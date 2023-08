‘Onze industrie zal clean zijn, of ze zal niet zijn’: is hier nog plaats voor dampende fabrieksschoorstenen?

Is er nog een toekomst voor de zware industrie? De klimaatnormen van de EU maken het onmogelijk om hier nog een ­fabriek te laten draaien, zeggen de bonzen, kijk maar naar Ineos. ‘Israël is ook een innovatief land, maar je vindt er ­amper een fabriek’, zegt econoom Reinhilde Veugelers.

De alarmbellen rinkelden erop los de afgelopen weken: nadat de rechter had beslist dat het chemie­bedrijf Ineos geen vergunning krijgt voor zijn ethaan­kraker in de Antwerpse ­haven omdat die mogelijk te veel stikstof zal uitstoten, waarschuwde topman Jim Rat­cliffe voor het einde van de chemie­sector in Europa. Hij werd prompt bijgetreden door collega’s zoals Geert Van Poelvoorde van staalproducent Arcelor­Mittal. Het strenge klimaatbeleid dreigt onze industrie weg te jagen, zei de CEO in De Tijd, en dat is slecht voor onze welvaart.

Is hier nog wel plaats voor dampende fabrieksschoorstenen, willen we weten van economieprofessor Reinhilde Veugelers (KU Leuven), die ook voor denktank Bruegel en het Peterson Institute for International Economics nadenkt over ons industriebeleid. En als die zware industrie verdwijnt, is dat dan zo erg?

Is er paniek in de fabriek?

“Die klachten zijn natuurlijk niet nieuw. In onze streek boert de industrie al enkele ­decennia achteruit, ten voordele van de dienstensector. Een heleboel bedrijven ­hebben daarom hun activiteiten al langer aangepast. Ze ontwikkelen bijvoorbeeld IT-diensten in plaats van zelf massaal computers te maken. Wat wel nieuw is, is de ­Europese strijd tegen klimaatverandering. De uitstootregels en andere milieu­normen zijn veel strenger geworden. Bovendien is energie in Europa veel duurder dan elders in de wereld, onder meer door de oorlog in Oekraïne. Dat zijn twee evoluties die de energie-intensieve en vervuilende bedrijven uiteraard wel voelen.

“Daar staat wel een andere trend tegenover. Sinds de corona­crisis en de oorlog is er veel meer aandacht voor strategische auto­nomie. We beseffen dat het belangrijk is om zekerheid te hebben over een aantal essentiële zaken zoals energie, computerchips of moderne batterijen. Als we meer onafhankelijkheid willen, dan helpt het als we die zaken zelf produceren en daarvoor hebben we industrie nodig. Maar het is aan de politiek om te beslissen wat die strategische sectoren zijn – ik denk dan bijvoorbeeld aan duurzame energie – en het zullen niet per se de vervuilende of energie­verslin­den­de fabrieken zijn die de selectie doorstaan.”

De industrie maakt vandaag 14 tot 17 procent van de Belgische economie uit. Welke bedrijven moeten het meest bevreesd zijn voor de toekomst?

“Voor België is de farma­sector heel belangrijk, maar dat is geen energieslurpende of vervuilende industrie. De chemie is wel een belangrijke sector die, net als staal, de impact voelt van de Europese Green Deal. Ineos is daarvan een goed voorbeeld. Ik denk dat we die bedrijven vooral moeten helpen met hun groene transformatie, door innovatie te ondersteunen. Nu hanteert Europa te veel de stok en te weinig de wortel.”

Chemie­reus BASF zal de komende jaren vooral in Europa besparen en het ­Belgische Solvay besliste vorige maand om niet in Europa maar in de VS te investeren. Is de leegloop ­begonnen?

“Ik denk dat die exodus wat overroepen is. De concurrentie komt nu deels uit de Verenigde Staten, waar de energiekosten lager liggen en waar president Joe Biden vorig jaar een ambitieus klimaatplan heeft gelanceerd (de Inflation Reduction Act, red.), met stevige subsidies voor bedrijven die ook in de VS produceren. Bedrijven spelen dat natuurlijk uit om hier een betere deal te krijgen en we moeten opletten dat we niet in een subsidieoorlog verzeild raken.

“In Europa leeft wel de vrees dat we bijvoorbeeld in de auto-­industrie, waar volop wordt ingezet op elektrische wagens, investeringen zullen mislopen. Hoewel Europa vroeger heel voorzichtig was met subsidies, is het daar – om die Amerikaanse steun te compenseren – tijdelijk wel wat coulanter in. Politici zijn natuurlijk ook wel gevoelig voor jobverlies. Ik verwacht dus zeker geen leegloop, maar zie eerder een roep voor steun aan bedrijven. Ik ben er wel niet van overtuigd dat dat altijd slim of duurzaam is.

“Investeringen zijn bovendien ook geen synoniem voor productie in een fabriek. Je moet naar de hele keten kijken. Ook voor en na de productie wordt economische waarde gecreëerd. Denk maar aan ontwikkeling en innovatie, design, distributie, de service na verkoop... Dat zijn activiteiten die ook voor werkgelegenheid zorgen en er is minder concurrentie waardoor die bedrijven makkelijker waarde kunnen vertalen naar winst.”

Maar als de fabriek sluit, heeft dat toch effect op die andere bedrijven en dus ook op onze welvaart?

“In sommige sectoren kun je die keten niet zomaar verbreken: zo heeft de chemie specifieke installaties nodig om nieuwe producten of processen te lanceren en die continu te verbeteren. Die moeten ze van dichtbij kunnen opvolgen. Maar elders is de fabriek niet per se de belangrijkste schakel. Neem nu Apple: dat bedrijf maakt zelf niets. Ze hebben een heel rendabel model ontwikkeld door de hele productie uit te besteden en zich te concentreren op design en de service na verkoop. Israël is ook een innovatief land maar je vindt er amper een fabriek.”

