‘Onhoudbare prijzen’ kunnen terugkeren: waarom China (en niet Rusland) dit jaar de hoogte van uw energiefactuur zal bepalen

Oef, het zit erop. We zijn de winter heelhuids doorgekomen. Zonder gastekorten of horrorprijzen. En nu? Stilaan moet onze blik verschuiven van Moskou naar Peking. De hoogte van uw energiefactuur wordt dit jaar mee in China bepaald.

Herinnert u zich dat propagandafilmpje op Russia Today eind vorig jaar? Een filmpje waarin alle Europeanen een ‘gelukkig anti-Russisch kerstfeest’ wordt toegewenst terwijl een gezin de feestdagen doormaakt in een koude en donkere kamer waar de wind door de kapotte ramen giert en de hamster des huizes wordt opgediend als hoofdgerecht. Er is niets van uitgekomen. Gelukkig maar.

De gasoorlog met Rusland heeft Europa pijn gedaan, zoveel is zeker. Maar stilaan lijken we de bovenhand te halen. Op de toonaangevende Nederlandse gasbeurs schommelt de prijs momenteel rond 50 euro per megawattuur. Dat is nog altijd ruim twee keer meer dan een paar jaar geleden, maar het is wel zeven keer minder dan in de zomer van 2022 - het hoogtepunt van de prijscurve.

Europa is de winter al bij al goed doorgekomen ‘zonder’ Russisch gas (via pijpleidingen vloeit nog altijd 6 procent van het normale volume naar het Westen). We hebben niet eens diep in onze strategische reserves moeten tasten om de bevoorrading te verzekeren. De Europese noodopslagplaatsen zijn nog voor 56 procent gevuld. Duitsland bijvoorbeeld, het land dat zwaar getroffen wordt door de economische breuk met Rusland, heeft nog steeds 16 miljard kubieke meter gas achter de hand. Dat is 64 procent van zijn noodopslag.

Lng

Dat de Europese gasvoorraden nog op peil zijn is belangrijk. Koning Winter verlaat nu het continent, maar binnen zes maanden is hij daar alweer. Tegen 1 november moeten onze reserves, volgens de aangescherpte EU-regels, opnieuw voor 90 procent gevuld zijn. En deze keer zal dat moeten gebeuren met zo goed als geen Russische ‘hulp’. Ondanks de invasie van Oekraïne is de gashandel met Rusland vorig jaar nog maandenlang doorgegaan. Tot het begin van de zomer redelijk ongestoord. Dat zal nu niet meer het geval zijn.

Europa vat dit ‘vulseizoen’ aan met de idee dat Russisch president Vladimir Poetin de gaskraan straks voorgoed dichtdraait. We moeten dus op zoek naar alternatieven. Het probleem is dat die erg schaars zijn. Op vraagbesparing en de versnelde uitbouw van hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen na is er eigenlijk maar één: de massale import van vloeibaar gas (meestal kortweg lng) per tankerschip.

Lng-schepen in het Nederlandse Eemshaven. Beeld Ilvy Njiokiktjien / NYT

“Het klopt: we zijn de winter - eigenlijk onze tweede sinds de start van deze energiecrisis halfweg 2021 - goed doorgekomen”, zegt energiespecialist Thijs Van de Graaf (UGent). “Sinds augustus vorig jaar zijn de prijzen alleen maar gedaald. Al lijken we de laatste weken wel tegen een bodem aan te botsen. Europa heeft twee grote meevallers gehad: het milde weer. We hebben amper twee weken echt vriesweer gehad deze winter. En China: vanwege bijzonder strenge coronabeleid heeft dat land weinig lng opgekocht.”

Meteen de reden waarom het Internationaal Energieagentschap (IEA) waarschuwt dat de Europese bevoorrading in 2023 harder geraakt zou worden door een snel groeiende Chinese vraag naar lng dan door een totale blokkering van de Russische gashandel. Er is maar een beperkt aantal landen dat lng exporteert. De VS en Qatar op kop. Op hun aanbod zit weinig rek. En nieuwe investeringen zullen pas later opbrengen. Het megacontract tussen Duitsland en Qatar voor de levering van lng gaat zo pas in vanaf 2027.

China

China is “the big unknown”, oordeelt het IEA in zijn laatste kwartaalrapport. Volgens schattingen zal de Chinese vraag naar lng dit jaar met 10 procent groeien. Maar in een extreem scenario is dat 35 procent - wat overeenkomt met een totale import van 115 miljard kubieke meter (!). Dit extreme scenario zou de wereldwijde concurrentie voor lng aanwakkeren en de prijzen weer opdrijven tot “onhoudbare niveaus”, luidt het.

Slik.

“Er zijn een heleboel onbekendes dit vulseizoen. Zo is ook de impact van de klimaatopwarming van de waterkrachtproductie van landen zoals Brazilië een factor. Als het daar opnieuw droog is, zoals de laatste jaren, moeten die landen ook lng aankopen”, zegt Van de Graaf. “Maar de grootste onbekende is inderdaad China. Als de economische motor van het land opnieuw aanslaat, kan dat grote gevolgen hebben voor Europa.” In tegenstelling tot ontwikkelingslanden zoals Pakistan zal China de Europese prijzen wel kunnen volgen.

Een biedingsoorlog tussen Europa en China over lng: energiebedrijven zullen het graag zien. De consument veel minder. Volgens persagentschap Reuters is staatsbedrijf China National Offshore Oil Corp alvast de markt opgetrokken om leveringen vanaf juni 2023 te verzekeren. (Al kan die contractenjacht ook in ons voordeel spelen. China zal dan minder last minute gas moeten aankopen op de dagmarkt zelf.)

Wat ons bij het Europese prijsplafond brengt. Een plafond waar we helaas niet al te veel heil van mogen verwachten als de prijs straks omhoog gestuwd wordt door een concurrentieslag met China. Concreet treedt het plafond enkel in werking indien de Europese gasprijs drie werkdagen boven 180 euro per megawattuur ligt én indien onze gasprijs meer dan 35 euro boven de internationale prijs uitstijgt. Het kan in principe dus perfect dat we straks opnieuw 180 euro of meer betalen zolang de prijs in Azië ook rond dat niveau hangt.

Olie

Van de Graaf wil nog iets kwijt: hij vindt dat we te weinig aandacht besteden aan die andere levensbelangrijke brandstof van onze economie: olie.

“Olie is een andere veldslag in onze energieoorlog met Rusland. Eén die nog maar net begonnen is”, verduidelijkt hij. “Door het prijsplafond van de G7 op Russische olie, de behoudende politiek van de OPEC-landen en een aantal technische moeilijkheden is de oliemarkt vandaag al krap. Als je weet dat de VS al sinds eind 2021 ruim 1 miljoen vaten olie per dag uit hun reserves op de markt brengen om de internationale prijs te drukken, dan weet je: dit kan niet blijven duren.” Heel wat analisten verwachten een prijsstijging.

Het pleidooi van de professor: Europa moet niet alleen zijn huiswerk maken voor gas, maar ook extra plannen maken om sneller van olie af te raken. Evident is dat niet. Vorige week nog blokkeerde Duitsland het geplande EU-verbod op verbrandingsmotoren na 2035.