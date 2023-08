‘Onze verdomde plicht’: Jambon en Brouns verdedigen omstreden Vlaamse reddingsoperatie voor plasticfabriek Ineos

De zomervakantie zit er alweer op voor de Vlaamse regering. Het Vlaams Parlement kwam donderdagochtend vervroegd samen om te debatteren over de toekomstige ethaankraker van het Britse chemiebedrijf Ineos in de Antwerpse haven. Sinds kort heeft het miljardenproject geen vergunning meer. De stikstofuitstoot van de fabriek op het nabijgelegen natuurgebied Brabantse Wal moet beter onderzocht worden volgens de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Zoals verwacht verdedigden ‘MP’ Jambon en vakminister Brouns de aanpak van de Vlaamse regering in het dossier. Om Ineos te hulp te schieten is eigenaar Jim Ratcliffe eind juli tijdens een crisisoverleg in het Antwerpse havenhuis door Jambon onder meer beloofd om de bestaande bankwaarborg van de Vlaamse overheid te vertimmeren. Op die manier moet Ineos makkelijker aan overbruggingskredieten komen nu het project stilligt. Als de overheid zich ook hier garant stelt, maken banken zich minder zorgen over de vraag of de lening terugbetaald zal worden.

“U weet allemaal hoe belangrijk de chemiesector voor de Vlaamse en Belgische economie is. We zijn er wellicht nog te weinig trots op, maar na Houston in de VS herbergen we in Vlaanderen de grootste petrochemische cluster ter wereld”, vertelde Jambon in het Vlaams Parlement. Volgens hem is de bouw van de ethaankraker in Antwerpen dan ook een buitenkans. “Dit project is niet zomaar een project van een bedrijf zoals er zoveel zijn. Integendeel, dit is het grootste, meest vernieuwende en meest duurzame investeringsproject in de chemiesector in Europa.”

Brouns verzekerde dat het financiële risico van de bankwaarborg voor Ineos (voor een totaalbedrag van zo’n half miljard euro, via het Vlaamse overheidsvehikel Gigarant) beperkt is. Volgens de christendemocratische minister is het “cruciaal” dat Vlaanderen zich niet als enige garant stelt voor de toekomstige ethaankraker. Ook de Ineos-groep heeft al formeel toegezegd om de leningen terug te betalen als het project ten onder zou gaan. Brouns: “In een doemscenario is de solvabiliteit van deze groep zo groot dat ze hier normaal zelf aan kan voldoen.”

Bedieningspolitiek

De oppositiepartijen bleken niet overtuigd. “Dit is bedieningspolitiek van de bovenste plank”, reageerde Mieke Schauvliege (Groen). “N-VA danst naar de pijpen van Ineos. En als het Antwerpse stadsbestuur roept, dan plooit de Vlaamse regering. Ratcliffe vraagt een spoedoverleg en hups, alle ministers komen uit vakantie terug. Intussen wachten onze boeren al jaren op regels rond stikstof. Vooral dat vind ik schandalig.” Opvallend: ook vanaf de cd&v-banken klonk dit geluid.

Vooruit eiste meer duidelijkheid over het financiële risico van de bankwaarborg voor Ineos. Vlaams Parlementslid Thijs Verbeurgt vindt dat het parlement te weinig inzage krijgt in de kleine lettertjes van de regeling. “Het gaat hier over publieke middelen. Transparantie is dan essentieel. De regering speelt nu mee in ‘Blind getrouwd’, ‘Blind gekocht’ en ‘Blind gewaarborgd’.”

Volgens Brouns wordt er – in overleg met Ineos – alles aan gedaan om zo transparant mogelijk te zijn. Jambon benadrukte dat er geen sprake is van bedieningspolitiek. “Dit heeft niéts te maken met ‘de rode loper uitrollen’ en dat soort smeuïge commentaren. Dit heeft wél alles te maken met respect. Respect voor wie zo’n belangrijk investeringsproject op het getouw zet. Het gaat ook om verantwoordelijkheidszin ten aanzien van onze economie. Ik vind het onze verdomde plicht als beleidsmensen om er alles aan te doen om zo’n project tot een goed einde te brengen.”