Volgens de Vlaamse regering is het project van Ineos essentieel voor onze economie: de toekenning van die vergunning zal de toekomst van de Antwerpse haven en onze chemie­sector bepalen.

“Ik vind dat niet het juiste argument om dit dossier te verdedigen. De vraag moet ook zijn: houdt het bedrijf zich aan de milieu­regels of niet? Of dat zo is, kan ik niet beoordelen, daarvoor ken ik het dossier onvoldoende. We moeten een balans vinden. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat CO 2 -­uitstoot de enige parameter is om nieuwe projecten te beoordelen, maar je kunt de ecologische factor ook niet zomaar van tafel vegen omdat dat economisch beter uitkomt. De klimaatverandering gaat heel snel, hè.

Beeld Kimberly Elliott

“Wat bedrijven nu vooral nodig hebben, is duidelijkheid. Het kan niet zijn dat vergunningen lang aanslepen of onzeker zijn; de nieuwe regels rond klimaatnormen moeten helder zijn en zo snel mogelijk consistent toegepast worden. Voor bedrijven is zekerheid over de regels belangrijker dan de regels zelf: zij willen weten waar ze aan toe zijn, zodat ze hun producten en processen kunnen aanpassen. Dat is een essentiële voorwaarde voor innovatie. Regels die onduidelijk zijn of elkaar tegenspreken, dat is dodelijk voor het bedrijfsleven. Als we dan ook nog uitzonderingen toestaan, weet niemand nog wat precies de juiste richting is.”

U zegt eigenlijk: er is hier geen plaats meer voor zware, vervuilende industrie.

“Moet dat dan? Wat we nodig hebben zijn economische activiteiten die ons economisch sterker maken, die milieuvriendelijk zijn en die ons onafhankelijker maken. Dat wil niet zeggen dat we die industriële bedrijven hier niet meer willen: wel moeten we hun duidelijk maken waar wij als maatschappij naartoe willen en hen helpen om die omslag te maken.”

Ook Pierre Régibeau, de Luikse rechterhand van Europees Commissaris voor ­Mededinging Margrethe Vestager, zei ­vorige week bij zijn pensioen­interview: ‘Als er industrie verdwijnt, dan is dat maar zo (...) Economieën evolueren, schokken worden geabsorbeerd.’

“Régibeau stelt het nogal fors, maar als medewerker van Vestager heeft hij natuurlijk wel veel druk gevoeld om allerlei subsidiedossiers goed te keuren. We moeten ons wel degelijk zorgen maken over sectoren en jobs die verdwijnen. De mensen die op straat belanden, moeten goed begeleid worden. Maar Régibeau heeft wél een punt als hij zegt dat we niet zomaar iedereen geld mogen geven. Als we ‘vuile’ bedrijven steunen, blijft er minder geld over voor clean tech.

“We willen creatieve destructie, waarbij ruimte vrijkomt voor nieuwe activiteiten. Die transformatie moeten we goed begeleiden. De autosector zijn we in België door de globalisering grotendeels kwijtgeraakt en dat was destijds lastig, maar ik denk dat we die transitie niet slecht verteerd hebben, dankzij steunpakketten. Voor de groene transitie moeten we hetzelfde doen.”

De industrie zegt: wij zijn dan wel vervuilend, maar zonder ons is er niemand om de klimaattransitie uit te voeren. Iemand moet die nieuwe, groene technologieën ontwikkelen en produceren.

“Dat is een gevaarlijke stelling. Uiteraard willen we groene producten, maar moeten die per se hier gemaakt worden? Als bedrijven erin slagen om die omslag elders beter en efficiënter te maken, is dat maar zo. Uiteindelijk komen die technologieën en producten toch naar hier. Als ze in China beter en goedkoper elektrische wagens kunnen bouwen, is dat voor ons als consument toch juist goed? Wij moeten focussen op de dingen waar we sterk in zijn en waar wij als maatschappij beter van worden. Of dat dan de productie van staal is? Misschien niet.”

Sommigen opperen om bedrijven toe te laten om tijdelijk de milieu­normen te overschrijden als hen dat helpt om sneller innovatieve, klimaatvriendelijke producten te ontwikkelen.

“Ik ben daar wat voorzichtig in. We moeten toch opletten dat we daarmee de betere, innovatieve oplossingen die in de pijplijn zitten niet blokkeren. Ik denk bijvoorbeeld aan de terminals die gebouwd worden voor lng of vloeibaar gas: zodra die installaties er zijn, is de neiging toch klein om nog te investeren in betere opties zoals waterstof.”

Dus wat nu?

“Het is nu aan de politiek om goed na te denken: waar in die industriële keten zijn wij het sterkst en hoe kunnen we dat ondersteunen? Waar kunnen we economische waarde en duurzame jobs creëren die niet continu door subsidies gestut moeten worden? Goedkope energie kunnen wij hier niet bieden; onze troeven zijn onderwijs, innovatie en toegang tot een grote, internationale markt. Zolang we dat hebben, zullen we investeringen blijven aantrekken.”

Hebben we in 2040 nog zware industrie?

“Ik zie het positief in. Met onze technologie, kennis en innovatie kunnen we veel klimaat- en milieu­problemen de baas. Maar dat zal niet vanzelf komen: we moeten strenge normen durven op te leggen en bedrijven stimuleren om te vernieuwen. De klacht dat Europa te snel gaat, vind ik onterecht. Voor CEO’s zal het altijd te snel gaan: verandering kost geld. Maar er is geen alternatief. De klimaatverandering mag ons niet op snelheid pakken. Onze industrie zal clean zijn, of ze zal niet zijn.”