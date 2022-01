Ontknoping in baanbrekend proces tegen hooggeplaatste Syrische folteraar: ‘Veroordeling zal in de hele wereld weerklinken’

We bellen u terwijl u in de trein zit naar Koblenz. Wat verwacht u van het verdict?

“Ik verwacht niets minder dan levenslang. De aanklachten zijn zeer ernstig. De voormalige kolonel in het Assad-regime stond in 2011 en 2012, bij de Syrische revolutie, aan het hoofd van de recherche bij afdeling 251 van de inlichtingendienst. Daar hoorde ook een gevangenis bij, waar mensen werden gefolterd. Ze gebruikten verkrachting, aanranding en dwongen gevangenen tot naaktheid.

“Dat deden ze om bekentenissen af te dwingen of informatie los te weken. Hij draagt de verantwoordelijkheid daarvoor. Tientallen personen lieten het leven in dat cellencomplex in de periode dat hij de leiding had.”

U kende hem.

“Ik was advocaat, sprak over de martelingen en had een centrum voor mensenrechtentrainingen opgericht. Daar konden ze niet tegen. In 2006 liet hij mij oppakken. Ik heb hem in de gevangenis zelf gezien. Vijf jaar later kwam ik vrij.”

En dan, enkele jaren later, vluchtte u naar Duitsland en ontmoette hem opnieuw?

“Ik ontmoette hem in Berlijn. Hij vroeg asiel aan in Duitsland en verbleef in hetzelfde asielcentrum. Ik kwam hem tegen in een supermarkt vlak bij dat centrum. Ik negeerde hem, en hij mij. Hij herkende me zeker.

“Ik wist nog niet wat ik kon doen tegen zo iemand, want ik kende het Duitse systeem nog niet. Maar gaandeweg vond ik dat hij zijn straf niet mocht ontlopen. Het Duitse gerecht is een onderzoek begonnen, verzamelde bewijsmateriaal en arresteerde hem in 2019, samen met Eyad A., iemand die lager in rang stond en eerder dit jaar is veroordeeld als medeplichtige van martelingen.

“Dat was een historische uitspraak, de eerste wereldwijd wegens misdaden voor het Assad-regime. Maar de zaak van Anwar Raslan is belangrijker, omdat het om iemand in een gezagfunctie gaat.”

U getuigde in de rechtbank tegen deze Anwar Aslan. Toonde hij spijt?

“Nee, geen echte spijt. Aanvankelijk ontkende hij de systematische martelpraktijken in Syrië. In een later statement gaf hij toe dat er wel folteringen waren, maar dat hij er niets mee te maken had. Hij beweerde nooit gevangenen te hebben geslagen of mishandeld. Hij zei wel sorry omdat hij de Syriërs niet kon helpen, maar een echte spijtbetuiging is dat niet.

“Naast alle getuigenissen op het proces zijn er ook documenten getoond waaruit blijkt dat hij perfect wist wat er onder zijn gezag gebeurde.”

Vorig jaar brachten we aan het licht dat er ook een Syrische oorlogsmisdadiger, Hossin A., zich zou verbergen in Brussel. Het parket zou een tiental dergelijke dossiers hebben. Het Duitse gerecht toont dat een veroordeling mogelijk is?

“De Belgische openbare aanklager heeft me over de zaak Hossin A. gecontacteerd en ik denk dat het in de juiste richting gaat. Het is belangrijk dat deze criminelen zich niet kunnen verbergen. Wie verschrikkelijke misdaden heeft gepleegd, waar dan ook, mag niet straffeloos en in alle comfort zijn leventje verderzetten.

“Deze veroordeling zal in de hele wereld weerklinken om vluchtelingen te tonen dat ze zich daar niet bij moeten neerleggen. De boodschap zal ook aankomen in al die landen in het Midden-Oosten waar gezagsdragers de mensenrechten schenden.”