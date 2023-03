Onrust bij de banken lijkt weg te ebben, al blijft het balanceren op een slappe koord

Beste lezer,

U kunt het het al raden waarmee we ook deze keer de spits afbijten. Inderdaad, de onrust in de bankensector. Al kwamen er deze week vooral geruststellende signalen van de markten. Terwijl Deutsche Bank vorige week vrijdag nog diep in het rood ging, zagen we deze week dat het aandeel zich zo goed als helemaal herstelde. Dat herstel kwam er in de eerste plaats na geruststellende woorden van bondskanselier Olaf Scholz, al had dat ook een averechts effect kunnen hebben. Het sleutelwoord is vertrouwen, zoals econoom Paul De Grauwe terecht aanhaalt.

In de Verenigde Staten blijven ze intussen de schade opmeten na de val van Silicon Valley Bank. In de eerste plaats werd beslist dat met First Citizens een andere bank SVB zou overnemen. De val van SVB lijkt wel symptomatisch voor Silicon Valley, waar het ontslagen regent in de tech-sector. Het gaat intussen al om tienduizenden mensen, van wie velen beslist hebben om dan ook maar meteen weg te trekken. “De gloriedagen zijn voorbij”, klinkt het deemoedig.

Terwijl het IMF stevige waarschuwingen de wereld in stuurt over de financiële stabiliteit, gaat de Amerikaanse Fed gewoon door met zijn renteverhogingen om zo de inflatie onder controle te krijgen. Het blijft balanceren op een slappe koord en hopen dat er niet meer banken in de problemen komen door zo’n strak rentebeleid. Want “iedere gezonde bank kan door een vals gerucht omvallen, als maar genoeg mensen in paniek raken en hun geld terugtrekken”, zegt de Nederlandse econoom Bas Jacobs in een uitgebreid interview met onze krant.

Ook bij Twitter blijft het intussen kommer en kwel. Elon Musk schat de waarde van het bedrijf momenteel op 18,5 miljard euro, tegenover 40,5 miljard vijf maanden geleden toen hij het bedrijf overnam. De excentrieke zakenman doet er dan ook alles aan om meer mensen naar het betalende Twitter Blue (11 euro per maand) te leiden door steeds meer functies achter een paywall te steken. Vanaf 15 april zullen tweets van gratis gebruikers niet meer verschijnen in de ‘Voor jou’-tab, tenzij bij mensen die hen volgen. En wie niet betaalt, mag ook niet meer meestemmen in Twitter-polls.

België heeft rijke burgers, maar een arme staat. Terwijl we met ons bruto binnenlands product per inwoner op de zesde plaats staan in Europa, bengelen we wat onze staatsschuld betreft helemaal onderaan. En toch slaagt de regering er momenteel niet in om knopen door te hakken bij de begrotingscontrole. De urgentie is nochtans groot. Intussen wordt er met Engie onderhandeld over een maximumfactuur voor de berging van radioactief afval, wat ons ook weer een aardige duit kan kosten.

Bent u persoonlijk iemand die nogal graag veel geld uitgeeft en wilt u daar iets aan veranderen? Dan geven we u graag een aantal tips om nutteloze uitgaven te voorkomen. Misschien ook wel een aanrader voor de federale regering.

