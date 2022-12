Ontslagen opvoedster Mippie en Moppie over uitbaatster: ‘Niet wij, maar zij zou nooit meer met kinderen mogen werken’

Charlotte Detiège (28) is één van de vijf opvoedsters van kinderdagverblijf Mippie en Moppie 1 in Keerbergen die per brief op staande voet ontslagen werden wegens ‘handelingen gesteld naar baby’s en kinderen die ontoelaatbaar zijn’. Woorden van uitbaatster Myriam Broeckx, die zelf een onderzoek tegen zich lopen heeft. Voor Charlotte is de tijd van zwijgen voorbij, ze wil haar kant van het verhaal vertellen.

Dat er vijf meisjes zouden bloeden: die woorden zou Myriam Broeckx toevertrouwd hebben aan één van de opvoedsters, vorige week. Helemaal onverwacht was het nieuws van het ontslag voor vijf opvoedsters dus niet, al was het wel lang onduidelijk om welke vijf het dan zou gaan.

Charlotte, die al acht jaar werkzaam was in het inmiddels geschorste ‘Mippie en Moppie 1, is één van de vijf. Snoeihard waren de woorden die zij in haar ontslagbrief te lezen kreeg. Zo zou ze “handelingen gesteld hebben die in strijd zijn met de normen en waarden van een kwaliteitsvolle kinderopvang”. Wat des te opvallender is, gezien de feiten waarbij een baby met tape vastgebonden werd, plaatsvonden in Mippie en Moppie 2. “En wij krijgen dus de schuld, terwijl er bij ons nooit zoiets gebeurd is. Mijn eigen dochter verbleef hier... Ik zou zoiets nooit toelaten.”

Steun is er alvast van de ouders van kindjes die in Mippie en Moppie 1 opgevangen werden. Nadat de ontslagbrieven maandag toekwamen, stapten velen van hen gedegouteerd naar de pers. “Toen het nieuws over de tape in Mippie en Moppie 2 naar buiten kwam, werden we door een leidinggevende opgebeld om ons te sussen”, aldus Eveline Mets (30), die haar twee kinderen toevertrouwde aan Charlotte en het team.

“Maar het vertrouwen in Mippie en Moppie 1 ben ik nooit verloren. De meisjes die jarenlang zo goed voor mijn kinderen gezorgd hebben, worden gewoon door het slijk gehaald. En hun recht op een uitkering wordt ontnomen (door het ontslag om dwingende reden, red.)! De manier waarop Myriam Broeckx dit speelt, kan ik niet laten passeren.”

Mippie en Moppie 1 in Keerbergen. Beeld Vertommen

Het incident waarbij een peuter minstens één keer met tape aan een bed vastgebonden werd in Mippie en Moppie 2, werd door enkele rechtstreekse collega’s van Charlotte gemeld bij het Agentschap Opgroeien. “Zij hebben getuigd tegen Myriam, mét bewijslast. En dat is ons niet in dank afgenomen”, meent Charlotte.

Dat het eenmalig was of zelfs een wraakactie van een misnoegde ex-werknemer, wuift ze gelijk weg. “Eén van onze collega’s moest op een dag bijspringen in Mippie en Moppie 2. Ze keerde huilend terug, door wat ze daar gezien had. Volgens Myriam had ik haar moeten melden dat die collega het ‘niet eens was met het beleid’, maar dat vind ik niet. En toen wij later door de politie verhoord werden en vertelden wat we wisten, zijn onze namen ook in dat verslag komen te staan. Myriam heeft dat gezien en ik denk dat we daarom die brief gekregen hebben.”

Broeckx zou ook druk uitgeoefend hebben op minstens twee collega’s, om positief te getuigen in het onderzoek.

In de ontslagbrief wordt een opzegtermijn of ontslagpremie uitgesloten, wegens de ‘zware fouten’ die de werknemers gemaakt zouden hebben. Een financiële opdoffer, maar niet de zwaarste klap die Charlotte kreeg. “Hoewel je weet dat je niets verkeerd hebt gedaan, begin je aan jezelf te twijfelen. Maar meer dan dat: nu gaan ook alle ouders aan mij twijfelen... Al gaan we het hier niet bij laten, de vakbond is al op de hoogte.”

Opvoedster Charlotte Detiège en moeder Eveline Mets over Kinderdagverblijf Mippie en Moppie in Keerbergen. Beeld Vertommen

Omdat een onderbouwd dossier ontbreekt, twijfelen juridische experts aan de rechtsgeldigheid van de ontslagbrieven. Maar daarnaast wachten Charlotte en haar collega’s ook nog op achterstallig loon. En zij zijn niet de enigen die nog een openstaande rekening hebben.

“Facturen werden aan het begin van de maand opgesteld”, zegt ouder Eveline. “We hebben dus voor de hele maand november betaald, terwijl de crèche vorige week moest sluiten. Bovendien hebben we ook een waarborg moeten betalen voor onze kinderen. Alles samen schat ik dat het om zo’n 650 euro gaat — geld waarvan ik vrees dat ik het definitief kwijt ben, terwijl ik intussen noodgedwongen thuis moet blijven om mijn kinderen op te vangen. Vorige week zei Myriam nog dat ze het zou bekijken, maar ondertussen heb ik niets meer gehoord. En ze kan zich failliet laten verklaren, waardoor we naar ons geld zullen mogen fluiten. Trouwens, ik hoor van ouders dat die waarborgen op verschillende rekeningen gestort werden. Van een geblokkeerde rekening (zoals dat gebruikelijk is, red.) was geen sprake.”

“Wat we hopen te bereiken?”, vraagt Charlotte nog. “Dat de ouders hun geld terugkrijgen. En dat wij dit hoofdstuk kunnen afsluiten, mét behoud van onze goede naam. Wij worden meegetrokken in een afgrond, terwijl ons niets te verwijten valt. Eén ding is voor mij zeker: Myriam mag nooit meer met kinderen werken.”

En daar heeft Eveline slechts één ding aan toe te voegen: “Als Charlotte morgen opnieuw aan de slag gaat, dan breng ik mijn kinderen meteen bij haar onder.”

Onze redactie contacteerde Myriam Broeckx voor een reactie, maar daar kwam geen respons op.