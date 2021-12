Ongeziene vaccinatierush: op naar 800.000 prikken per week

Tegen eind dit jaar zullen normaal 2,5 miljoen Vlamingen hun boosterprik hebben gekregen. Daarmee hebben de vrijwilligers in de vaccinatiecentra al stevig doorgewerkt. Maar wat nu op hen afkomt, wordt nog een pak zwaarder. Door de beslissing om de boostercampagne te versnellen zullen ze in januari nog eens 2,5 miljoen mensen moeten boosten. “Dit komt neer op 700.000 à 800.000 prikken per week”, zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&B).

Ter vergelijking: in juni, de topmaand qua vaccinaties, haalden we in onze beste week 660.000 prikken. Daar moeten er meer dan 100.000 bovenop, verschillende weken na elkaar, terwijl veel vaccinatiecentra nu al op hun tandvlees zitten. De voorbije weken hadden een aantal centra plannen om te sluiten tussen kerst en nieuw, vooral ook omdat de langere wachtperiode voor de boosterprik hen weinig werk gaf. Maar nu zullen de meesten volgens Beke toch blijven draaien.

Dat zal nodig zijn. De ministers van Volksgezondheid beslisten woensdag om het interval tussen de tweede en derde prik voor Pfizer en Moderna in te korten van zes naar vier maanden. “Daardoor worden deze week plots twee miljoen Vlamingen uitnodigbaar voor hun boosterprik”, zegt Dirk Dewolf, administrateur-generaal van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. “Vanaf vrijdag worden deze uitnodigingen verstuurd.”

Het gaat vooral om mensen onder de 65 jaar, want daarboven heeft 81 procent al een booster gekregen. Toch lopen een aantal vaccinatiecentra achter de feiten aan. Sommige vijftig- en zestigplussers krijgen nu pas hun uitnodiging om eind januari hun booster te komen halen. Hierdoor vallen ze ook van de QVAX-wachtlijst. Volgens het Agentschap gaat dit om een paar uitzonderlijke centra die eerder in de crisis, toen de campagne op een lager pitje stond, gefusioneerd zijn. Eerst hadden we 95 centra, nu 84.

Bovendien is er nog een extra uitdaging, want de Hoge Gezondheidsraad heeft intussen het licht op groen gezet voor de vaccinatie van de 5- tot 11-jarigen. In theorie betekent dit nog eens een half miljoen extra Vlamingen die twee keer geprikt moeten worden, afhankelijk van de vaccinatiebereidheid bij de ouders. “Ook deze vaccinaties zullen in januari starten”, zegt De Wolf. “Idealiter zijn ze eind februari afgerond.” Deze prikken werden nog niet meegeteld in de rekensom van Beke.

Hoe gaan we dit in hemelsnaam gerealiseerd krijgen? “Nu nog extra circuits opzetten, zal te laat komen. We willen het personeel en de vaccins niet te veel versnipperen”, zegt Dewolf. De bestaande centra moeten dus opschalen. Hiervoor doet de overheid een warme oproep aan vrijwilligers, huisartsen en ziekenhuizen. Intussen worden lokale besturen gevraagd om praktische knelpunten, zoals een te kleine wachtruimte, weg te werken met bijvoorbeeld tenten of containers.

Vaccinatiecentra die aangeven dat ze de kindervaccinaties niet kunnen bolwerken, zullen gesteund worden door een aanvullend vaccinatiepunt in de buurt, dat door dit centrum wordt bevoorraad. Ook de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) worden gevraagd om bij te springen, al is dat nog niet zeker. Voor volwassenen wordt er gewerkt aan een vaccinatie via de bedrijfsartsen. Voortaan mogen ook studenten, ambulanciers en labotechnici vaccins zetten.

Het is een race tegen de tijd. Volgens de huidige voorspellingen zal de besmettelijke omikronvariant tegen de feestdagen dominant worden in Vlaanderen. “Enkele weken later, in januari, zullen de huisartsen onder druk komen te staan”, zegt Dewolf. “Tegen het einde van de maand zullen ook de ziekenhuizen dit voelen.”