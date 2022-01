Ongezien aantal nieuwe besmettingen in ons land, ook opnames nemen toe: bekijk hier de recentste coronacijfers

Tussen 27 december en 2 januari werden dagelijks gemiddeld 11.778 nieuwe besmettingen vastgesteld, een stijging met 82 procent in vergelijking met een week eerder. Maar wat nog niet in dat gemiddelde zit: maandag werden 27.000 positieve testen geregistreerd, en dat aantal steeg op dinsdag al tot ongeveer 28.000. “Dat zijn waarden die we nog nooit gezien hebben”, legt viroloog Steven Van Gucht uit. De piek van besmettingen in de vierde golf - die net is gepasseerd - klokte af op iets meer dan 25.600.

“We zien hier ook het effect van de feestdagen: dat geeft enorm veel zuurstof aan het virus, en dat zien we in de cijfers”, zegt Van Gucht. “We kunnen er met z’n allen voor zorgen dat het virus vertraagt door de maatregelen te volgen en zeker de soepelere quarantaineregels te blijven respecteren.”

“We blijven iedereen ook oproepen om zo snel mogelijk een boosterprik te halen. We zetten nu andere wapens in dan een lockdown: mondmaskers, telewerk, zelftesten, enzovoort.”

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal besmettingen de afgelopen week elke dag hoger was dan de week ervoor. Op donderdag 30 december werden zelfs 16.031 besmettingen geregistreerd.

Testen

Dagelijks werden gemiddeld 67.178 testen afgenomen, een stijging met 5 procent. 18,4 procent van die testen gaf een positief resultaat.

Positiviteitsratio

De positiviteitsratio tussen 27 december en 2 januari bedroeg 18,43 procent, een stijging met 7,4 procent. De positiviteitsratio op basis van de dagcijfers ligt een pak hoger: op 29,03 procent.

Het reproductiegetal klokt af op 1,16. Dat betekent dat de pandemie aan kracht wint.

Ziekenhuisopnames

Het aantal ziekenhuisopnames stijgt fors, met 28 procent. Tussen 30 december en 5 januari moesten dagelijks gemiddeld 169 mensen in het ziekenhuis worden opgenomen met Covid-19.

Sinds het begin van de pandemie zijn in ons land al 97.624 mensen in het ziekenhuis beland ten gevolge van een coronabesmetting.

In totaal liggen er nu 1.882 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen (+1 procent). Opvallend is wel dat het aantal mensen op intensieve zorgen voor het eerst sinds 13 november nog eens onder de 500 gezakt is: momenteel zijn er 470 bedden op intensieve zorg bezet door coronapatiënten, een daling met 17 procent.

Overlijdens

Het aantal sterfgevallen is in de periode van 27 december tot 2 januari met 26 procent gedaald tot gemiddeld 23 per dag. Sinds het begin van de pandemie overleden er in ons land al 28.429 mensen aan het coronavirus.

Vaccinaties

Van alle Belgen hebben 8.914.432 mensen intussen al minstens een eerste dosis van het vaccin tegen Covid-19 gekregen. 8.803.511 mensen kregen al de volledige basisvaccinatie. Dat is 76,39 procent van de volledige bevolking. 4.572.365 mensen kregen al een derde prik. Dat is ongeveer 40 procent van de volledige bevolking.

In Vlaanderen zijn 5.434.703 inwoners minstens één keer gevaccineerd, dat is 81,69 procent van de volledige bevolking. 5.396.443 onder hen kregen al twee prikken, of 81,11 procent van de volledige bevolking. 2.961.016 Vlamingen (44,51 procent) kregen reeds een boosterprik.