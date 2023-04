Ontslag kritische Israëlische minister van Defensie uitgesteld om ‘veiligheidsredenen’

De wet, die de Israëlische regering veel meer macht geeft door die van het Hooggerechtshof in te perken, zorgt al maanden voor grote onvrede in Israël. Wekelijks gingen honderdduizenden mensen de straat op om te protesteren tegen het plan, dat volgens de demonstranten de democratie in Israël effectief om zeep helpt. De woede van de demonstranten bereikte een hoogtepunt toen minister van Defensie Yoav Gallant zich tegen de wet keerde en Netanyahu aankondigde hem te ontslaan.

Gallant werd als minister van Defensie geconfronteerd met grote onvrede onder de strijdkrachten. Reservisten van verschillende legeronderdelen dreigden niet meer op te komen dagen als de wet erdoorheen zou komen. Dat zou de veiligheid van Israël ernstig ondermijnen, aldus Gallant. In een toespraak riep hij op de behandeling van de wet stil te leggen, om de onrust in de samenleving tegen te gaan. Vervolgens zei premier Netanyahu op 26 maart dat hij Gallant de laan uit zou sturen. Wat volgde was een dag van landelijke betogingen en stakingen. Dat dwong Netanyahu ertoe de wet in de ijskast te zetten.

Gallant trok zich ondertussen weinig van zijn aangekondigde ontslag aan en zei te wachten op officiële bevestiging. Hij werkte gewoon door. Netanyahu en Gallant brengen naar verluidt maandagavond een bezoek aan twee militaire bases, in het kader van de vakantie voor de joodse feestdag Pesach die woensdagavond begint.

Clashes

Pesach valt dit jaar samen met de islamitische vastenmaand ramadan. In die maand nemen de spanningen tussen Palestijnen en Israëlische troepen regelmatig toe. In voorgaande jaren waren er bijvoorbeeld clashes bij de Al-Aqsamoskee in Jeruzalem. Geen moment dus om zonder minister van Defensie te zitten, lijkt de redenering van Netanyahu. Volgens Israëlische media is er een compromis bereikt tussen de premier en Gallant, die zijn excuses zou moeten aanbieden. Hij wil dat alleen doen voor de timing, niet voor de inhoud.

De Israëlische oppositie bekritiseert de halve draai van Netanyahu. Gallants voorganger Benny Gantz twittert dat er geen onduidelijkheid mag zijn over de positie en roept op het ontslag helemaal ongedaan te maken: “De veiligheid van Israël is geen auditie voor een serie of een film. De burgers van Israël hebben een vaste defensieminister nodig. Niet in de toekomst, nu.”

Of het tijdelijke intrekken van het ontslag van Gallant voor meer rust zorgt in Israël is daarom maar de vraag. Daarnaast is de omstreden wet zelf niet van de baan, alleen uitgesteld. Er zijn wel onderhandelingen gaande om tot een compromis te komen.

Netanyahu en zijn kabinet willen beslissingen van het Hooggerechtshof kunnen overrulen. Bovendien willen ze dat de politiek meer invloed krijgt op de samenstelling van het Hooggerechtshof. Tegenstanders van de nieuwe wet zijn bang dat minderheden uiteindelijk te lijden hebben als de regering vrij spel krijgt.

Israël heeft een éénkamerstelstel en geen grondwet. Dat maakt het aantal democratische checks en balances beperkt. Het Hooggerechtshof toetst regeringsbeleid wel aan een serie basiswetten die facto fungeren als een grondwet. Volgens veel demonstranten maakt dat het Hooggerechtshof een belangrijk bastion van bescherming van democratische waarden tegen een uiterst rechtse regering.

Het gedoe over de nieuwe wet leidt niet alleen tot onrust in Israël. Ook bondgenoten hebben laten weten de hervorming niet te zien zitten. De Amerikaanse president Biden vertelde Netanyahu dat hij ‘deze weg niet kan blijven bewandelen’. Netanyahu beet Biden vervolgens toe dat hij zich niet moet bemoeien met interne Israëlische aangelegenheden.