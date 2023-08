Ontbossing in Amazone neemt sterk af onder Lula: ‘Maar er zijn meer structurele maatregelen nodig’

In het Braziliaanse Amazonewoud is in juli 66 procent minder gebied ontbost dan in dezelfde maand vorig jaar. Het is een welkom succes voor de linkse president Lula, kort voor een top over de bescherming van het regenwoud.

Het vertraagde tempo van ontbossing blijkt uit satellietgegevens van de Braziliaanse ruimtevaartorganisatie INPE. Die toonden eerder al aan dat in juni 41 procent minder gebied was ontbost dan een jaar eerder. Tot nu toe is er in 2023 een gebied ontbost zo groot als de provincie West-Vlaanderen, maar dat is wel 42,5 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. De cijfers zijn een teken dat het beleid en de uitspraken van president Luiz Inácio Lula da Silva, die op 1 januari aantrad met de belofte om het Amazonewoud te beschermen, nu al hun vruchten afwerpen.

De sterke dalingen in juni en juli zijn veelzeggend, omdat het tempo van ontbossing in die droge maanden doorgaans het hoogst ligt. “We zien de groeicurve van ontbossing ombuigen”, stelt João Paulo Capobianco, secretaris van het Braziliaanse ministerie van Milieu. Dat is hard nodig, aangezien wetenschappers vorig jaar nog waarschuwden dat het regenwoud een kantelpunt nadert, waarna het zal veranderen in een savanne.

Afgelopen juni beloofde Lula om tegen 2030 een einde te maken aan de ontbossing in het Braziliaanse Amazonewoud, een schier onmogelijke klus in een gebied vijf keer zo groot als Frankrijk. Wat Lula’s taak niet makkelijker maakt, is dat aanhangers van zijn extreemrechtse voorganger Jair Bolsonaro nog steeds een flinke vinger in de pap hebben in het parlement. Onder Bolsonaro bereikte de ontbossing in het Amazonegebied juist recordhoogten, en zijn politieke bondgenoten zetten zijn beleid vanuit het parlement voort.

Boetes en embargo’s

De daling van het tempo van de ontbossing konden zij klaarblijkelijk niet voorkomen. Dat is vermoedelijk vooral te danken aan de extra middelen die Lula’s regering heeft vrijgemaakt om bestaande milieuwetten te handhaven. Milieuagentschap Ibama heeft daarnaast ingezet op het gebruik van satellietbeelden om ontbossing in kaart te brengen, waarna er een embargo aan de eigenaar wordt opgelegd dat het ontboste gebied de kans moet geven om te herstellen.

Dankzij die nieuwe middelen steeg de totale waarde van de boetes die Ibama in de eerste helft van 2023 heeft uitgedeeld met 167 procent ten opzichte van de periode-Bolsonaro. Bovendien is het aantal opgelegde embargo’s met 111 procent gestegen.

Mogelijk speelt ook de retoriek van Lula en zijn ministers een rol. De verwachting dat een ontbost gebied uiteindelijk legaal boerenland kan worden, is een sterke drijfveer voor ontbossing. Onder Lula is dat onwaarschijnlijk. Hij heeft juist meer land afgeschermd voor inheemse bevolkingsgroepen en natuurbescherming.

Meer maatregelen nodig

Mariana Napolitano van het Braziliaanse Wereld Natuur Fonds is onder de indruk van de resultaten. “Het is een zeer significante daling voor een drogere maand”, zegt ze tegen persbureau Reuters. “Het toont aan dat de noodmaatregelen hebben gewerkt. Maar de ontbossing blijft op een hoog niveau en om dit tegen 2030 tot nul terug te brengen zullen er meer structurele maatregelen nodig zijn.”

Die structurele maatregelen hoopt Lula af te stemmen met de leiders van de overige landen in het Amazonegebied: Colombia, Bolivia, Peru, Ecuador, Venezuela, Guyana en Suriname. Zij komen daarom volgende week bij elkaar in Belém, aan de monding van de Amazone. Met de nieuwe ontbossingscijfers in de hand kan Lula zijn gasten daar aantonen dat Brazilië weer een betrouwbare partner is in het behoud van het regenwoud.

De regeringsleiders zullen in Belém onder meer spreken over de aanpak van wat de Verenigde Naties vorige maand in een rapport omschreven als ‘narco-ontbossing’. Drugsbendes uit de Andes wassen de winsten van hun cocaïnehandel steeds vaker wit door middel van illegale grondspeculatie, houtkap en mijnbouw. Ook smokkelroutes door de Amazone worden in toenemende mate niet alleen voor drugs maar ook voor illegaal gekapt hout en illegaal gemijnd goud gebruikt.