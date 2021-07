Ongerustheid over lage vaccinatiegraad in Afrika: ‘820 miljoen doses nodig’

Ondanks de lichte daling van de besmettingscijfers is het nog te vroeg om te spreken van een kantelpunt, zo benadrukt Matshidiso Moeti, de regionaal directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). "Het continent bevindt zich nog altijd in een derde besmettingsgolf, we zijn er zeker nog niet uit." De huidige besmettingsgolf wordt aangedreven door de zeer besmettelijke deltavariant van het coronavirus. In het westen van Afrika leidt dit nog altijd tot een stijging van het aantal besmettingen.

Ook de lage vaccinatiegraad baart zorgen. Momenteel is slechts 1,6 procent van de Afrikaanse bevolking volledig gevaccineerd tegen het coronavirus.

Tot nu toe heeft Afrika 82 miljoen vaccindoses aangeschaft. "Maar als we twee vaccinaties plannen, dan hebben we 820 miljoen doses van het vaccin nodig als we tegen het einde van het jaar het doel van een volledig gevaccineerde bevolking op het continent willen bereiken," zegt WHO-directeur Moeti.

Burundi en Eritrea

Intussen is Tanzania wel als een van de laatste Afrikaanse landen aan een nationale vaccinatiecampagne begonnen. Dit betekent dat enkel Eritrea en Burundi nog geen campagne hebben opgezet. Maar volgens Nkengasong zijn ook die laatste landen stappen in die richting aan het zetten.

Sinds het begin van de pandemie zijn er volgens CDC in totaal 6,5 miljoen bevestigde besmettingen geteld in Afrika, waarvan meer dan 167.000 met dodelijke afloop. Maar volgens experts ligt het aantal niet-gemelde gevallen op het continent waarschijnlijk nog hoger.