Onze journalist op het boerenprotest: ‘De boeren zijn ervan overtuigd dat het gaat over het eten wat op ons bord komt’

Hoe groot was de opkomst?

Bruno Struys: “Enorm. De politie spreekt over 2.700 tractoren, maar dat moeten er volgens mij een stuk meer zijn. De boeren moesten zich vooraf inschrijven, maar mensen zeggen me dat er ook veel zonder inschrijving zijn opgedaagd. Boerenbond-voorzitter Lode Ceyssens sprak zelfs over startplaatsen waar dubbel zoveel landbouwers waren. Daarom was er veel vertraging, maar ook door het verkeer ging het langzamer dan verwacht. De politie probeerde het wel zoveel mogelijk in goede banen te leiden, maar die tractoren kunnen natuurlijk ook maar maximaal 40 kilometer per uur rijden.

“Voor Ines was het ook de eerste keer dat ze gaat betogen, dus dat zegt wel iets over de bereidwilligheid die er heerst. Ze hoopt dan ook dat ze met dit protest mee druk kan uitoefenen op de politiek, want de teleurstelling om de nieuwe stopzetting van de onderhandelingen is groot.”

Welke verzuchtingen hoorde je bij de boeren rond jou?

“Voor minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) gaat het over het terugdringen van stikstof, voor de landbouwers gaat het over de overleving van hun bedrijf. En dat is een bedrijf waarvoor ze zeven dagen per week in de weer zijn, van ’s ochtends tot ’s avonds, dus dat is meer dan een gewone 9-tot-5-baan. Dat is hun leven.

“Ines bijvoorbeeld, met wie ik in de tractor zat, is een jonge landbouwer van 28 die het bedrijf van haar vader voortzet. Ze heeft 250 Belgisch wit-blauw runderen. Ines is bio-ingenieur, en heeft dus ook veel kennis van stikstof en dergelijke. Ze heeft dan ook geprobeerd om het bedrijf verder te verduurzamen, door haar vee bijvoorbeeld voeding te geven die minder uitstoot veroorzaakt. Maar om dat bedrijf rendabel te houden heeft ze natuurlijk een bepaalde schaal nodig. Dus dat bedrijf zomaar 30 procent verkleinen, zoals op een bepaald moment op tafel is gelegd, dat is voor veel landbouwers heel moeilijk. Want hoe kun je die investeringen om te verduurzamen ooit terugverdienen als je kleiner moet worden?

“Ines is als jonge boer ook bezorgd over de toekomst van haar beroep. Als we willen dat er nog jongeren landbouwer worden, zegt ze, dan is er nood aan rechtszekerheid. Want op dit moment is er geen enkel kader. Maar daarnaast vreest ze ook dat er nu al boeren in de problemen gaan komen, want nu de onderhandelingen opnieuw zijn stopgezet krijgen sommige landbouwers misschien geen nieuwe vergunning meer. Je moet die vergunning een jaar op voorhand aanvragen, maar zolang dat er geen kader is gaat dat natuurlijk niet. Daarom is de urgentie wel hoog. Demir heeft al gezegd dat zelf te beseffen, maar toch ligt er nog geen kader. Vreemd.

“Naast het stikstofakkoord zitten de boeren ook met het Mestactieplan, en dat Gemeenschappelijk landbouwbeleid. Dat komt erop neer dat als landbouwers voldoen aan bepaalde voorwaarden, ze subsidies krijgen. Europa heeft dat beleid al goedgekeurd, maar Vlaanderen nog niet. Daardoor kunnen de boeren er intussen geen beroep op doen.”

Ik zag bij veel boeren slogans die naar het eten wat op ons bord belandt verwijzen, naar de voedselzekerheid.

“Klopt. Nochtans is dat al een paar keer ontkracht geweest, want eigenlijk wordt er veel meer geproduceerd dan onze eigen Belgische consumptie. Er wordt veel geëxporteerd. Volgens Ines klopt dat echter in zijn geheel wel, maar vervalt dat argument wanneer je specifiek naar bepaalde producten gaat kijken. Bij melk, rundvlees en eieren zitten we bijvoorbeeld maar heel nipt boven wat we consumeren. Zij zijn er dus wel van overtuigd dat het hier gaat over het eten wat op ons bord ligt.”

Hoe was de sfeer op het protest?

“Er was ontzettend veel solidariteit. Ook langs de weg stonden mensen te zwaaien. Ondanks de wrevel over de betoging is er dus ook wel veel sympathie, heb ik de indruk. De boeren vreesden daar nochtans voor.

“Ik las dat er op sommige plekken ook wat irritatie opspeelde, zoals bij autobestuurders die niet konden doorrijden, maar hier heb ik daar eigenlijk niets van gezien. Zelfs geen toeterende mensen.”

Werd het protest soms grimmig?

“Onderweg totaal niet, maar in Brussel waren er enkele akkefietjes. Boeren zeiden me wel dat die niet veroorzaakt werden door landbouwers met de tractor, maar door boeren die zonder tractor waren gekomen.”