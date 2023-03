Onrust in Frankrijk na geforceerde pensioenhervorming: ‘De Fransen voelen zich gebrutaliseerd’

Frankrijk staat op zijn kop nadat regering-Macron controversiële pensioenhervormingen afdwong zonder stemming in het parlement. Kan president Macron het land nog in rustig vaarwater krijgen?

Wat gebeurde er deze week in Frankrijk?

Sinds januari demonstreren de Fransen tegen de pensioenplannen, waarbij onder andere de minimale pensioenleeftijd verhoogd wordt van 62 naar 64 jaar. Deze week bereikte het protest een hoogtepunt nadat premier Élisabeth Borne de hervormingen doorgedrukt had zonder stemming in de Assemblée Nationale. Dat kan in Frankrijk door het omstreden artikel 49.3 uit de grondwet. De nieuwe wet niet in het parlement brengen was een noodgreep: het voorstel dreigde weggestemd te worden. Het wordt als autoritaire zet gezien, zegt Frederik Dhondt, Frankrijk-kenner en rechtshistoricus aan de Vrije Universiteit Brussel. “De Fransen voelen zich gebrutaliseerd.”

Na het nieuws braken protesten uit in Franse steden, ordetroepen grepen hard in. Verschillende oppositiepartijen dienden een motie van afkeuring in, waaronder de extreemrechtse politicus Marine Le Pen en de linkse oppositie. Vanaf vrijdagmiddag is er 48 uur pauze vooraleer de Assemblée over de neergelegde moties kan stemmen. De kans dat een van deze moties een meerderheid behaalt is klein - links en rechts steunen elkaar doorgaans niet. En dan blijft de regering zitten.

Wat betekent dit voor de positie van Macron?

Juridisch gezien hoeft Macron zich geen zorgen te maken. De president kan aanblijven tot 2027, hij dient nu zijn tweede en laatste termijn. De pensioenhervorming is een van de belangrijkste ambities van Macron. Als hij het wil doen, moet hij het nu doen. Maar het maakt hem niet populairder. Hij werd al als elitair gezien - iemand die zich moeilijk verbindt met het werkende volk. De kans dat iemand met een soortgelijk profiel de volgende presidentsverkiezingen wint is nu vrij klein, voorspelt Dhondt.

Om de gemoederen te bedaren kan Macron wel premier Élisabeth Borne opofferen, suggereren Franse media. Maar of dat helpt is nog maar de vraag. Volgens het Franse systeem staat Borne meer in de vuurlinie, maar zij wordt niet als onafhankelijk gezien. Niet alleen is ze aangesteld door Macron, ze wordt ook als zijn verlengstuk beschouwd. Daarmee komt de kritiek toch uiteindelijk bij Macron zelf terecht.

Macron dreigde deze week met nieuwe verkiezingen als de wet weggestemd zou worden. Maar als de Fransen naar de stembus gaan, is er kans dat zijn partij Renaissance groot verlies lijdt. Verkiezingen zullen ongetwijfeld gunstig zijn voor extreemrechts, voorspelt Laurent Chambon, Frans socioloog en politicoloog, die in Nederland woont. “Traditioneel is Frankrijk meer conservatief, het is bijna een ongeluk als links aan de macht komt.”

In de buurt van het parlement in Parijs was de oproerpolite massaal aanwezig. Beeld ANP / EPA

Wat doen de vakbonden, en blijven de protesten voortduren?

De nationale actiedagen in Frankrijk de afgelopen weken, waaronder stakingen in het openbaar vervoer en de vuilnisophaaldienst, trokken miljoenen deelnemers. Na het nieuws donderdag kondigden de vakbonden nieuwe acties aan, demonstranten zijn alleen maar bozer. Waar Macron hoopte dat het protest snel zouden stilvallen omdat mensen aan koopkracht zouden verliezen, worden er crowdfundingsacties voor de stakers opgezet.

Moe van de protesten zijn Fransen niet zo snel, lacht Chambon. Het volk is bereid dit door te zetten, voorspelt hij. Zo zijn er veel jongeren op straat. “De economische positie van Franse studenten is catastrofaal. Zij zijn gemotiveerd om de situatie te verbeteren. De politisering van de jeugd in Frankrijk is sowieso groot. Politiek is overal, dat is onderdeel van Franse opvoeding.”

Tot ieders verbazing zijn de Franse vakbonden nog altijd buitengewoon verenigd. Franse media refereren aan de situatie in 2006, toen er protesten uitbraken over het nieuwe arbeidscontract voor jongeren. De wet werd bekrachtigd door toenmalig president Jacques Chirac, maar de demonstraties hielden aan. De vakbonden slaagden er vervolgens in Chirac te overhalen de wet niet toe te passen. “Ze hopen dat Macron ook te vermurwen is als de protesten aanhouden”, zegt Dhondt. Hoewel die kans klein is, zal Macron voor de rest van zijn presidentschap toch moeten proberen het gesprek met de vakbonden op gang te krijgen.

Wat zijn de gevolgen van de onrust in Frankrijk voor België en de Europese Unie?

De protesten hebben een heel specifiek Frans kader. Het is in België lang geleden dat het land zo gemobiliseerd werd voor een sociale kwestie of politieke zaak. Hier brak protest uit over de pensioenhervorming van regering-Michel, maar de wet werd wel aangenomen. “We kennen hier meer een cultuur van overleg dan in Frankrijk. Toch kan het wel zo zijn dat in België, vooral in Wallonië, nu wel gezien wordt dat sociaal protest iets kan uithalen”, zegt Frederik Dhondt.

Europa zal Macron niet snel laten vallen, ook niet als de protesten aanhouden in Frankrijk. Hij versloeg Marine Le Pen immers bij de presidentsverkiezingen in 2022, waardoor de EU op dit moment niet met extreemrechts aan de macht zit in zowel Italië als Frankrijk. Laurent Chambon: “Landen beseffen niet hoe belangrijk de Franse politiek is voor de hele Unie, het is een politiek zwaargewicht. Europa krijgt een andere vorm als extreemrechts in Frankrijk wint, zij zijn radicaal tegen de EU. Belgen gaan dat ook voelen. ”

Emmanuel Macron doet er beter aan om de natie te kalmeren, zegt Dhondt. “Het is de taak van de president om dit soort onrusten klein te houden.”