Ontsnapte verdachte van moord op homoseksuele David Polfliet in Beveren is terecht

De tiener verliet zaterdagavond de Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdzorg in Wingene, waar hij al ruim zes maanden verbleef. Hij werd opgehaald door een auto, wat erop wijst dat zijn ontsnapping goed voorbereid was.

Hij werd afgelopen nacht gevat in een hotel in Blankenberge, samen met de andere ontsnapte minderjarige die niets met de moord te maken heeft. De 16-jarige had zich verstopt in een kast, zegt het parket Oost-Vlaanderen. De tiener werd opgepakt en zal later vandaag voor de jeugdrechter in Dendermonde verschijnen. Een ontvluchting op zich is niet strafbaar, maar de jongeman stond onder toezicht van de jeugdrechter en heeft daarmee zijn plaatsingsmaatregel geschonden.

Homofobe moord

De weggelopen minderjarige wordt ervan verdacht dat hij dit voorjaar met twee kompanen van 16 en 17 jaar uit Beveren en Antwerpen de 42-jarige David Polfliet via een datingapp naar een park in Beveren lokte.

Het lichaam van de man werd zwaar toegetakeld aangetroffen langs een spoorlijn in Beveren. De moord wekte in maart heel veel beroering en deed heel wat gemeenten de regenboogvlag hijsen. De Sint-Niklase vzw TISZO, die opkomt voor de rechten van holebi’s en transgender personen, stelde zich bijna onmiddellijk burgerlijke partij.

Volgens bronnen dichtbij het onderzoek was het drietal niet aan zijn proefstuk toe. Ze zouden al eerder mannen via Grindr in de val gelokt hebben.

Jeugdinstelling

De drie jonge verdachten werden in eerste instantie opgesloten in de gesloten instelling van Everberg, maar daar mag een minderjarige maximaal 2 maanden en 5 dagen opgesloten blijven. Daarom werden de drie naar andere instellingen overgebracht. De jongen die zaterdag ontsnapte, verbleef al zes maanden in de gesloten Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdzorg in Wingene.

Het onderzoek naar de moord is na zes maand nog altijd lopend. Voorlopig heeft er nog geen reconstructie plaatsgevonden van de feiten. De speurders onderzoeken onder meer nog het precieze aandeel van alle betrokkenen. In het park waar de moord plaatsvond, werd eerder ook al tevergeefs gezocht naar het moordwapen. Tot zolang het onderzoek niet is afgerond, kan ook de procedure van “uithandengeving” niet opstarten. Deze procedure bepaalt al dan niet of een minderjarige strafrechtelijk vervolgd en bestraft wordt als een volwassene.