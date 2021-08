► Oog in oog met een 3 meter lange python in de supermarkt? Geen probleem voor deze vrouw

Bekijk hier de beelden van de onverwachte ontmoeting:

Het werd maandag niet bepaald een routinebezoek aan de supermarkt voor Helaina Alati. De 25-jarige stond aan het kruidenrek in een winkel in Sydney toen ze plots iets hoorde. “Ik draaide mijn hoofd om en daar was hij. Ongeveer twintig centimeter van mijn gezicht verwijderd en hij keek me recht in de ogen,” vertelt ze bij BBC.

Al was de plotse ontmoeting wellicht minder spannend voor Alati dan het voor de gemiddelde bezoeker zou zijn. Het toeval wil dat de Australische een getrainde slangenhandelaar is en al “minstens twintig slangenreddingen” uitvoerde.

Alati identificeerde het dier meteen als een diamantpython en wist dat hij niet giftig was. Ze nam eerst even de tijd om de slang te filmen en liet daarna aan het personeel weten dat ze gekwalificeerd was om de python naar buiten te helpen. Alati haalde thuis een slangenzak, keerde terug naar de winkel, “tikte hem op de staart en hij gleed gewoon naar binnen”. Vervolgens liet ze de slang vrij in de buurt van huizen in bushland - een natuurlijke habitat voor de diamantpython rond Sydney.

Lockdown

Volgens de nu lokale heldin is de slang ‘s nachts in de winkel geslopen, via het plafond waar diamantpythons zich graag in nestelen. De slang lag waarschijnlijk heel de ochtend op de plank terwijl “tientallen mensen passeerden en kruiden pakten”, voegde ze eraan toe.

“Om eerlijk te zijn was dit het meest opwindende dat is gebeurd in een tijdje, gezien de lockdown. Het personeel nam er allemaal foto’s van”, vertelt Alati.

De grootste stad van Australië is sinds juni afgesloten om een Delta-uitbraak te bestrijden. Boodschappen doen is een van de weinige momenten dat mensen hun huis mogen verlaten.