Onrust in Antwerpse politiek: Schiltz (Open Vld) en De Wever (N-VA) gaan aan tafel

Begin volgend jaar krijgt Open Vld twee in plaats van één schepen in het Antwerpse stadsbestuur. Of dat is toch wat coalitiegenoten N-VA, Vooruit en Open Vld bij de start van de regeerperiode hebben afgesproken.

Volgens de Antwerpse politieke tamtam is de kans groot dat die afspraak niet wordt nagekomen.

Het zit zo: Open Vld wil Schiltz aanduiden als nieuwe schepen, maar de liberale fractieleider in het Vlaams Parlement zou een te groen imago hebben voor N-VA. Hij zou onder meer een rol hebben gespeeld in het besluit van Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld) om de Turnhoutsebaan om te vormen tot een fietsstraat. Een keuze waar N-VA niet voor te vinden is.

Bovendien zou Vooruit, de partij die vanaf 2022 een van zijn drie schepenposten moet afstaan aan Open Vld, liever alles bij het oude laten. Met drie schepenen in het stadsbestuur wegen de socialisten zwaarder door. Een extra schepenpost geeft ook extra zichtbaarheid.

Ondertekenen

De geruchtenmolen begon de laatste tijd zo snel te draaien - er werd volop gespeculeerd over een liberale exit uit de Antwerpse meerderheid - dat Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert het vorig zondag nodig achtte om De Wever voor het blok te zetten: binnen de week moest de burgemeester de voordracht van Schiltz ondertekenen.

“We gaan geen deal van bij het begin van de legislatuur heronderhandelen”, aldus Lachaert in een reactie aan Het Laatste Nieuws. “De burgemeester van Antwerpen beweert bij hoog en bij laag dat hij een man van zijn woord is. Dat hij het maar eens bewijst.”

Waarop De Wever donderdag aan Radio 2 duidelijk maakte dat hij niet gediend was met Lachaerts ultimatum. “Dan doe ik deze week niks meer. Dan wacht ik gewoon af en zullen we wel zien. Als ze er dan uit stappen, is het ook geregeld. Dat theater werkt wat op mijn zenuwen.”

Binnen Open Vld valt nu te horen dat De Wever contact heeft opgenomen met Schiltz, voor een gesprek volgende week. De liberalen hopen dat er op korte termijn duidelijkheid komt. “Het is afwachten. We zullen zien wat De Wever te zeggen heeft”, luidt het intern.

De Wever liet aan Radio 2 al weten dat hij een gesprek wilde met Schiltz: “In mijn ervaring doe je dat beter dan allerlei verklaringen afleggen in de krant.”

Binnen Vooruit wordt benadrukt dat de partij niet aanstuurt op een crisis. “Wij doen hier echt niet aan mee”, klinkt het. De socialisten waarschuwen dat niemand veel te winnen heeft bij een clash tussen N-VA en Open Vld in Antwerpen. Er wordt verwezen naar het Oosterweel-dossier, waar de stad Antwerpen nauw moet samenwerken met minister van Mobiliteit Peeters.

Schiltz lijkt zelf alvast niet te twijfelen aan de goede afloop. “Veel goesting om er vanaf januari in te vliegen”, schreef hij woensdag op Twitter.