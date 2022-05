Onweer zorgt voor schade in verschillende provincies: hier is er wateroverlast

Oost-Vlaanderen

• Rond 12 uur begon het hevig te regenen boven Aalst. In de Leuvestraat liep het water naar beneden en kwamen de putdeksels deels omhoog. Ook op andere plaatsen in Aalst was er korte wateroverlast. De brandweer kreeg op korte tijd verschillende oproepen om de wateroverlast aan te pakken.

• In Erpe raakte een vrouw bedolven onder het puin van de toegangspoort naar het kerkhof. Door rukwinden waaide een deel van de toegangspoort weg. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar.

• Ook in Lebbeke en Wetteren staan verschillende straten onder water.

Antwerpen

Vanuit het westen trekt het onweer naar Antwerpen. Daar geldt code geel van 7 uur tot 17 uur.

• De Lijn meldt dat alle trams in Antwerpen door wateroverlast momenteel met vertraging rijden.

• In Boom is er in beide richtingen hinder door wateroverlast, meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Verkeer tussen Gent en Antwerpen rijdt beter via de E19.

• In Malle is een Albert Heijn-filiaal onder water gelopen. Op videobeelden is te zien hoe het water langs het plafond naar beneden stroomt.

• Ook in Wilrijk is er op sommige plaatsen wateroverlast.

West-Vlaanderen

• In Gewad in het West-Vlaamse Desselgem heeft het dak van een woning vuur gevat na een blikseminslag. De brandweer kon het vuur snel blussen.

Vlaams-Brabant

• In Kraainem heeft de wolkbreuk een deel van de Brusselse buitenring onder water gezet. Het verkeer moest er over de rechterrijstrook en de pechstrook.

Limburg

In Limburg, in het oosten van het land, zal het onweer als laatst uitbreken. Er geldt code geel van 9.30 uur tot 19.30 uur. Hetzelfde geldt voor Brussel.

De FOD Binnenlandse Zaken activeert tijdelijk het nummer 1722. Voor storm- en waterschade waarvoor je bijstand van de brandweer nodig hebt, kan je een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of het nummer 1722 bellen. Bel alleen 112 voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn.