‘Onze moedertaal is haar moeder kwijt’: veel reacties op overlijden Martine Tanghe

Heel wat VRT-collega’s en ook collega’s van andere media reageren aangeslagen op het nieuws van het overlijden van Martine Tanghe. “Wat een vreselijke zondagochtend...”, tweet Jan Balliauw. “Ik ben zo blij dat ik haar heb gekend. Ze zal altijd een inspiratiebron blijven”, reageert Stijn Vercruysse op Twitter. “Wat een verlies”, reageert ook Lieven Verstraete. “Loyaal, op en top professioneel, op en top loyaal aan de openbare omroep, maar vooral: integer en meelevend. Een echt ‘anker’...”.

Lieve Martine, ik kan het niet geloven. Dat je er niet meer bent.

Jouw impact en belang voor de VRT, voor de taal in Vlaanderen, voor de journalistiek, we kunnen het nooit overschatten.

We gaan jouw nalatenschap bewaken. En we gaan jou ongelooflijk missen. Rust zacht Martine. ❤️ pic.twitter.com/j2635JDvzl — Wim De Vilder (@WimDeVilder) 23 juli 2023

Tom Van de Weghe, internationaal correspondent voor de VRT, deelde op Twitter een mail die hij van Tanghe kreeg naar aanleiding van een reportage in Oekraïne die hij maakte voor ‘Terzake’. “Ach Martine, wat gaan we jou missen...” schrijft Van de Weghe. “Wat weinig mensen weten is hoe jij ook na je pensioen nog met volle aandacht ons bleef volgen alsof je nog op de redactie was. Je berichtjes na reportages die je aangrepen waren telkens een hart onder de riem voor de hele ploeg.”

Ach Martine, wat gaan we jou missen... Wat weinig mensen weten is hoe jij ook na je pensioen nog met volle aandacht ons bleef volgen alsof je nog op de redactie was. Je berichtjes na reportages die je aangrepen waren telkens een hart onder de riem voor de hele ploeg. #ripmartine pic.twitter.com/QuigJ1TfcW — Tom Van de Weghe (@tomvandeweghe) 23 juli 2023

‘Het nieuws was haar identiteit’

Wim De Vilder zal zich Martine Tanghe herinneren als een persoonlijk rolmodel maar vooral ook als een goeie vriendin. “Ook na haar pensioen hadden we nog vrij veel contact. We gingen geregeld wandelen, ik wist dat het niet goed met haar ging. Eind mei zijn we nog met een aantal collega’s op bezoek geweest bij haar, onder andere ook Goedele Wachters, Riadh Bahri, Fatma Taspinar en Annelies Van Herck waren erbij. Een bijzondere namiddag was dat. We wisten dat Martine uitbehandeld was, dus dat was een soort afscheid. Ben heel blij dat we dat nog hebben kunnen doen. Een paar uur gezellig babbelen op haar terras, met een wijntje erbij. Ze ging enorm moedig met haar lot om. In 2012 kwam ze terug op het scherm na haar behandeling, in 2016 al is ze hervallen. Al die tijd heeft ze haar werk uit plichtsbesef gecombineerd met therapie. Het nieuws was haar identiteit, ze móést dat doen.”

“We wisten het nieuws van haar overlijden al even, maar hebben ervoor gekozen om het eerst in Het Journaal te brengen, omdat dat hààr plek was”, zegt De Vilder. “Het is een bericht waarvan je hoopt het nooit te moeten brengen”, klinkt het verslagen. “Een van de moeilijkste dingen die ik ooit heb moeten doen. Martine was een dierbare collega, een Vlaams icoon, wat mij betreft zeker het beste nieuwsanker ooit. Ze combineerde heel veel zaken: ze sloeg altijd de juiste toon, maar ze kon het belang van de zaken ook altijd in het juiste perspectief plaatsen. Ze besefte als geen ander hoe iets bij de mensen thuis zou binnenkomen en wist het daarom feilloos te brengen. Daarnaast was ze een taalvirtuoos die correct Nederlands hoog in het vaandel droeg. Het was uitzonderlijk dat iemand zoveel talenten combineerde.”

