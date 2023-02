Ontdek in detail waar uw belastinggeld in 2022 naartoe is gegaan

Het Vlaamse subsidieregister mag zijn eerste kaarsje uitblazen. U krijgt zo een unieke kijk op waar uw belastinggeld in 2022 precies aan besteed werd. 17,8 miljard euro, 29.591 verschillende ontvangers met 1,1 miljard euro voor de stad Antwerpen: het is slechts een greep uit de schat aan informatie. Wij trokken voor u tien conclusies.

17,8 miljard euro aan Vlaamse subsidies

In 2022 kende de Vlaamse overheid in totaal voor 17,8 miljard euro aan subsidies toe, waarvan er 15,3 miljard werd uitbetaald. Voor het eerst wilde het kabinet van Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) zo voor transparantie zorgen: “In de eerste plaats kunnen we zo aan de Vlamingen aantonen waar hun geld naartoe gaat. Maar de grote meerwaarde van het subsidieregister is dat we het ook kunnen koppelen aan onze verstrengde controle op subsidies, zodat we eventuele malversaties kunnen vermijden. We zien strenger toe op alle elementen in het proces: van de aanvraag tot de subsidie over de uitbetaling tot de controle achteraf.” Het subsidieregister is voor iedereen te raadplegen. Ook u kunt een kijkje nemen en ontdekken welke ondernemingen, openbare besturen en feitelijke verenigingen vorig jaar hebben kunnen rekenen op Vlaamse steun. Ondernemingen kunnen de publicatie van hun subsidie in het register niet tegenhouden omdat transparantie het sleutelwoord is. De subsidie voor uw zonnepanelen is dan weer niet te raadplegen, bij natuurlijke personen weegt privacy zwaarder door dan transparantie.

31 procent van de Vlaamse begroting is terug te vinden in het subsidieregister

Deze 17,8 miljard euro is zeker niet alles wat de Vlaamse overheid in 2022 heeft uitgegeven. In totaal bedroegen de Vlaamse uitgaven 56,9 miljard euro. Met andere woorden: slechts 31 procent van alle uitgaven is terug te vinden in het subsidieregister. De overige 69 procent bestaat onder meer uit subsidies voor particulieren, loonkosten voor ambtenaren en leerkrachten en openbare werken. Het register geeft met andere woorden wel een goeie inkijk in de Vlaamse financiële huishouding, maar het is zeker geen totaalbeeld. Diependaele: “Natuurlijk zal er nog meer nodig zijn. Het subsidieregister is een van onze instrumenten, maar het zal het kerntakendebat over waar de overheid nu allemaal geld aan moet geven, niet uit zichzelf voeren. Dat moeten we zelf doen. Voor elke uitgave moeten we het debat voeren: wat hoort een overheid te doen en wat niet?”

286,6 miljoen euro voor culturele organisaties en projecten

De cultuursector krijgt nogal eens het verwijt een subsidieslurper te zijn, maar dat blijkt niet uit de cijfers. In totaal ging er vorig jaar 612,9 miljoen euro Vlaams geld naar cultuur, sport, jeugd en media, waarvan 286,6 miljoen euro naar 846 verschillende culturele organisaties en projecten. De cultuursector krijgt zo slechts 1,6 procent van alle subsidies die in 2022 door de Vlaamse overheid zijn toegekend. Welzijn, volksgezondheid en gezin was het beleidsdomein waar met 7,3 miljard euro het meeste geld naartoe vloeide. Niet onlogisch, hieronder vallen onder andere de subsidies voor woon-zorgcentra (1,7 miljard euro), het persoonsvolgend budget voor personen met een handicap (1,3 miljard) en kinderopvang (0,8 miljard). Voor economie, wetenschap en innovatie werd er 891,7 miljoen euro uitgetrokken.

