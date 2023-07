Onze journalist schuift aan voor Taylor Swift: ‘Ik ga al 20 jaar naar concerten, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt’

Het zijn cruciale dagen voor fans van popster Taylor Swift, ook wel Swifties genoemd. Om nog maar een ticket te mogen kopen, moet je al bijna verlofdagen inplannen en je vrienden mee inzetten. Ook De Morgen-journalist Katrin Swartenbroux schuift aan voor zo’n felbegeerd ticket.

Dag Katrin, mag ik je de Swiftie van onze redactie noemen?

Katrin Swartenbroux: “Je mag me alleszins een van de Swifties noemen. (lacht) In mijn geval is het begonnen bij haar album 1989, al zullen sommige fans vinden dat ik daardoor geen echte Swiftie ben. Omdat ik iconische albums als Red dus pas later heb leren kennen.

“Maar 1989 was voor mij echt een kantelmoment in mijn appreciatie van haar muziek. Rond die tijd leerde ik haar ook beter kennen als persoon, doordat ze het internet zo goed weet te bespelen. Ze is bijvoorbeeld heel goed met memes, is actief op Reddit, schrijft veel van haar muziek zelf en dat ze nu haar masters opnieuw opeist door ze opnieuw op te nemen spreekt natuurlijk ook tot de verbeelding. Nu ik de persoon naast de artiest beter ken, heb ik haar muziek ook beter leren contextualiseren.

“Het lijkt nu wat dubbel door de heisa rond de ticketverkoop, maar ze is heel geëngageerd tegenover haar fans.”

Voor de niet-Swiftie: waar gaat de heisa over?

“Je moest je dus vooraf registreren voor de voorverkoop op 20 juni of 21 juni. Vervolgens moest je aanduiden naar welke shows je wilde gaan, bijvoorbeeld Londen en Amsterdam (België slaat ze over, KL). Op 5 juli kwam je dan te weten of je geselecteerd was voor de voorverkoop van deze week en een verkooplink kreeg, of dat je op een wachtlijst werd gezet. Maandag ten slotte wordt de ticketverkoop volledig opengezet, maar de vraag is dus of er dan nog tickets zijn.

“Vandaag ging de voorverkoop van start in onder meer Lyon, Parijs, Wenen en een paar Engelse steden. In Wenen is alles goed verlopen, maar in Parijs – waar er met Ticketmaster gewerkt wordt – is de voorverkoop stilgelegd. Zelf heb ik geen verkooplink gekregen, maar een vriendin van me staat voor ons beiden al sinds deze ochtend in de wachtrij. Er is een theorie dat het misloopt in Parijs doordat mensen met zo’n verkooplink die – om welke reden dan ook – verder verspreid hebben, waardoor er alsnog te veel mensen beland zijn in de wachtrij voor de voorverkoop. Maar helemaal zeker weten we dat niet. Het loopt alleszins grondig mis, er is weinig tot geen communicatie over en het voelt gewoon heel bitter.”

Waarom voelt het zo bitter?

“Niet om in TikTok-taal te vervallen, maar ik was al helemaal delulu (of delusional, als je onrealistische verwachtingen koestert, KL). Ik dacht echt dat het me zou lukken om in de voorverkoop te belanden. Ik ga nu al twintig jaar naar concerten en festivals. Ik heb wel al in de wachtrij moeten staan en het is al eens ambetant geweest, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik kan me ook inbeelden dat veel Europeanen nu gechoqueerd zijn en bezorgd zijn of dit de toekomst is van grote popconcerten.

“Want dit vergt heel veel van je. Eerst grapte ik nog dat ik verlof zou nemen op de dag van de voorverkoop. Het was nu niet nodig want ik heb geen link gekregen, maar het moet wel bijna als je je laptop voortdurend in de gaten wilt kunnen houden. Zo wordt het al helemaal iets voor de happy few, en dat lijkt me toch niet de bedoeling.”

Welke stappen heb je eigenlijk al afgelegd voor een ticket?

“Ik had me geregistreerd voor de voorverkoop van Parijs, Amsterdam, Londen, Edinburgh, Hamburg en Wenen. Op al die plaatsen ben ik helaas op de wachtlijst gezet, ik heb dus geen verkooplink gekregen. Die vriendin die voor ons in de wachtrij staat, heeft codes gekregen voor Gelsenkirchen, Amsterdam en Parijs. Maar er zijn evengoed mensen die in zes verschillende steden zijn binnengeraakt op de voorverkooplijst.

Waarom wil iedereen plots zo graag naar een Taylor Swift-concert?

“Er is natuurlijk al heel veel te doen rond het proces van de ticketverkoop, maar ze heeft ondertussen ook al een aantal platen uitgebracht waarmee ze nog niet op tournee is geweest. Bovendien is haar stijl zo uiteenlopend dat er veel nieuwe fans zijn bijgekomen. Zeven jaar geleden was het echt bijvoorbeeld niet zo bon ton om te zeggen dat je Swiftie bent.

“Zelf ben ik nu ook wel bereid om extra moeite te doen omdat het een oeuvreshow is. Als je kijkt naar de beelden van de concerten die ze in de VS al gegeven heeft, dan zie je hoeveel moeite er in die concerten gestoken is. Hoe immens die zijn en wat de sfeer daar is.

“Concerten zijn altijd een uitvergroot community-gevoel en het is op een manier heel helend om bijvoorbeeld die grote meezingmomenten mee te maken. Dat is zo’n grote validatie voor uw fan-zijn en je krijgt er zoveel van terug op zo’n moment dat het mij de moeite wel echt waard is.

“Dat gezegd zijnde hangt nu wel een licht toxisch sfeertje rond door de ticketproblemen. Zo heb ik online al reacties gelezen op de ticketverkoop dat bepaalde fans geen ticket verdienen, omdat die bijvoorbeeld maar twee cd’s kennen. Toch bedroevend als we hierdoor muziek gaan proberen te gatekeepen.”

Verwacht je nog een ticket te scoren?

“Ja hoor, ik ben nog altijd op vakantie aan Lake Delulu.” (lacht)