Wim De Vilder. Beeld © VRT - Sofie Silbermann

‘Grande dame’

“Voor mij zijn er twee Martines”, aldus anker Riadh Bahri. “Je hebt Martine, het prototype van hoe een nieuwsanker hoort te zijn. Ze was niet alleen een grande dame bij VRT, maar ook daarbuiten. Ze was het soort presentatrice dat ze niet meer maken, met een onfeilbaar taalgevoel ook. Martine dacht na over ieder woord dat ze uitsprak. Alles moest correct zijn, met heel veel liefde voor haar vak, en voor VRT. Martine was een zeer loyale collega en werknemer. Zij was écht een deel van het bedrijf, en kwam gedurende 42 jaar heel wat Vlaamse huiskamers binnen. Er zijn hele generaties met Martine opgegroeid, om het zo te zeggen.”

En dan was er de persoon Martine. “Een hele warme, lieve en innemende vrouw”, aldus Riadh. “Ze heeft niet alleen mij omarmd, maar ook mijn man. En op de redactie was ze eveneens een soort van moederfiguur. Toen ze op pensioen ging, was dat ook eventjes wennen op de redactie. Wij zeiden dan vaak: ‘Hoe zou Martine dit zeggen of schrijven?’ Niet dat we het nooit te weten kwamen: ze bleef kijken, en appjes sturen als ze iets wél of niet goed vond. Als we een foutje maakten, kon je er zeker van zijn dat Martine het gehoord had. Om dan vervolgens een foto van een kat te sturen.”

Riadh Bahri. Beeld VRT

‘Onberispelijk taalgevoel’

Xavier Taveirne, die nu onder meer ‘Het Journaal’ presenteert, neemt afscheid met een verwijzing naar het onberispelijke taalgevoel van Tanghe. “Vrouw van taal, van geen woord te veel of te weinig. Geen superlatieven als dat niet gepast was. Je zou het wegwaaien als we die nu wel gebruiken omdat je er niet meer bent. Maar wat moeten we anders? Dank dat je bij ons was, Martine”. Ook journalist Jens Franssen verwijst naar dat taalgevoel van Tanghe: “Martine kon een intro herschrijven met minder woorden, die scherper duidelijker en beter was. Uitzonderlijke klasse”, aldus Franssen. Schrijver Erwin Mortier verwoordt het dan weer als volgt: “Onze moedertaal is haar moeder kwijt.”

Martine Tanghe is niet meer. De dood is een ploert. Onze moedertaal is haar moeder kwijt. — Erwin Mortier (@erwin_mortier) 23 juli 2023

Vrouw van taal, van geen woord te veel of te weinig. Geen superlatieven als dat niet gepast was. Je zou het wegwaaien als we die nu wel gebruiken omdat je er niet meer bent. Maar wat moeten we anders? Dank dat je bij ons was, Martine. pic.twitter.com/SVBXurfret — Xavier Taveirne (@ksavjee) 23 juli 2023

‘Je wilde leven’

Voormalig collega Fatma Taspinar postte een mooi eerbetoon op Instagram. Ze toont een foto van een bezoek van de Journaal-ankers aan Martine afgelopen mei. Voor velen de laatste keer dat ze haar zagen. “Amper twee maanden geleden ontving je ons nog met de grootste glimlach. Je schonk de glazen vol en had toastjes met tonijn gemaakt. Je lachte luid om de verhalen over de redactie. Je vertelde dolenthousiast over je schapen die dartel rondliepen in de tuin.”

