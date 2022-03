Onze energie-afhankelijkheid moet omlaag: minister Van der Straeten richt ‘taskforce Rusland’ op

De nieuwe taskforce is samengesteld uit de energieregulator CREG, het Petroleum Agentschap (APETRA), de gasnetbeheerder Fluxys en Synatom, de beheerder van de nucleaire voorzieningen in ons land. Ook de federale overheidsdienst Energie zal betrokken worden bij het denkwerk.

Bedoeling is dat de taskforce de geopolitieke impact van de oorlog in Oekraïne op de bevoorrading en prijzen van olie, aardgas en uranium uit Rusland gedetailleerd in kaart brengt en gepaste alternatieven probeert te bedenken. Zowel op korte termijn - voor de eerstvolgende winters - als op langere termijn. De verschillende inzichten zullen vervolgens gebundeld worden in een nota voor de federale regering. Tegen midden maart zou het werk klaar moeten zijn. Op vrijdag 18 maart wil de regering definitief beslissen over de kernuitstap. Een belangrijk moment wordt dat.

Hoge prijzen

“Ons land importeert 100 procent van zijn uranium, aardgas en olie uit het buitenland. Op vlak van bevoorrading is de impact van import uit Rusland van olie (30 procent) en uranium (20 procent) groter dan van aardgas (4 tot 6 procent)”, laat minister van Energie Van der Straeten weten.

De groene minister benadrukt dat er vandaag geen reden is tot paniek over onze energie-afhankelijkheid van Rusland. “De situatie wordt dagelijks op de voet gevolgd en op dit moment is er geen risico op vlak van bevoorrading. De Europese Commissie bevestigde dat eerder deze week, zelfs zonder Russische import. Het is in eerste instantie een prijzencrisis voor burgers en bedrijven”, stelt Van der Straeten. De Europese energieprijzen zijn al maanden historisch hoog, met exploderende facturen tot gevolg. Van der Straeten bepleit nu een bevriezing van de Europese gasprijzen.

Vaart maken

Eén ding is duidelijk: Van der Straeten wil vaart maken met de afbouw van onze energie-afhankelijkheid. “Nog dit jaar zullen er maatregelen genomen worden voor de afbouw van fossiele brandstoffen ter voorbereiding van de winter 2022-2023. De crisis stelt zich vandaag, maatregelen moet nu effect hebben, niet binnen een paar jaar.” Versta: de kernuitstap terugdraaien - momenteel staat die ingepland tegen 2025 - is volgens haar geen mirakeloplossing voor het probleem. Zeker op de korte termijn zal de energie-afhankelijkheid van ons land afbouwen anders moeten gebeuren.

Binnen de federale regering bestaat al langer onenigheid over de kernuitstap. Na MR begint nu ook Open Vld, en in mindere mate CD&V, te twijfelen aan de sluiting van alle kerncentrales. De verlenging van de jongste twee kerncentrales tot na 2025 ligt op tafel. Op die manier zou er een nieuwe gascentrale minder nodig zijn. Groen en Ecolo willen wel liefst doorzetten. Zij oordelen dat de kernuitstap weinig impact zal hebben op de energieprijzen en de gasbevoorrading van ons land.

Het dossier van de kernuitstap dreigt zo voor een zware confrontatie te zorgen binnen de federale regering. Mogelijk biedt een traditionele packagedeal waarin ook stevig wordt ingezet op de verdere uitbouw van hernieuwbare energiebronnen - een groen strijdpunt - soelaas.