Ontnuchterend, de veertig procent armste gezinnen in ons land is op een grafiek bijna niet te zien

Beste lezer,

De Nationale Bank becijferde dat de Belg vorig jaar gemiddeld 8.112 euro armer is geworden door de stijgende rentes en het slechte beursklimaat. Maar met een gemiddeld financieel vermogen van 97.538 euro behoren we nog altijd tot de rijksten ter wereld. Al is die rijkdom niet zo eerlijk verdeeld als we zouden denken. Uit het ondernemingsverslag van de Nationale Bank blijkt dat tien procent van de rijkste gezinnen in ons land 60 procent van het vermogen bezit. Op een ontnuchterende grafiek – bekijk ze zelf maar eens op pagina 50 van dit verslag – is de veertig procent armste gezinnen zelfs met een vergrootglas bijna niet te ontwaren. Dat wordt ook bevestigd in cijfers van Statistiek Vlaanderen: 900.000 Vlamingen leven in een huishouden dat geen onverwachte uitgave van 1.300 euro aankan en 820.000 Vlamingen kan zich geen week vakantie buitenshuis veroorloven.

Onze begroting blijft intussen een groot zorgenkind. België is afgelopen week nog maar eens op de vingers getikt, deze keer door het IMF. Dat voorspelt dat de Belgische economie tot 2028 bijna helemaal stilvalt, terwijl de meeste andere Europese landen wel vooruitgaan. Een somber vooruitzicht, waardoor onze staatskas nog dieper in de rode gevarenzone afglijdt. Bevoegd staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand (Open Vld) ziet het als een waarschuwing om beter te doen. “2024 mag geen verloren jaar worden. Iedereen zal een inspanning moeten leveren. De cijfers maken duidelijk dat we de budgettaire situatie van ons land verder moeten aanpakken.” Vraag is alleen in hoeverre dat zal lukken, nu de verkiezingen stilaan voor de deur staan.

U zult er ongetwijfeld niks van merken, maar over twee maanden zal zich een aardverschuiving voordoen. Na 75 jaar zal China niet langer het meest bevolkte land ter wereld zijn. India zal de fakkel overnemen met 1,43 miljard inwoners, wat volgens de prognoses nog zal aangroeien tot 1,7 miljard in 2065. En dat zal zijn gevolgen hebben voor de economische machtsverdeling, waarbij India een steeds prominentere plaats aan de tafel zal krijgen. Voorlopig blijft de Chinese president Xi wel veel machtiger. Dat bleek vorige week vrijdag nog maar eens toen zijn Braziliaanse collega Lula op bezoek kwam. Beiden proberen de rol van bemiddelaar te spelen in de Russische oorlog tegen Oekraïne en zo de Verenigde Staten meer naar de achtergrond te duwen.

In Rusland zelf lijken ze intussen maar weinig last te ondervinden van de sancties, maar dat is slechts schijn. Zo zegt econoom Koen Schoors in onze krant: “Nu lijkt de langzame achteruitgang ingezet. Sancties zijn een traag werkend gif dat druppel per druppel de energie uit het gesanctioneerde land zuigt. Achteraf zullen we vaststellen: de invasie van Oekraïne en de daaruit voortvloeiende sancties hebben Rusland decennia terug in de tijd geworpen en dat heeft het regime vooral aan de eigen keuzes te danken.”

Dacht u het openhouden van de kerncentrales alleen in ons land voor discussie zorgde? Think again. In Duitsland zijn zaterdagnacht, ondanks veel verzet, de laatste drie kerncentrales stilgelegd. Het zorgt ervoor dat er op korte termijn veel meer fossiele brandstoffen nodig zijn, wat voor meer vervuiling zal zorgen. Duitsland haalt nog altijd ongeveer de helft van zijn elektriciteit uit fossiele brandstoffen. Vorig jaar liep het aandeel van kolen door de wegvallende gastoevoer op tot een derde. Maar in 2030 wil Duitsland zeker 80 procent van zijn elektriciteit duurzaam opwekken. Daarvoor wil het onder meer drie tot vier grote windturbines per dag plaatsen. Ambitieus, maar weinigen die zouden wedden dat het Duitsland niet zal lukken. Remember het Wirtschaftwunder.

Tot volgende week,

Dimitri Thijskens

Economiejournalist