“Het was ook daar dat je eerlijk vertelde over je angst. Om weg te gaan. Om je allerdierbaarste kinderen en kleinkinderen te moeten loslaten. Je wilde niet. Je wilde leven. Nog veel en veel langer. Lieve Martine, het doet me verdriet dat dat niet is gelukt. Dank dat je bij ons was. Was je er maar nog.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Fatma Taspinar (@fatmataspi) op 23 Jul 2023 om 7:38 PDT

Lotgenote

Voor presentatrice Phara de Aguirre was Martine Tanghe meer dan een collega, ze was ook een hartsvriendin en lotgenote. De Aguirre heeft net als Tanghe gestreden tegen borstkanker. “Ze kreeg de diagnose te horen in 2016, vijf jaar nadat ik borstkanker had”, zegt ze in ‘Het Journaal’ op VRT. “Toen ze de diagnose kreeg, heeft ze me gebeld en ben ik naar haar thuis gereden en heb ik haar verteld hoe het met mij gegaan is. Vijf jaar later werd er opnieuw kanker bij haar vastgesteld, met uitzaaiingen. Zeven jaar lang heeft Martine de ene dag naar het ziekenhuis gereden voor haar behandeling en de andere dag naar de studio om het nieuws te presenteren, zonder dat veel mensen het geweten hebben. Ze wou er geen aandacht voor. Zij vond: ‘Ik ben Martine, nieuwsanker, mijn taak is nieuws brengen aan de mensen en niet medelijden vragen voor wat ik meemaak.’” De Aguirre verliest een dierbare vriendin. “Ik ga haar gezelschap missen en het delen van dingen.”

Phara de Aguirre en Martine Tanghe. Beeld Pieter-Jan Vanstockstraeten

‘Wederzijds respect’

“In het pantheon der nieuwslezers neemt Martine Tanghe een geheel aparte plaats in”, VTM-anker Dany Verstraeten. “Wat maakte haar zo bijzonder? Ze heeft een heel goeie stem. Naast het gezicht en de uitstraling wordt dat element vaak onderschat. Haar taalgebruik was steeds correct en gepast. Haar toon: inlevend zonder te meegaand te zijn. Op en naast het scherm straalde ze een natuurlijke soberheid uit. Ze zocht nooit de aandacht op, bleef altijd mysterieus op de achtergrond. Zo lang, op zo’n professionele, foutloze manier dit werk doen: het is weinigen gegeven. Er wordt gezegd, en de feiten ondersteunen dat ook, dat het niet evident is voor een vrouw om oud te worden in deze job. Martine Tanghe heeft als enige die wetmatigheid doorbroken. Dat zegt genoeg.”

VTM NIEUWS; Vanaf maandag 3 februari 2020 zendt VTM NIEUWS uit vanuit de gloednieuwe studio in het DPG Media-gebouw in Antwerpen. Na 31 jaar uitzending vanuit Vilvoorde is dit een historisch moment. Op de foto: Dany Verstraeten Beeld VTM NIEUWS

‘Bedankt dat je bij ons was’

Voormalig hoofdredacteur van ‘Het journaal’, Björn Soenens, reageerde met een mooi eerbetoon op Instagram. “Het is niet te bevatten dat je er niet meer bent. Je bent er nochtans altijd geweest. Je was een baken, een begrip, letterlijk en figuurlijk een anker. Ik schreef je al een brief toen ik 11 was: ik wilde jou worden, ik wilde alles van je leren. Door jou wilde ik ook bij - toen nog - de BRT werken. Later werden we effectief collega’s, midden van de jaren 90 van vorige eeuw. Het ontzag, het immense respect, zijn altijd gebleven. Ik werd zelfs je baas als hoofdredacteur, maar in feite bleef ik mij tegenover jou dat kleine jongetje voelen dat ontzettend naar je opkeek.”