1,1 miljard euro voor de stad Antwerpen

Dat de Vlaamse overheid vele kamers telt, blijkt uit de liefst 52 verschillende agentschappen die verantwoordelijk zijn voor het uitbetalen van de subsidies. Het Agentschap Binnenlands Bestuur steekt met 4,2 miljard euro met kop en schouders boven de rest uit. Dat heeft alles te maken met het Gemeentefonds, een financieringsfonds om de inkomensongelijkheid tussen de verschillende gemeenten in zekere mate te herstellen en een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burgers te bieden. In totaal was alleen dit fonds goed voor 3,3 miljard euro, met als slokop de stad Antwerpen (872,5 miljoen euro). Dit is trouwens niet de enige subsidie waarop de grootste stad van Vlaanderen kan rekenen, in totaal zijn er 74 verschillende subsidies voor Antwerpen, goed voor een totaal van 1,1 miljard euro.

41 miljoen euro voor buitenlandse projecten en bedrijven

Je zou het niet meteen verwachten, maar in het Vlaamse subsidieregister zijn er ook 207 subsidies terug te vinden die toegekend zijn aan ondernemingen in het buitenland. Meer dan de helft daarvan bevinden zich in onze buurlanden Nederland (69), Duitsland (30) en Frankrijk (18). Maar er zitten ook wat exotischer ondernemingen tussen, zoals het Vlaamse juwelenbedrijf Tennium DMCC dat actief is in Dubai (250.000 euro), het Zuid-Afrikaanse platform Baz-Art voor straatartiesten met aan het hoofd onze landgenoot Alexandre Tilmans (99.929 euro) en Total Land Care in Malawi met als doel om het levensonderhoud van plattelandshuishoudens om te turnen, zodat ze zelfredzaam kunnen worden (1,8 miljoen euro). In totaal is de steun aan deze buitenlandse projecten en ondernemingen goed voor 40,9 miljoen euro. Ook vinden we in de lijst tal van subsidies voor ondernemingen die hun zetel hebben in Brussel of Wallonië. Omdat bijvoorbeeld Sodexo – met 1,4 miljard euro de grootste individuele subsidieontvanger door zijn maaltijd- en dienstencheques – zijn hoofdzetel heeft in Brussel, is onze hoofdstad oververtegenwoordigd in het lijstje van de gemeenten.

29.591 verschillende ondernemingen of openbare besturen zijn gesubsidieerd

De top honderd van alle ontvangers krijgt voor 8,2 miljard euro aan subsidies toegekend, bijna de helft van het totaal. En die top honderd wordt op zijn beurt voor meer dan de helft bevolkt door steden en gemeenten, zorgorganisaties en dienstenchequebedrijven. De andere helft van de subsidies gaat naar de 29.491 andere bedrijven en lokale besturen. Straffer nog, bijna 13.000 subsidieaanvragen (of 45 procent) gaat over bedragen onder de 5.000 euro met als belangrijkste kostenposten ondersteuningspremies voor werkgevers, het Vlaams opleidingsverlof en de hinderpremie bij openbare werken. Deze zijn eerder gericht naar kmo’s en gaan dus over een beperkt bedrag dat verdeeld wordt over veel verschillende ondernemingen. Er zit dus heel veel variatie in de grootte van de subsidies, gaande van 1.069.128.323 euro voor Stad Antwerpen tot 2 euro voor het gemeentelijke culturele infrastructuur centrum in Tessenderlo.

14,1 miljoen euro voor bedrijven in de Bel 20

De Bel 20, de meest waardevolle Belgische bedrijven op de beurs, boeken stuk voor stuk een jaaromzet die in de miljarden euro’s gaat. Zij hebben dus niet echt subsidies nodig. Maar toch duiken ze ook op in het subsidieregister. Tien van de twintig bedrijven kreeg steun van de Vlaamse overheid, al bleef dat in totaal beperkt tot 14,1 miljoen euro. Colruyt was koploper met 6,7 miljoen euro, op korte afstand gevolgd door AB InBev (4 miljoen euro). Bij Colruyt ging het om een innovatief infrastructuurproject van Europees belang, bij AB InBev om klimaat- en innovatiepremies.

