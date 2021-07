▶ ‘Ongevoelige’ coronaspot van Australische overheid stuit op weerstand

(Waarschuwing: deze video kan als schokkend worden ervaren)

Een reclame die op tv te zien is in de regio Sydney – maar ook op sociale media – toont een jonge vrouw in een ziekenhuisbed. Ze krijgt via haar neus extra zuurstof toegediend, maar hapt desondanks naar adem. Daarna verschijnt er tekst in beeld: ‘Covid-19 kan iedereen overkomen. Blijf thuis. Laat je testen. Boek je vaccinatieafspraak.’

De Australische journalist Hugh Riminton twitterde dat het nogal aanstootgevend is om een reclame uit te zenden waarin een ernstig zieke jonge vrouw te zien is, terwijl mensen van haar leeftijdsgroep nog steeds op een vaccinatie wachten. Anderen, onder wie mensen in de gezondheidszorg, noemen de reclame ongevoelig en willen dat de spot niet meer wordt uitgezonden.

Bewapen jezelf

Maar de overheid verdedigt de reclame. Paul Kelly, chef volksgezondheid van de Australische regering, zegt dat deze reclame nodig is om de vaccinatieboodschap over te brengen en dat ze dit alleen maar doen vanwege de situatie in Sydney, waar de besmettingscijfers toenemen. Daar zitten mensen inmiddels alweer in een derde week van lockdown.

De reclame is onderdeel van de vaccinatiecampagne van de overheid met als slogan arm yourself (bewapen jezelf), doelend op het nemen van een coronavaccinatie. Een andere reclame, die in de rest van het land te zien is, toont mensen van allerlei leeftijden die hun mouw opstropen, waardoor een pleister zichtbaar wordt ten teken dat ze gevaccineerd zijn. Die spot wordt ook bekritiseerd, omdat hij niet sterk genoeg een boodschap zou uitdragen en mensen niet zou aanzetten om een vaccinatie te nemen. Oppositieleider Anthony Albanese zei in een talkshow van ABC dat de overheid beter terug kan gaan naar de tekentafel, als dit het beste is dat ze na achttien maanden corona kon verzinnen.

10 procent gevaccineerd

Het vaccineren komt in Australië erg traag op gang. Ongeveer 10 procent van de bevolking is nu volledig gevaccineerd. Het land heeft voornamelijk ingezet op AstraZeneca en Pfizer. AstraZeneca wordt voor de 60+’ers gebruikt, maar onder die groep leeft angst vanwege de mogelijke trombosebijwerking. Ook voelen veel mensen de urgentie niet, omdat er in Australië maar heel weinig coronagevallen zijn. Jongeren zouden Pfizer moeten krijgen, maar daarvan is er niet genoeg. In het derde kwartaal van dit jaar zouden de grote leveringen van Pfizer moeten komen.

In een eerder geschil tussen de landelijke overheid en de verschillende staten en territoria over de vaccinaties zei de minister van Financiën Simon Birmingham: “Europese landen en de fabrikanten van de vaccins hebben landen met veel coronabesmettingen voorrang gegeven op vaccins als Pfizer. Daardoor staan landen als Nieuw-Zeeland en Australië achteraan in de rij voor het ontvangen van deze vaccins.”