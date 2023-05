‘Onze nachtmerrie begon toen ons kind een dag oud was’: 9 verhalen die u na dit verlengd weekend kunt lezen

1. ‘We moeten realistisch zijn. Er komt geen enkel moment dat Rusland ineenstort’: de risico’s van Oekraïnes tegenoffensief zijn enorm

Oekraïne bereidt zich voor om volgende maand al een tegenoffensief te beginnen tegen de Russische troepen, zeggen Amerikaanse functionarissen. De risico’s zijn enorm.

Zonder een beslissende overwinning zou de westerse steun voor Oekraïne kunnen verzwakken. Kiev kan dan onder toenemende druk komen te staan om serieuze vredesbesprekingen aan te gaan om het conflict te beëindigen of te bevriezen. “Alles hangt af van dit tegenoffensief.”

Rekruten tijdens een training in de regio rond Kiev. Beeld MAURICIO LIMA / NYT

2. Meer dan 500.000 Belgen lijden aan een zeldzame ziekte: ‘Onze nachtmerrie begon toen ons kind een dag oud was’

Toen hij op 30 april 2022 geboren werd, leek Warre een doodgewone baby. De eerste 24 uur stelde Warre het goed, daarna begon de nachtmerrie. Pas na vier maanden kwam de diagnose: Warre lijdt aan het PACS2-syndroom, een uiterst zeldzame genetische aandoening.

Meer dan vijfhonderdduizend Belgen lijden aan een zeldzame ziekte. Na de diagnose wacht vaak de woestijn. Drie patiënten en gezinsleden getuigen: “Ik heb dit niet ook niet gewild. Ik wil vooral niet thuis wegkwijnen.”

Patiënten en gezinsleden getuigen over leven met een zeldzame ziekte. Beeld Thomas Sweertvaegher

3. Een goednieuwsshow als in Oostende wekt een vertekend beeld over de energietransitie

Jonathan Holslag doceert aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij is de auteur van Van muur tot muur: de wereldpolitiek sinds 1989. Vierwekelijks schrijft hij een essay voor De Morgen. Ditmaal heeft hij het over de Noordzeetop in Oostende.

“De verklaringen in Oostende laten mij achter met veel twijfel en vragen. Het probleem is dat men in Oostende van Noordzeewind een politieke hype maakt en dat we zelfs met de extra capaciteit onze huidige afhankelijkheden amper wegwerken”, schrijft Holslag.

Jonathan Holslag laat zijn licht schijnen over de 'goednieuwsshow' in Oostende. Beeld Wouter Maeckelberghe, Photo News

4. Het biljartland dat België altijd al was: ‘Geweldig mooie televisie: dat groene laken en die ‘gentlemen’ in avondkedij’

Luca Brecel heeft de aandacht voor snooker doen opflakkeren. Opnieuw, want in de jaren tachtig en negentig was snooker het padel van vandaag. Overal schoten snookerpaleizen als paddenstoelen uit de grond en greep jong volk naar de keu. Het verhaal van een rage, en hoe die weer overwaaide.

Luca Brecel tijdens de finale van het WK snooker. Beeld Photo News

5. ‘We hebben water, toiletten, warmte en security’: 75 daklozen wonen op de luchthaven van Zaventem, verkleed als reiziger

Het heeft iets weg van The Terminal, de film waarin Tom Hanks vastzit op een New Yorks vliegveld, maar mensen die maanden of jaren in de luchthaven wonen, bestaan echt. Ze zien eruit als reizigers, met valiezen op een karretje en in comfortabele kleren om te vliegen, maar 75 daklozen wonen op de luchthaven van Zaventem.

“Het is hier warm, mensen geven cadeautjes en we hebben voorzieningen genoeg”, vertellen ze. Maar de overlast neemt toe: handelaars smeken om maatregelen en nu grijpt Brussels Airport ook in. Lees de reportage.

Hij is gepakt en gezakt en loopt rond op de luchthaven met een valies op een karretje, maar deze man is geen reiziger. Beeld ID/ Jef Van den Bossche

6. Mannen met zwaarden blijken vrouwen: waren onze voorouders geëmancipeerder dan gedacht?

De Vikingstrijder was als een groot krijgsheer begraven in het Zweedse Birka. Met zwaarden, schilden, twee paarden en een strategisch bordspel. Dit moest wel het graf van een belangrijk militair strateeg zijn, concludeerden de Zweedse archeologen die het grafveld in 1878 ontdekten. Totdat archeologen er nu, anderhalve eeuw later, achter kwamen dat de krijgsheer biologisch gezien toch een vrouw was.

Mannen met zwaarden blijken ineens vrouwen te zijn, en omgekeerd. Betekenen zulke ontdekkingen dan ook dat de rolverdeling vroeger anders was?

Nieuw botonderzoek, zoals hier aan de Universiteit Leiden, op archeologische vondsten levert soms onverwachte resultaten op. Beeld Simon Lenskens

7. Pychiater Dirk De Wachter over een moreel dilemma: ‘Tijdens mijn jeugd was ik voor mijn ouders nooit goed genoeg. Kan ik hen dat kwalijk blijven nemen?’

Dirk De Wachter, Jean Paul Van Bendegem, Kristien Hens en Johan Braeckman buigen zich beurtelings over een ethische kwestie. De lezersvraag van vandaag: “Ondanks de betere relatie met mijn ouders voel ik soms nog boosheid over hoe ze me tijdens mijn jeugd behandeld hebben, en over de hoge druk waaraan ze me als kind onderworpen hebben. Heb ik wel recht op die kwaadheid, of gedraag ik me kleinzerig, en is het hoog tijd dat ik mijn ouders vergeef voor hun tekortkomingen?”

Lees het antwoord van psychiater Dirk De Wachter.

Beeld Flore Deman

8. Uitverkocht Vorst, maar meer omstreden dan ooit: Jordan Peterson is anti-woker, traditionalist en nu ook klimaatontkenner

“Om te kunnen denken, moet je het risico nemen om beledigend te zijn.” Voor een tot de nok gevuld Vorst Nationaal vertelde klinisch psycholoog Jordan Peterson zaterdag over zijn nieuwe boek. De Canadees werd wereldberoemd met zijn levenslessen en conservatieve standpunten, maar schurkt steeds dichter aan bij complotdenkers. Lees het portret.

Jordan Peterson was professor ­psychologie aan de universiteit van Toronto. Hij werd beroemd door zijn kritische YouTube-kanaal. Beeld MARK SOMMERFELD / NYT

9. ‘Hoe vaak heb ik niet gedacht: ik had mijn kinderen die avond in de auto moeten zetten en moeten wegrijden’

Corine Koole interviewt wekelijks over de raadselen van passie en affectie. Het verhaal van Maartje (69) raakte dit weekend veel lezers.

Maartje wilde een leven dat avontuurlijker was dan dat van haar ‘suffe’ ouders, maar intussen leeft ze al decennialang met pijn. En heel veel spijt. “Ik heb mijn drie kinderen nooit willen verlaten.”