‘Onnoemelijk wreed’: Brussels Airlines-reclame met kind onder water zorgt voor controverse in Wallonië

“Volhouden, kom op. Wat dacht je ervan om daarna te boeken?”, luidt de slogan. Bij de jury voor ethische reclamepraktijken, de federale voogdijminister en de luchtvaartmaatschappij zijn al zeker twee klachten binnengelopen.

Meer dan 30 mensen lieten het leven bij de dodelijke overstromingen in juli. Nog steeds leven veel slachtoffers in gehavende woningen.

“De reclamecampagne is in meer dan één opzicht schokkend en onnoemelijk wreed te noemen”, stellen Christine Mahy van het Waals netwerk tegen armoede en Pierre Ozer, onderzoeker klimatologie en beheer van natuurrisico’s aan de Universiteit Luik, in een gezamenlijk persbericht. “Ze toont een stuitend gebrek aan respect voor de bevolking, die uitgeput is na zo veel maanden van onzekerheid.”

“De advertentie doet uitschijnen dat een reisje hen net zou kunnen ‘redden’. Terwijl net deze mensen niet op vakantie zullen kunnen gaan, zij moeten alle financiële middelen inzetten om te overleven.”

De initiatiefnemers achter het persbericht vinden het ook niet zo handig dat de reclame ertoe aanzet om een vervuilend vervoermiddel te gebruiken. “Er bestaat immers een verband tussen de opwarming van de aarde en de overstromingen. Het moet gedaan zijn met burgers meer te doen consumeren via publiciteit die inspeelt op niet-essentiële behoeften, zeker als ze ook nog eens extreem veel broeikasgassen uitstoten.”

Bemoedigende boodschap

Brussels Airlines wijst erop dat iedereen binnen het bedrijf erg begaan is met de precaire situatie waarin de slachtoffers van de overstromingen zich bevinden. “De twee voorbije jaren waren een lange en moeilijke periode voor bijna alle Belgen, met weinig positieve momenten. Met deze campagne wilden we vooral een positieve en bemoedigende boodschap brengen voor alle Belgen. De foto toont een jongetje in een zwembad, een typische vakantie-activiteit. De begeleidende tekst verwijst naar het doorzettingsvermogen en de veerkracht die ons land heeft getoond”, aldus het bedrijf.