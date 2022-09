Onleesbare lettertypes of blijven steken in de tijd: wedstrijd bekroont lelijkste website van het land

Eerder zette Hannes Coudenys als bezieler van Ugly Belgian Houses de lelijkste architectuur van ons land al in de kijker. Nu maakt hij deel uit van de vijfkoppige jury die uit alle inzendingen de lelijkste website zal bekronen met een complete make-over. Hij bespreekt hieronder enkele opvallende genomineerde sites.

“Toch wil ik er geen missie van maken om achter alles te gaan wat lelijk is”, zegt Coudenys. “Het is allemaal ook heel subjectief. Ik ben zelfs verliefd geworden op die lelijke huizen door met de bewoners te gaan praten, dat bleken ontzettend fijne mensen.”

Het zijn die discussies, zowel met de andere juryleden als met de eigenaars van die websites, waar Coudenys benieuwd naar is. Want welke factoren maken nu dat een website lelijk is? “Voor mij is dat als er veel sponsors op staan. Daarnaast ben ik heel gevoelig voor lettertypes. Comic Sans is zo’n bekend voorbeeld, maar er bestaan nog veel lelijkere lettertypes, en die belemmeren de leesbaarheid vooral.”

Een afknapper voor Coudenys: veel sponsors en een slechte leesbaarheid. Beeld DM

Zo vormen tot in de oneindigheid bewegende gif-bestandjes voor Coudenys geen probleem, wat nochtans bij veel mensen wel ergernis opwekt. “Vooral de manier waarop dat gebruikt wordt is heel belangrijk, ook voor je imago. Als dat een website lelijk maakt, haak je ook gewoon sneller af. En daar heeft de eigenaar dan weer niets aan.”

Naast het imago kijkt hij ook naar de praktische kant. Veel van ingezonden websites zullen op smartphone heel slecht leesbaar zijn. “Dat zijn websites die in de tijd zijn blijven steken, je ziet daar geen evolutie in. In zo’n website is ooit veel geld gestoken, het is ingewikkeld om dat te blijven onderhouden. Je merkt dat een kleine zelfstandige of een hobbyclub dat ooit wel gedaan heeft, maar er daarna niet meer in investeert.”

“Veel websites zijn in de tijd blijven steken. Je merkt dat een kleine zelfstandige of een hobbyclub er ooit wel geld in gestoken heeft, maar er daarna niet meer in investeert.” Beeld DM

Beeld DM

Naast de vele websites van kleine zelfstandigen en hobbyclubs, zitten tussen de inzendingen ook opvallende websites, waarvan we zouden veronderstellen dat ze professioneler aangepakt worden. Denk maar aan de website van de gemeente Watou, de Waalse overheid en zelfs het Belgisch Staatsblad.

“De website van het Staatsblad vind ik persoonlijk heel ambetant”, reageert Coudenys. “Het is ook absoluut niet gebruiksvriendelijk. Maar dat is een goed voorbeeld van die subjectiviteit. Bij sommige 16-jarigen valt die marmerkleurige achtergrond bijvoorbeeld wel weer in de smaak.”

De website van het Staatsblad: geen toonbeeld van gebruiksvriendelijkheid, al zouden er jongeren zijn die de marmerkleurige achtergrond weer weten te appreciëren. Beeld DM

Beeld DM

De teller gaat nu al boven de vierhonderd inzendingen, Coudenys hoopt tegen het einde toch meer dan duizend bad practices te verzamelen. Uiteindelijke krijgt de ‘winnaar’ van de wedstrijd van IT-bedrijf Combell een volledige make-over. Voor de andere genomineerde websites kan het misschien een wake-upcall zijn.

“Iedereen is natuurlijk vrij om te doen wat hij of zij wil, maar ik zou toch wat ontgoocheld zijn als mensen achteraf helemaal niets aanpassen aan hun website”, zegt Coudenys. “Want hoewel je tegenwoordig ook afhankelijk bent van platformen zoals Facebook en Instagram, heeft een aantrekkelijke website voor mensen met een winkel nog altijd een essentiële waarde.”

Via www.uglybelgianwebsites.be kun je nog tot 9 oktober een lelijke website nomineren.

Beeld DM

Beeld DM