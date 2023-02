Ooit taboe, nu plots aanvaard: dit moet u weten over de muur rond Europa

Enkele jaren geleden rolden velen in de EU met de ogen toen Donald Trump zijn grensmuur met Mexico aankondigde. Nu zal Europa zelf geld pompen in de versterking van de buitengrenzen. En jawel, ook in hekken. Al mag dat niet te luid gezegd worden.

Wat is er beslist op de Europese migratietop?

De 27 staatshoofden en regeringsleiders vragen de Europese Commissie om lidstaten financieel te steunen bij het versterken van de controle van hun buitengrenzen. In het eindrapport hebben ze het over “infrastructuur en bewakingsmiddelen, waaronder luchtbewaking en apparatuur”. Ze verwijzen ook naar “proefprojecten” om de grenzen beter te bewaken. Ze vragen dat de financiële steun er snel komt en omvangrijk genoeg is, al wordt daar geen concreet bedrag op gekleefd.

De EU neemt hiermee een opmerkelijke bocht. In 2021 vroegen twaalf landen al eens Europees geld om hun grenshekken te bekostigen, maar de andere landen stonden op de rem. Ook de Europese Commissie weigerde hun verzoek in te willigen. Maar het aantal asielaanvragen in Europa is de voorbije maanden fors gestegen, tot meer dan 900.000 in 2022. Dat is het hoogste aantal sinds 2016, boven op de vele Oekraïense vluchtelingen.

Mede hierdoor is het Europese migratiedebat opgeschoven richting de fysieke afscherming van de buitengrenzen. De tijd dat enkel de Hongaarse premier Viktor Orbán voor een muur pleitte, is al lang voorbij. Onder andere Oostenrijk, Nederland en Denemarken zijn tegenwoordig gewonnen voor grensafsluitingen. Zij trokken het laken op deze EU-top naar zich toe.

Komt er dan een muur?

Het idee van een grote omwalling rond ‘Fort Europa’ is een fabeltje. Al is het maar omdat het praktisch onhaalbaar is. De Europese Unie heeft bijna 9.000 kilometer aan landsgrens en 42.000 kilometer aan kustlijn. Ter vergelijking: tussen de VS en Mexico loopt een grens van ‘slechts’ 3.300 kilometer.

Sinds de migratiecrisis in 2015 werden hier en daar wel al stukken muur neergepoot om de migratiestromen vanuit het zuiden en het oosten tegen te houden. Vorig jaar begon Polen aan een muur van bijna 200 kilometer op de grens met Wit-Rusland. Het hek is 5 meter hoog en afgewerkt met prikkeldraad. Hongarije heeft een gigantisch hek aan de grens met Servië en Kroatië. Ook Slovenië schermde de grens met Kroatië af. Verder staan er onder meer hekken in Bulgarije en Griekenland.

Het nieuwe is dat de EU dit soort initiatieven nu ook zelf gaat financieren. Want hoewel het woord ‘hek’ of ‘muur’ nergens voorkomt in de officiële documenten is het wel duidelijk dat het geld daar onrechtstreeks voor gebruikt zal worden. Een land zoals Bulgarije, dat een muur ter waarde van 2 miljard euro wil bouwen aan de Turkse grens, kan het Europese geld nu bijvoorbeeld investeren in wachttorens en patrouilles, terwijl het eigen geld naar de bouw van het hek gaat.

Waarom is de beslissing zo controversieel?

Volgens critici gaat ze regelrecht in tegen de kernwaarden van de EU, een project dat speciaal werd opgezet om muren te slopen. In plaats van Europa dicht te timmeren, wordt er volgens hen beter ingezet op een nauwere samenwerking met de landen van herkomst en met transitlanden.

Nog belangrijker is dat de beslissing in strijd zou zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Zo is er sprake van een proefproject om migranten aan de buitengrens van de EU tegen te houden en daar te beoordelen of ze recht hebben op de toegang tot Europa. Volgens het EVRM is het nochtans verboden om personen die het risico lopen te worden vervolgd of andere schade te lijden de toegang aan de grens te ontzeggen.

Het is vooral ook inefficiënt, zegt Hanne Beirens, directeur van het Migration Policy Institute Europe. “Hekken of muren zorgen ervoor dat migranten gewoon gevaarlijkere wegen zoeken om een land binnen te raken, waardoor er meer doden vallen. Bovendien heeft een afscheiding pas nut als de grens over de hele lengte wordt afgezet. Anders krijg je gewoon een verschuiving van de migratiestromen, van het ene land naar het andere.” Reken daarbij ook nog de hoge kosten voor bewaking, controles en onderhoud.

Prikkeldraad aan de Grieks-Turkse grenspost van Pazarkule. ‘Hekken of muren zorgen ervoor dat migranten gevaarlijkere wegen zoeken om een land binnen te raken’, luidt de kritiek. Beeld Getty Images

Volgens Beirens doen we met het versterken van fysieke grenzen vooral aan “symptoombestrijding”. Beter is het om de oorzaken van de migratiestromen aan te pakken, zodat mensen minder de nood voelen om te migreren.

Moet België hiermee tevreden zijn?

Premier Alexander De Croo (Open Vld) nam geen standpunt in over de hekken omdat de partijen van de Vivaldi-regering het niet eens geraakten. Hoewel staatssecretaris Nicole de Moor (cd&v) en hij voorstander waren, stonden de groenen en de PS op de rem. Ecolo noemde het voorstel “Trumpiaans”. Uiteindelijk krijgen de Moor en De Croo nu wel gelijk, al benadrukken ze dat het om een muur “met een deur” gaat. Wie recht heeft op bescherming, moet volgens hen nog steeds geholpen worden.

Los daarvan drong De Croo op de top aan op een striktere toepassing van de zogenaamde Dublin-procedure. Die bepaalt dat mensen geregistreerd moeten worden in het eerste EU-land waar ze aankomen. Landen zoals Italië of Griekenland houden zich daar niet altijd aan, waardoor mensen verder doorreizen naar het noorden, en dan bijvoorbeeld in België of Nederland asiel aanvragen.

Op de top werd de afspraak gemaakt dat er tegen volgend jaar een nieuw Europees migratiepact komt waarin de Dublin-procedure verder op punt wordt gezet. Dat is een opsteker voor ons land.