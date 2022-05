Ooit beschermde hij prinses Elisabeth, nu staat oud-lijfwacht Peter Willems terecht voor moord

Hij heeft een boek geschreven over de zaak. Er hoort een Spotify-lijst bij, om de lezer per hoofdstuk in de juiste stemming te brengen. Hij beschrijft zijn debuut als “een literaire thriller met spannende momenten die soms naar de keel grijpen”. Hij stuurde het manuscript naar een vriend met de bede: “Niet verder verspreiden, ik ben nog een uitgever aan het zoeken.”

“Was het uw bedoeling om het te publiceren?”, vraagt aanklaagster Stephanie Vanthienen op de eerste dag van het proces. “In de gevangenis is het geen lachertje, als politieman”, zegt hij. “Het boek is het enige wat je daar hebt. Een ontsnapping uit de realiteit.”

“Kunt u uw karakter eens beschrijven?”, vraagt rechtbankvoorzitter Peter Hartoch. Hij somt op: “Loyaal, denk ik. Trots. Flamboyant. Koppig. Positief, toch, ondanks alles. Romantisch, ja. Respectvol. Rechtvaardig. Dat zal het zo’n beetje zijn.”

Draga

Peter Willems (47) was twintig jaar politieagent, eerst in Brussel en daarna bij het veiligheidsdetachement van het koninklijk paleis. Hij deed die job graag. “Ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar ik heb daar een keer een goede interventie gedaan, vind ik zelf. Er was een gijzeling bezig in de buurt van de school van prinses Elisabeth, in de Marollen.”

In 2017 ruilde hij de kepie in voor een koksmuts. Al na een jaar ging zijn restaurant The Gatsby op de Grote Markt in Tienen overkop. Midden in de afhandeling van het faillissement en een daarmee gelieerde vechtscheiding leerde hij de in 1989 geboren Draga Van Puymbroeck kennen. Draga’s moeder vluchtte na de burgeroorlog in Roemenië naar België, waar ze in de armen viel van Erik Van Puymbroeck uit Tielt-Winge. Die zou de kleine Draga van haar zevende tot haar negentiende seksueel hebben misbruikt.

Tenminste, dat is wat Draga hem vertelde. Uit de achteraf bij haar psycholoog teruggevonden notities valt op te maken dat zij integendeel juist hem omschreef als “een leugenaar, dominant en gewelddadig”. Samen hadden ze een project om iets te doen aan zijn torenhoge schulden via redlights.be. Hij maakte erotische foto’s van haar, zodat ze kon adverteren. Hij bracht haar met de auto naar klanten. Na een nacht met veel te veel whisky, pillen en smartphones met gebroken schermglas hing Draga zich op 3 oktober 2019 op.

Willems: “Ik voelde me volledig gefaald, alles glipte me door de vingers. Ik zag Draga graag en zij mij. Ik geef toe dat ik meer en meer begon te drinken. Ik nam rilatine. Ik was in rouw, depressief. Ik kon niks meer. Ik keek alleen nog naar foto’s van Draga.”

Haar klacht tegen haar pleegvader was in 2018 geseponeerd. Willems dacht de hele tijd aan wat hij aanzag als het postuum volbrengen van haar ultieme levenswens: “Hem eens een paar goede motten gaan geven.”

De moord

Hij draagt een keurig wit hemd. Een pak. Hij staat hier in Leuven terecht voor moord met voorbedachten rade. De moord betwist hij niet, de voorbedachten rade wel. “Wat was het einddoel?”, vraagt de rechter.

“Dat was duidelijk. Doen wat Draga mij had gevraagd.”

Het gebeurde op 13 mei 2020. Met een gestolen brommer die hij zwart had gespoten reed hij ’s ochtends vroeg naar Tielt-Winge en wachtte daar een uur in de achtertuin van Erik Van Puymbroeck. Hij droeg een buff om zijn gezicht te verbergen. “Het was ook coronatijd”, zegt hij. “Dus.”

Hij besprong zijn doelwit langs achteren en paste een bloedwurging toe, zoals hem dat was aangeleerd bij de politie. “Ik heb geroepen: ‘Wat hebt gij gedaan met Draga?’ Hij zei iets van: ‘Die hoer.’ Ik lag op hem en had de volledige controle. Ik wilde hem op zijn rug draaien, zodat ik in ruitershouding op hem kon zitten.”

Toen kwamen er twee buurvrouwen aangereden in een autootje. Dus drukte hij nog wat harder en beval hij zijn slachtoffer: “Hou u rustig.” Nu moet een volksjury oordelen of hij de intentie had te doden. Het proces duurt tot vrijdag.