Ons land evacueerde 175 mensen vandaag uit Kaboel, onder wie 136 Belgen

✦ Inter­view Jasmine Vermassen 'In wedstrijden zie ik mensen doorgaan die minder goed zingen dan ik. Soms vraag ik me af of mijn naam er iets mee te maken heeft'