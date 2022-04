Ontslagronde bij VRT: ruim 200 werknemers minder en fictiereeksen als ‘Thuis’ worden uitbesteed

De VRT heeft een ‘transformatieplan’ aangekondigd, zo meldt vakbond ACV. De Vlaamse openbare omroep wil onder meer 116 mensen ontslaan en 50 werknemers die zelf van job veranderen of op pensioen gaan niet vervangen. Ook zal de productie van alle fictiereeksen, waaronder de populaire soap Thuis, worden uitbesteed.

In een mededeling over het plan zegt CEO Frederik Delaplace dat de openbare omroep “een multimediale groeisprong” nodig heeft, binnen een “uitdagend” financieel kader. “Het plan is ingrijpend, maar enkel op die manier kan de VRT haar publieke opdracht ook in de toekomst waarmaken”, zegt hij.

Tegen eind 2025 kan de openbare omroep jaarlijks op 25 miljoen euro minder rekenen, schrijft VRT NWS. Niet alleen die lagere inkomsten, maar ook de hogere uitgaven door de forse inflatie en energiekosten maakten een transformatieplan volgens de VRT noodzakelijk.

“Daar komt nog eens bij dat dat moeilijke financiële plaatje samenvalt met het veranderende mediagedrag in Vlaanderen, waarbij almaar minder mensen lineair kijken en luisteren en de VRT alle moeite van de wereld moet doen om op de multimediale radar te blijven bij jongeren”, zo schrijft VRT NWS.

Impact op ‘Thuis’

Er geldt nog een tewerkstellingsgarantie tot eind dit jaar. Tachtig procent van de 116 naakte ontslagen zou de VRT volgend jaar al willen doorvoeren, zegt ACV-vakbondsman Carlos Van Hoeymissen. Bijgevolg zouden de 70 medewerkers van Thuis - acteurs en productiemedewerkers - allemaal bij het externe bedrijf aan de slag kunnen gaan. Welke productiehuis dat zou worden, verduidelijkt de VRT nog niet. De bonden hopen de impact tijdens onderhandelingen met de directie nog te verminderen.

“Vooral de impact op Thuis lijkt heel zwaar”, zegt Van Hoeymissen aan VRT NWS. “Niemand stapt graag verplicht over naar een nieuwe werkgever, zelfs al zijn er garanties. Want hoelang gaan die duren? Gelden die voor iedereen? Wat met statutaire medewerkers? Er is nog heel veel onzekerheid en onduidelijkheid. Bovendien zijn we er niet mee akkoord om ons eigen vlaggenschip zomaar in de etalage te zetten.”

Digitale expertise

Verder wil de VRT ook zoeken naar kansen om de inkomsten te vergroten, bijvoorbeeld door eigen formats te gelde te maken. Tegelijk wil de omroep haar externe uitgaven beperken via een aangescherpt aankoopbeleid en een aanpassing van de bonusregeling met externe producenten.

In het plan is tot slot sprake van dertig nieuwe jobs voor mensen met digitale expertise. En de VRT wil ook investeren in gerichte digitale opleidingen voor haar medewerkers.

De Vlaamse regering dwingt de openbare omroep tot besparen. In de loop van de beheersovereenkomst 2020-2025 moet de omroep structureel 25,1 miljoen euro minder publieke middelen gebruiken. De regering maakte wel 16 miljoen euro vrij om de digitale omslag te betalen.