Ontslagen bij Agentschap Inburgering: "Ik gaf les over Vlaamse normen en waarden, maar daar is niks van waar"

Begin deze maand bracht De Morgen het nieuws van een ontslagronde bij het Vlaams agentschap voor Integratie en Inburgering, op basis van enkele klokkenluiders. 8 werknemers bleken in juli ontslagen en naar schatting 123 werknemers zouden later mogelijk volgen. Al is over dat cijfer nog veel onduidelijkheid.

Deze week besliste Meral Özcan (Open Vld) ontslag te nemen als waarnemend voorzitter van het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering. Özcan vindt dat de raad van bestuur te weinig informatie doorkrijgt van de directie van het Agentschap.