerde hem enkele boterhammen en gaf hem een deken mee, maar in haar studio gooide Steve Bakelmans haar plots op de grond, en verkrachtte hij haar. “’Denk aan mijn kinderen en kleinkind’, smeekte ik hem. Hij trok me vanonder tafel en smeet me in een zeteltje. Hij zei dat hij mijn ‘pussy’ wilde. Ik moest me op een gegeven moment wel geven. Omdat ik niet wist wat hij me aan zou doen mocht ik blijven vechten zijn.”

In Antwerpen start vandaag het assisenproces van Steve Bakelmans. De 41-jarige kok wordt beschuldigd van de verkrachting van en de moord op studente Julie Van Espen (23) uit Schilde. Volg al het nieuws over het proces in deze liveblog.

Bakelmans kon worden gearresteerd en berecht. Hij kreeg voor de feiten 30 maanden cel. In 2019, na nog een reeks andere feiten en veroordelingen, verkrachtte en vermoordde hij Julie Van Espen.

De 75-jarige vrouw hoopt deze week Bakelmans rechtstreeks te kunnen aanspreken. “Ik ben niet meer bang van hem. Ik zou hem willen vragen wat hem heeft bezield. Ik wilde hem die dag hélpen. Ik stak mijn hand naar hem uit. Maar in plaats van zich die dag te herpakken, verprutste hij alles. En zélfs nadat hij voor mijn verkrachting werd gestraft, blééf hij telkens opnieuw in de fout gaan. (...) Steve Bakelmans heeft mijn leven en dat van veel andere mensen kapotgemaakt. Ik ben dezelfde Monique niet meer. Maar, ik lééf nog. Julie had nóg minder geluk.”