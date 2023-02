Onverwachte plotwending op proces glazenwasser-seriedoder: ‘Ja, ik heb uw moeder in de val gelokt’

Vanessa Demares (40) werd als kind geplaatst in een pleeggezin, maar zegt altijd een heel intense band te hebben gehad met haar moeder, Eve Poppe (38). Poppe was op 5 september 1997 het vierde en laatste slachtoffer van glazenwasser Stephaan Du Lion (58). “Ik was vijftien toen ze me het op school kwamen vertellen en ik kon dat niet geloven”, sprak ze, met een oude teddybeer op haar arm. “Ik heb deze beer van mijn mama gekregen en heb die vandaag bij me. De beer steunt mij telkens ik het moeilijk heb.”

Eve Poppe had volgens Du Lion na haar verhuizing naar haar nieuwe flat op de Luchtbal nog een schuld bij hem uitstaan van 3.000 Belgische frank. Op het assisenproces houdt hij al dagenlang vol dat zij hem in ruil seks aanbood en hij zich verder niets van de moord kan herinneren: “Het werd zwart voor mijn ogen.”

Vanessa Demares sprak Du Lion vrijdag aan op de excuses die hij eerder uitte: “Als je spijt hebt, toon het dan. Zet mensen niet voor schut. Je kan het doen, als je die wil hebt.” Ze begon een brief voor te lezen: “Je excuses zijn niets waard. Je zou jezelf veel rust kunnen geven door de mensen niet meer aan het lijntje te houden. Je zou ons daar veel rust mee bieden. Ga over uw angst heen om de waarheid te zeggen. Ik wil dat nu.”

‘Het kwam serieus binnen’

Op assisenprocessen gebeurt af en toe iets onverwachts, en ook nu. Stephaan Du Lion begon te wenen en sprak: “Ik schaam mij voor mijn daden. Ik heb uw moeder in de val gelokt. Dit is de eerste keer dat ik dat vertel. Ik heb nooit naar de jury gekeken uit schaamte. Maar ik heb uw moeder met voorbedachten rade gedood. Dat wil niet zeggen dat ik mij alles herinner.”

De ex-glazenwasser, die pas in 2018 per toeval werd ontmaskerd door verplichte dna-afname na een poging tot diefstal, bedankte de dochter: “Ik krijg de krop in de keel, het kwam serieus binnen. Ik ben nu volledig overtuigd om toch meer te vertellen.”

Jef Vermassen, advocaat voor de burgerlijke partijen, greep de gelegenheid aan om hem uit te vragen over een cold case in Knokke, maar werd afgeblokt door voorzitter Dirk Thys: “Dit proces gaat over vier moorden.”

Du Lion heeft een ellenlang strafblad dat melding maakt van een eerste aanranding in 1985 en bijna ontelbaar veel veroordelingen voor verkeersagressie. Het proces roept dagelijks nieuwe vragen op over hoe hij in de vier moordzaken zo lang buiten beeld kon blijven. Toen hij in 1999 vier maanden in de gevangenis van Antwerpen zat voor verkeersagressie bedreigde hij op een nacht een vrouwelijke cipier tijdens haar ronde. “Hij zei dat hij al meerdere vrouwen kapot had gemaakt en ook haar kapot kon maken”, zo getuigde een rechercheur. “Dat het hem allemaal niks meer uitmaakte. De cipier heeft dat opgevat als een doodsbedreiging en heeft er een rapport over opgesteld.”