De twee hadden in mei voor het laatst contact. “We hielden sporadisch contact na je pensioen, bij verlies van geliefden, toen je één van mijn reportages uit Amerika zag, of zomaar: om te melden of te vragen hoe het was. De laatste keer was eind mei. We belden mekaar, toen je je grote zorgen maakte over mij, en mijn longkanker. We praatten over jouw slechte vooruitzichten en we probeerden allebei de juiste woorden te vinden. We praatten over hoe ik niet anders kon dan over mijn ziekte praten (wellicht wetende dat ik zou herstellen) en over hoe jij het liefste helemaal nooit over je kanker praatte. Ik hoorde hoe je nog wel de hoop koesterde om de geboorte mee te maken van een nieuw kleinkind. Dat is je nog net gelukt. Maar ik kan het echt niet geloven dat je minder dan twee maanden na die laatste lieve telefoon overleden bent. Bedankt dat je bij ons was.”

Björn Soenens. Beeld Wannes Nimmegeers

Koning Filip prijst Tanghe als ‘icoon’

Ook Koning Filip heeft via Twitter zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden. “Een icoon van de Vlaamse journalistiek verliet ons vandaag”, schrijft hij. “Haar virtuoze taalgebruik en grote inzet voor de samenleving zullen ons voor altijd bijblijven. Ons medeleven gaat uit naar haar familie, vrienden en collega’s. Dank dat u bij ons was, Martine Tanghe.”

Bij de tekst staat een filmpje waarop Filip praat met Tanghe. Hij ontving de nieuwslezer donderdag om haar te benoemen tot Commandeur in de Kroonorde. “Het doet mij een enorm groot plezier om u te kunnen ontvangen”, zegt Filip in het filmpje tegen Tanghe. “U zult voor mij altijd een icoon van het nieuws zijn.”

Een icoon van de Vlaamse journalistiek verliet ons vandaag. Haar virtuoze taalgebruik en grote inzet voor de samenleving zullen ons voor altijd bijblijven. Ons medeleven gaat uit naar haar familie, vrienden en collega’s.



Dank dat u bij ons was, Martine Tanghe. 🤍 pic.twitter.com/pjtTw1Z8kz — Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) 23 juli 2023

Uit politieke hoek

Ook uit politieke komen er heel wat reacties op het overlijden van Martine Tanghe. “Afscheid van een baken van vertrouwen, een dame met klasse, maar bovenal een warm mens. We hadden je nog zoveel mooie momenten gegund. Vaarwel Martine”, tweet premier Alexander De Croo. Vlaams minister-president Jan Jambon spreekt van een “afscheid van een grote dame van de journalistiek”. “Ze was ook juryvoorzitster van de Boon-jeugdprijs. Rust zacht, mevrouw Tanghe”, aldus Jambon.

Afscheid van een baken van vertrouwen, een dame met klasse, maar bovenal een warm mens. We hadden je nog zoveel mooie momenten gegund. Vaarwel Martine. — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) 23 juli 2023

Cd&v-voorzitter Sammy Mahdi noemt haar op Twitter “het mooiste gezicht van Vlaanderen” en het “grootste nieuwsanker ooit”. “Sereen met een warmte die in alle huiskamers voelbaar was. En als mens een zeldzame grand cru. We gaan je missen, maar nooit vergeten”, aldus Mahdi.

“Zoals velen groeide ik op met de warme stem van Martine Tanghe. Ze leerde ons de liefde voor het nieuws en onze taal. Je vertrekt veel te snel”, tweet minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits spreekt van “een donderslag bij heldere hemel”. “Zo triest. De grande dame van het Vlaamse televisielandschap.”

‘Dank dat je bij ons was’

“Dank dat je bij ons was. Dat zijn de juiste woorden”, tweet ook KU Leuven-rector Luc Sels. “Zo triest, dit nieuws. Rust in vrede, Martine”, aldus Sels. Julien De Wit, voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Studenten (VVS) spreekt van het “einde van een tijdperk”. “Wat een ongelooflijk straffe madame. Ze zit voor altijd in het hart van kijkend Vlaanderen, daar ben ik zeker van” aldus De Wit. Econoom Geert Noels ziet Martine Tanghe “als een voorbeeld van professionalisme, iemand die ik bewonderde.”

