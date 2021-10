‘Onze rector zei dat als de nood hoog is, studenten van zich moeten laten horen. Wel, dat is wat we doen’

“Ik heb deze plek een beetje leren kennen door corona”, zegt buurtbewoonster Emmie Vanneste, die met een vriendin een petitie voor het behoud van het Sterrebos startte, waarna andere actiegroepen op de kwestie sprongen. “Het is een vergeten stukje groen in Gent. En er is al heel weinig groen in de buurt. Toen we niet ver van ons huis mochten gaan, was dit kleine bos heel welkom. Er is toen ook een biodiversiteitspad aangelegd en een joggingroute. Die zou normaal in februari zijn ingehuldigd. Maar dat werd dan uitgesteld.”

Het Sterrebos ligt wat verstopt tussen de gelijknamige campus van de UGent en de woonwijk langs de De Pintelaan. Zonder Google Maps realiseer je het je niet, maar het is 4.176 vierkante meter groot. Je kan er best een aardig eind in wandelen. Het bos maakt deel uit van de terreinen van de campus.

Klimaatspijbelaars

Sinds zaterdagochtend is een deel van het bos afgesloten door een geïmproviseerd hek. De bezetters zijn met een twintigtal. “Enkelen overnachten hier ook”, wijst Simon, woordvoerder van de bezetters. In een van de bomen zijn hangmatten en tenten vastgeknoopt. Er is met houten paletten een zitplatform gebouwd.

De UGent diende zaterdag al meteen een klacht in tegen de bezetters, maar zij willen van geen wijken weten. Het Sterrebos wordt bedreigd door een plan voor de bouw van een studentenhome met 200 studentenkoten. De meeste beoogde vergunningen zijn er al.

De actievoerders hopen dat de UGent bijdraait. Beeld Thomas Nolf

“Wij begrijpen heel goed dat de woonmarkt onder druk staat, maar de wooncrisis zal niet opgelost raken door één groot studentenhome op deze plek”, zegt Simon. “Het grasland bevat een heel aantal zeer zeldzame plantensoorten die enkel voorkomen in gebieden die al een lange tijd onaangeroerd zijn, zoals deze. Zulke gebieden komen bijna niet voor in Vlaanderen. Als hier graafmachines heen en weer gaan rijden, wordt een waardevol stukje natuur vernield.”

Groenassen

In zijn ‘Structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent’ noemt het Gentse stadsbestuur zelf het Sterrebos als een van de acht “groenassen” die de stad “klimaatbestendig” moeten maken. De UGent heeft een ‘Biodiversiteitsplan 2020-2030’ waarin ze stelt een voorbeeldfunctie te willen vervullen door “groen en biodiversiteit op haar terreinen te behouden en te versterken”.

“De universiteit gaat met dit project in tegen haar eigen doelstellingen”, zegt Simon. “Het gaat in onze lessen zo vaak over klimaat en biodiversiteit. Dan verwachten we van ons stadsbestuur en eigen universiteit dat die consequent zijn. Er is dan ook onder de proffen heel wat verdeeldheid over deze zaak. In een reactie op de uitspraken van Ben Weyts over klimaatspijbelaars riep onze rector Rik Van de Walle ons laatst op om juist wél te spijbelen voor het klimaat. Hij zei dat als de nood hoog is, studenten van zich moeten laten horen. Wel, dat is wat we doen. De nood is hoog in het Sterrebos.”

Asbest

Het agentschap Natuur & Bos adviseerde negatief bij de aan het Oost-Vlaamse provinciebestuur gevraagde omgevingsvergunning, maar toch kwam die vergunning er. “Het agentschap zegt dat het hier gaat om vermijdbare schade”, zegt Emmie Vanneste. “Er is ruimte op andere plekken in de stad. Wij denken dat het hierop neerkomt: veel bestaande gebouwen bevatten asbest. Het is veel duurder om dat te verwijderen dan om een stukje bos op te offeren, en het kost bovendien ook meer tijd.”

Er is maar weinig geweten over de geschiedenis van het Sterrebos, omdat die er niet is. “Het is een bos dat zo’n beetje vanzelf is ontstaan”, zegt Simon. “Er staan wel wat hogere, oudere bomen, maar volgens wat wij ons lieten vertellen, was dit twintig jaar geleden grotendeels braakliggend terrein. De natuur heeft het heroverd.”

Vreedzaam

De bezetting verloopt heel vreedzaam. De studenten organiseerden sinds zaterdag al twee debatten, onder meer met vertegenwoordigers van de Gentse studentenraad, die overigens wel voorstander is van de bouw van een nieuw home. “Wij vinden het gerechtvaardigd”, zegt Mathijs van Noort. “De nood aan huisvesting is momenteel gewoon te groot en te urgent.”

Er is in Gent een tekort aan 10.000 studentenwoningen. Huurprijzen schieten jaar na jaar omhoog. “Je kan de klimaatcrisis niet tegenover de wooncrisis zetten”, zegt Simon nog een keer. “De privéwoonmarkt is inderdaad heel verhit. Misschien moet er beleidsmatig eerder op dat vlak iets gebeuren dat constructiever is dan bomen omhakken.”

De UGent liet al weten dat het ecologische compensaties gaat voorzien voor het aantal te verdwijnen bomen, maar dat argument vindt bij geen van de bezetters gehoor. “Die nieuwe aanplantingen zouden er komen in Zottegem en Lubbeek”, zegt een van de studenten. “Het is juist het soort kleinere bossen als het Sterrebos dat in een studie van de onderzoeksgroep Labo voor Bos en Natuur van de UGent wordt geprezen omdat ze verhoudingsgewijs meer koolstof in de bodem opslaan en meer ecosysteemdiensten per oppervlakte-eenheid leveren. Het is belangrijk om het te koesteren en misschien eerder bomen bij te planten.”