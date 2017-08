Ontslagen bij Agentschap Integratie en Inburgering

De eerste 8 werknemers zijn in juli al de laan uitgestuurd. Een van hen kreeg via telefoon te horen dat ze haar spullen mocht komen halen. Daarna volgde nog een gesprek met haar coördinator, maar veel wijzer werd ze daar niet uit. "Waarom precies ik moest vertrekken, is onduidelijk, want ik heb uitstekende evaluaties. Het enige dat ik weet is dat er besparingen zijn."

Het personeel van het Agentschap vreest voor nog meer ontslagen.