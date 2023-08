Ongewone les in Japanse rijschool: autobestuurders mogen voor een keer rijden onder invloed

Het initiatief werd gelanceerd ter nagedachtenis van de dood van drie kinderen uit de stad: twee jongens van vier en drie jaar oud en hun jongere zusje van een jaar oud zijn om het leven gekomen toen hun gezinsauto aangereden werd door een dronken autobestuurder.

De Japanse politie en instructeurs van de rijschool lieten bestuurders alcohol drinken vooraleer ze de weg op mochten. In deze gecontroleerde context wilden ze aantonen hoe gevaarlijk het is om te rijden na alcoholconsumptie. Zo hopen ze het aantal verkeersgevallen waar alcohol bij betrokken is fors te verminderen.

Geïnteresseerden die deelnamen aan het initiatief, werden opgedeeld in duo’s: een iemand die alcohol dronk en vervolgens achter het stuur kroop en iemand anders die zijn dronken compagnon als nuchtere passagier moest observeren. Hyelim Ha en Rokuhei Sato, twee verslaggevers van de Japanse dagkrant Mainichi Shimbun namen deel aan de campagne en vormden een duo.

Blaastest

De chauffeurs werden eerst gevraagd om nuchter drie verschillende manoeuvres te doen: een slalom, een S-bocht en een reeks scherpe bochten. Vervolgens moesten ze in een tijdspanne van ongeveer een uur een blikje bier drinken, evenals een kopje umeshu pruimenwijn en shochu spirit, een soort Japanse likeur.

Voordat ze achter het stuur mochten kruipen, moesten alle chauffeurs een blaastest afnemen. Bij Ha detecteerde die test 0,30 mg alcohol per liter adem, dat is twee keer de drempel van 0,15 mg, aldus de Japanse dagkrant.

Bovendien vertoonde de verslaggeefster een aantal typische symptomen van (overmatig) alcoholgebruik: koude handen, een verhoogde hartslag en een rood gezicht. Toch meende Ha dat ze nog steeds in staat was om achter het stuur te kruipen.

Maar niets was minder waar: Sato, de verslaggeefster die Ha moest observeren, zag een dronken, roekeloze automobiliste die herhaaldelijk onnodig versnelde en vertraagde, afdwaalde naar andere rijstroken en haar bochten brusker nam dan toen ze nuchter reed. Conclusie: na haar alcoholconsumptie was Ha allesbehalve in staat om met de auto te rijden.

Onoverwinnelijkheid

Uit dit initiatief is nog maar eens gebleken dat alcohol drinken voor het rijden vaardigheden zoals cognitieve capaciteit en beoordelingsvermogen aantast. Tegelijkertijd groeit het gevoel van onoverwinnelijkheid en zelfvertrouwen. Zeker wanneer dronken autobestuurders geen auto-ongelukken veroorzaken, blijven ze hetzelfde gevaarlijke gedrag herhalen.

De Japanse politie roept daarom burgers op om de risico’s op voorhand te beoordelen en bijvoorbeeld niet te rijden naar de kroeg. Want eenmaal je dronken bent, ben je niet meer in staat om een goed oordeel te vellen, aldus nog de politie.