ArcelorMittal en Engie krijgen 95 miljoen euro

In de top 100 van de subsidieontvangers treffen we slechts twee echt commerciële bedrijven aan, die met andere woorden niet behoren tot bijvoorbeeld de zorgsector, de onderzoekssector of de nutsbedrijven. ArcelorMittal, het staalbedrijf van de Indiase miljardair Lakshi Mittal, vinden we terug op de dertigste plaats met een toegekende innovatiesubsidie van 64,8 miljoen euro. Dat had alles te maken met de groenere ovens die in Gent werden ontwikkeld. Samen investeren het bedrijf, de Vlaamse en federale overheid 1,1 miljard euro in een DRI-oven (direct-gereduceerd ijzer) en twee elektrische ovens. Zo’n DRI-oven gebruikt gas in plaats van steenkool en zou later op waterstof moeten draaien. Electrabel, zoals bekend in handen van het Franse staatsbedrijf Engie, neemt met 31,6 miljoen euro de 68ste plaats in.

Limburg haalt het minste geld binnen en telt de minste aanvragen

In het subsidieregister valt ook af te lezen welke provincies de meeste subsidieaanvragen en subsidiebedragen binnengehaald hebben. Laten we het Brussels Hoofdstedelijk Gewest buiten beschouwing – zoals gezegd bevinden zich hier heel veel hoofdzetels van mutualiteiten en dienstenchequebedrijven, waardoor er een vertekening is –, dan staan Antwerpen (3,9 miljard euro) en Oost-Vlaanderen (3,5 miljard euro) op eenzame hoogte. Limburg (1,8 miljard euro) is dan weer het kneusje, al heeft het ook de minste inwoners. Bij de gemeenten zien we logischerwijs hetzelfde beeld: hoe groter de gemeente, hoe hoger het subsidiebedrag. Het is dan ook geen wonder dat Antwerpen ver boven de rest uitsteekt.

Imec is met 170,9 miljoen euro de lieveling van de Vlaamse overheid

Een van de grootste ontvangers van Vlaamse subsidies is Imec, het Leuvense onderzoekscentrum voor micro- en later nano-elektronica, met in totaal 170,9 miljoen euro aan subsidies uit dertien verschillende potjes. Het staat daarmee op de negende plaats van alle subsidieontvangers. Het grootste potje (135,8 miljoen euro) waaruit het geld ontvangt, is zelfs speciaal in het leven geroepen om Imec te subsidiëren. Verder krijgt het onder andere nog wat geld dat bedoeld is voor de versnelling van onderzoek en ontwikkeling, voor artificiële intelligentie en voor projecten van gelijke kansen. Imec, voluit het Interuniversitair Micro-Electronica Centrum, draagt op zijn website zelf argumenten aan waarom deze subsidies te verdedigen zijn. Dankzij een samenwerking met de industrie brengt het jaarlijks meer dan 350 miljoen euro buitenlands kapitaal naar Vlaanderen en het ondersteunt bedrijven bij de ontwikkeling van innovatieve digitale toepassingen. Uit een onafhankelijke impactstudie van Idea Consult blijkt dat Imec in tien jaar tijd een toegevoegde waarde van 4,91 miljard euro creëerde in Vlaanderen en een fiscale opbrengst van 2,59 miljard euro realiseerde voor de Vlaamse en federale overheid.

Ter info: u kunt het subsidieregister, met alle subsidies van 2022, zelf raadplegen op www.subsidieregister.be, een gebruiksvriendelijke site die ontwikkeld is door de Vlaamse overheid. Er worden ook enkele overzichtsgrafieken aangeboden en uitleg over hoe u de toepassing kunt gebruiken.