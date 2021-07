Ontslag Haouach blijft nazinderen bij groenen: ‘Dat gaan we toch eens moeten uitpraten’

Hoewel ex-regeringscommissaris Ihsane Haouach recht in haar schoenen staat, blijft haar ontslag nazinderen bij de Franstalige groenen. Zelfs binnen zusterpartij Groen klinkt er frustratie over hun management van deze crisis.

“Meneer de premier, naast u zit iemand die uw regering in gevaar brengt. Een stokebrand.” Peter De Roover, fractieleider van N-VA in de Kamer, kon het in de commissie Gelijke Kansen niet laten om Ecolo-staatssecretaris Sarah Schlitz weg te zetten als een activiste. “Ze is zeer ecologisch en zeer consequent in het doorvoeren van haar linkse agenda. Maar ik neem aan dat u inziet dat dit een bijzonder probleem vormt voor uw regering.”

Aanleiding is het ontslag van regeringscommissaris Ihsane Haouach bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, waar ze door Schlitz was benoemd. Dat ontslag kwam er nadat MR haar wekenlang onder vuur nam vanwege haar hoofddoek en nadat ze in Le Soir een uitspraak deed waarmee ze de scheiding van kerk en staat in twijfel leek te trekken. Bovendien bleek de Staatsveiligheid haar vermeende banden met de Moslimbroederschap te onderzoeken.

Dat onderzoek, zo blijkt nu, pleit Haouach vrij. Ze is geen lid van de Moslimbroederschap en is nog nooit in beeld gekomen vanwege extremistische standpunten. Mogelijk zouden mensen uit haar entourage wel banden hebben met de moslimbeweging, maar is ze zich daar niet van bewust. Deze conclusie van Staatsveiligheid versterkt de indruk dat Haouach deels het slachtoffer is geworden van een politieke afrekening, waarbij MR via Haouach concurrent Ecolo wou raken.

Ideologische scherpslijperij

Toch rijzen er ook vragen bij de aanpak van Ecolo. Al bij de vorming van de Vivaldi-regering weerklonk de angst dat de Franstalige groenen met hun ideologische scherpslijperij de stabiliteit van de zevenkoppige coalitie in gevaar konden brengen. Herinner u de deelname aan Verhofstadt I, die enkele weken voor de verkiezingen eindigde in het ontslag van toenmalig mobiliteitsminister Isabelle Durant omdat ze weigerde een akkoord over de nachtvluchten uit te voeren.

Critici zien deze angst bevestigd in het beleid van Schlitz, die een symbolisch statement leek te willen maken door een gesluierde vrouw aan te stellen, wat ze zelf ontkent. Zelfs binnen haar eigen partij weerklinkt er kritiek op deze keuze. Dat MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez elke opportuniteit aangrijpt om Ecolo een lesje te leren, is namelijk geen verrassing. Dat de benoeming van een gesluierde vrouw bij een instituut voor de gelijkheid tussen man en vrouw hem die kans zou bieden, evenmin.

Staatssecretaris Sarah Schlitz (Ecolo) en premier Alexander De Croo. Beeld BELGA

“De partij sluit nu de rangen rond Schlitz, maar dat neemt niet weg dat ze intern verdeeld is”, zegt politiek commentator Alain Gerlache. “Schlitz is een woke politica: ze vertegenwoordigt een nieuwe generatie met een hoger bewustzijn rond feminisme, seksisme, racisme en godsdienst. Tegelijk heb je de oudere, klassieke Ecolo-beweging, die andere prioriteiten legt. Zeker in Wallonië hechten ze minder belang aan de hoofddoek, en zijn ze vooral bezorgd om het milieu.”

Zelfs binnen zusterpartij Groen weerklinkt er frustratie over de manier waarop Ecolo dit heeft aangepakt. “Laat ons eerlijk zijn: de uitspraken van Haouach in Le Soir waren erg onhandig. Daar hadden ze bij Ecolo veel sneller op moeten reageren”, zegt een welingelichte bron. Nu kregen MR en de oppositie munitie om de groenen aan te vallen. Ook het feit dat Haouach te weinig beschermd werd, onder andere in de Kamer, wekt wrevel. “Dat gaan we toch eens moeten uitpraten.”

De trage reactie wordt in de entourage van Schlitz verklaard door het feit dat ze niet op de hoogte was van het interview dat Haouach zou geven. Bovendien plande Caroline Deiteren, voorzitter van het Instituut voor Gelijke Kansen van Vrouwen en Mannen, een bemiddelingsgesprek tussen Haouach en de vertegenwoordiger van MR in de raad van bestuur van het Instituut. In het kader daarvan zou ze gevraagd hebben om terughoudend te communiceren.

Hongerstakers

Hoe dan ook is het niet de eerste keer dat Schlitz op een negatieve manier in de schijnwerpers staat. Eerder pakte ze uit met een beleidsnota die in inclusieve spelling was opgesteld, mede gebracht in gebarentaal, maar zonder een woord Nederlands.

Schlitz is overigens niet de enige Ecolo’er die moeite heeft om een stempel op het regeringsbeleid te drukken. Zo moest vicepremier Georges Gilkinet als groene mobiliteitsminister vrijwel meteen de sluiting van de loketten in tientallen stations slikken. Ook Zakia Khattabi kan als klimaatminister voorlopig niet echt het verschil maken. Ondanks haar verzet tegen de salariswagens ging Ecolo akkoord met een vergroening van dat systeem.

Intussen staat de partij onder enorme druk om iets te doen voor de hongerstakers in Brussel. De partij is voor een algemene regularisatie, maar ze heeft in de regeringsonderhandelingen aanvaard om dit te lossen. Dat betekent dat ze zich koest moet houden, hoewel de druk van de achterban enorm is. Zelfs coalitiepartner PS pleitte gisteren nog voor de uitreiking van visa voor kortverblijf.

“De hoofddoekendiscussie was een manier voor Ecolo om hun afwezigheid in het dossier van de sans-papiers te compenseren. Maar als ze overal beginnen te verliezen, dan is dat een groot probleem”, zegt Gerlache. Met andere woorden: Ecolo heeft een trofee nodig. De beslissing over de kernuitstap, dit najaar, is een unieke kans. Maar dan wacht opnieuw de confrontatie met MR, die haar twijfels heeft.