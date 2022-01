‘Onze klanten konden niet op reis. Dus kochten ze maar een Lamborghini’

De autoverkoop kende in 2021 een serieuze dip door de coronacrisis. Maar bij de luxemerken hebben ze daar weinig van gemerkt. Integendeel: ‘Onze klanten konden niet op reis en dus schaften ze zich maar een Lamborghini aan.’

Heeft u nog wat spaargeld? Al eens gedacht aan de Bugatti Chiron? Voor amper 3,2 miljoen euro (exclusief btw) is deze wagen van u. “Twee Belgen hebben vorig jaar beslist om zich zo’n auto aan te schaffen”, zegt Bernard Van Bellingen, de Belgische brand manager voor het Italiaanse merk. Voor de liefhebbers: de Chiron haalt een topsnelheid van 420 kilometer per uur, heeft een vermogen van 1.500 pk en accelereert van 0 naar 100 kilometer per uur in 2,4 seconden.

De duurste auto van de wereld is slechts een van de vele luxewagens die vorig jaar meer dan gebruikelijk verkocht werden. “Ook met Lamborghini (kostprijs: van 250.000 tot 700.000 euro, DT) kenden we in 2021 een recordjaar met 100 bestellingen in België”, aldus nog Van Bellingen. “Van de Bentley (gemiddeld 300.000 euro, DT) werden zelfs 140 exemplaren verkocht. Op alle vlakken was het een recordjaar.”

Uit de de inschrijvingen van nieuwe wagens bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) komt een meer genuanceerd beeld naar voren. Lotus (+59 procent) en Lamborghini (+40 procent) gingen er het meest op vooruit, McLaren (-67 procent) en Aston Martin (-27 procent) kenden dan weer een forse terugval. “Maar niet alle voertuigen die door Belgen gekocht worden, worden daarom ook ingeschreven in ons land”, legt Van Bellingen uit. “Sommige klanten registeren hun wagen op een vennootschap in Luxemburg. Daarom zitten er soms verschillen op de cijfers.”

Ook internationaal kondigden deze luxemerken al aan dat ze nooit eerder zoveel wagens aan de man wisten te brengen: Rolls-Royce verkocht wereldwijd 5.586 wagens (+49 procent), Bentley 14.659 (+31 procent) en Lamborghini 8.405 (+13 procent). En dat terwijl de BMW’s, Volkswagens en Peugeots van deze wereld hun verkoop fors zagen dalen. Het lijkt een contradictie.

“En toch is het dat niet”, gaat Van Bellingen verder. “De mensen die zo’n dure wagen willen kopen, zijn nu eenmaal kapitaalkrachtig. Zij hebben dan ook heel wat aandelen in handen, en vorig jaar was een excellent beursjaar (de S&P 500 sloot af met 27 procent winst, DT). Zo hadden zij veel geld over. Ze konden niet op reis en dus hebben ze dat geld maar ergens anders aan gespendeerd.”

‘De mensen die zo’n dure wagen willen kopen, zijn nu eenmaal kapitaalkrachtig. Zij hebben dan ook heel wat aandelen in handen, en vorig jaar was een excellent beursjaar', zegt Bernard Van Bellingen (Bugatti België). Beeld © Stefaan Temmerman

Voor sommigen is het bovendien een investering. “Dat is fiftyfifty”, zegt van Bellingen. “De helft verzamelt dit soort wagens. In plaats van een Picasso of een ander kunstwerk als investering, steken zij hun geld in luxewagens. Zeker geen slecht idee, als je het mij vraagt. Zo is bijvoorbeeld de Lamborghini Aventador de laatste atmosferische V12, alleen al daarom is het een collectors item.” Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde Bugatti-eigenaar liefst 42 auto’s in zijn garage heeft staan. “Sommigen leggen er dan ook geen enkele kilometer mee af", vult Van Bellingen aan.

Lange wachttijden

Door het tekort aan onderdelen is het voor een gewone wagen nu soms meer dan een jaar wachten voor de levering. Bij de luxewagens is het probleem iets minder urgent – omdat ze minder wagens verkopen, hebben ze nu eenmaal minder onderdelen nodig. Maar toch zijn er door het succes ook vrij lange wachttijden. “Dat varieert tussen de zes maanden en één jaar. Onze klanten hebben dat ervoor over. Daartoe behoren vooral zakenmensen, maar ook een aantal Rode Duivels (Toby Alderweireld en Romelu Lukaku rijden met een Bentley rond, DT). Ik kan niet zeggen over wie het gaat, onze klanten zijn nogal gesteld op hun privacy.”

Ook bij de luxemerken kijken ze trouwens al naar de toekomst. Zo importeert de Belgische distributeur D’Ieteren binnenkort de zogenaamde Rimac Nevera met een prijskaartje van 2,1 miljoen euro. Dit is een volledig elektrische luxewagen met een vermogen van 1.934 pk, die in 1,97 seconden van nul naar honderd kilometer per uur gaat. Ter vergelijking: Max Verstappen doet er met zijn Formule 1-wagen een halve seconde langer over. “We zien de toekomst rooskleurig in”, besluit Van Bellingen.