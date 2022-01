Ontvoerde Dean (4) dood teruggevonden in Zeeland, ook vriendin van ontvoerder Dave De Kock opgepakt

De vermiste Dean Verberckmoes (4) is gisterenavond dood aangetroffen op een locatie in het Nederlandse Zeeland. Het kind werd gevonden ter hoogte van Neeltje Jans, een werkeiland dat onderdeel uitmaakt van de Oosterscheldekering. Een paar uur eerder werd De Kock al opgepakt door de Nederlandse politie en hij werd ook onmiddellijk verhoord. Dat zou uiteindelijk tot de locatie van de kleuter geleid hebben.

Het Oost-Vlaamse parket, dat de verdwijning van de 34-jarige De Kock en de 4-jarige Dean Verberckmoes onderzoekt, bevestigt het overlijden. Een wetsdokter zal het lichaam van het slachtoffer onderzoeken om de doodsoorzaak te achterhalen en het lab zal een sporenonderzoek uitvoeren. De Kock zal opnieuw verhoord moeten worden, zegt het parket, dat verder geen details kan geven.

Vriendin opgepakt

Ook de vriendin van De Kock, de Nederlandse R.W., is vanmorgen opgepakt tijdens een huiszoeking in Sint-Gillis-Waas, in het pand waar ze samen met Dave De Kock woonde. Het is nog niet duidelijk wat de vrouw ten laste gelegd wordt, maar de vrouw wordt vanmiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Het Oost-Vlaamse parket heeft een persstop afgekondigd en kan geen informatie over het onderzoek meer bevestigen.

De moeder van Dean had verklaard dat de vriendin van De Kock had gelogen om hem te beschermen, stelt Het Nieuwsblad. “Ze vertelde de moeder van Dean vorige week aanvankelijk niet dat De Kock vertrokken was met de jongen. Ze beweerde dat het jongetje nog bij haar was. Pas zaterdag biechtte ze op dat De Kock de jongen had meegenomen. Toen afgelopen weekend een onderzoek werd opgestart naar de spoorloze De Kock, zou ze niet hebben kunnen verklaren welke kleren hij aanhad bij zijn vertrek. In het opsporingsbericht werd dit daarom niet vermeld. Achteraf bleek dat ze dit wel wist.”

Het lichaam van de vermiste Dean (4) werd maandagavond teruggevonden in Zeeland. Beeld Photo News/Pieter-Jan Vanstockstraeten

De federale politie en het Oost-Vlaamse parket verspreidden afgelopen zondagavond een opsporingsbericht voor Dave De Kock (34) en Dean (4). Die werden woensdag voor het laatst gezien in Sint-Niklaas. De kleuter, uit Beveren, zou de zoon van een bevriend koppel geweest zijn, waar de man af en toe op paste.

Diezelfde avond werd al duidelijk dat De Kock en Dean zich in Nederland konden bevinden. “Een groot team aan rechercheurs startte direct een zoektocht naar het vermiste tweetal”, aldus de Nederlandse politie. “Er werd tijdens de zoektocht onder andere gebruikgemaakt van speciale opsporingstechnieken, er werden camerabeelden bekeken en er werd grondig naar sporen gezocht. Ook de politiehelikopter zocht onder andere mee tijdens het onderzoek.”

Nog geen dag later, rond 14.15 uur maandag, werd De Kock opgepakt na een melding over een verdachte situatie in het Nederlandse Meerkerk. “Er werd gemeld dat dat hij in de straten rondliep en in huizen naar binnen keek”, zei politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk. De man was alleen en hij had zijn wagen achterlaten bij een bedrijf in Gorinchem, op een tiental kilometer van Meerkerk. Van de gezochte kleuter was op dat moment dus nog geen spoor.

Later op de avond deelde de Nederlandse politie mee dat ze de jongen dood hebben teruggevonden op Neeltje Jans, een werkeiland op de Oosterschelde. Er wordt nu forensisch onderzoek gedaan om te achterhalen wat er precies met het kindje gebeurd is. De Kock zal opnieuw verhoord worden

Zeer ernstige feiten

De moeder van de jongen verklaarde dat de man al eerder op het kind had gepast en dat ze hem volledig vertrouwde. Dean was sinds woensdag bij De Kock en hij ging het kind normaal donderdag naar de grootouders brengen, maar gebeurde niet.

De man zou in België ruzie gehad met zijn vriendin, die ook bevriend was met de moeder, en zou het kind dan meegenomen hebben naar Antwerpen. De moeder verklaarde dat ze wist dat hij in de gevangenis had gezeten maar niet voor welke feiten, en dat ze anders nooit het kind zou toevertrouwd hebben aan de man.

De man heeft namelijk al zeer ernstige feiten op zijn naam staan. Dave De Kock mishandelde in 2008 een tweejarig jongetje zodanig dat hij het leven liet. Hij kreeg daarvoor in 2010 tien jaar cel voor onmenselijke handelingen, met de dood tot gevolg. De rechter noemde zijn slachtoffer “de boksbal van De Kock”. De man zat de celstraf volledig uit, zodat hij na zijn vrijlating niet verder opgevolgd kon worden.

De Kock zal nu vermoedelijk beschuldigd worden van ontvoering van en moord op Dean Verberckmoes. Hij zal in Nederland opnieuw verhoord worden en het Belgische gerecht zal later de overlevering vragen via het Europees aanhoudingsbevel.